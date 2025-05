Într-o postare recentă de pe Facebook, CTP a subliniat că liderii maghiarilor din România își exprimă susținerea pentru Nicușor Dan, în opoziție cu premierul Ungariei, Viktor Orbán, care și-a arătat sprijinul pentru candidatul George Simion.

„Extraordinară atitudinea maghiarilor din România, a UDMR, a președintelui Kelemen Hunor”, a scris Cristian Tudor Popescu.

El a amintit că și în turul 1, liderul UDMR a anunțat susținerea pentru Crin Antonescu, votat „cu eficiență mult mai mare decât la îndemnul PSD-PNL” în județele Harghita, Covasna, Mureș și Satu Mare.

Acestea, alături de Bihor și Cluj, au fost singurele patru județe în care George Simion, candidatul AUR care a obținut cele mai multe voturi în primul tur al alegerilor prezidențiale, a fost devansat de Crin Antonescu sau de Nicușor Dan.

„Acum, dl Kelemen a anunțat opțiunea pentru primarul Bucureștiului Nicușor Dan, ÎN OPOZIȚIE cu susținerea afișată de premierul ungar Viktor Orbán pentru candidatul G. Simion!…”, a completat Cristian Tudor Popescu.

CTP a punctat ironic situația: „Carevasăzică, românii românoși votează într-un glas cu Budapesta, românii maghiari votează cu Bucureștiul!”

Cristian Tudor Popescu a rememorat celebra confuzie făcută de străini între Budapesta și București: „Îmi amintesc cum, la finala cupei Davis România-SUA, București, 1972, nepotul lui Davis a spus: «I`m very happy to be here, in Budapest!»”, amintind de lunga istorie a acestei erori geografice, Budapest-Bucharest.

George Simion și Nicușor Dan se vor lupta în finala alegerilor prezidențiale 2025, din 18 mai.

Cristian Tudor Popescu a spus zilele trecute despre George Simion că este „un derbedeu unsuros”.

