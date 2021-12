Vedeta de televiziune nu a petrecut Crăciunul așa cum și-a imaginat, alături de cei dragi, împărțind și primind cadouri. Cristina Cioran și fetița ei Ema au ajuns de urgență la spital în noaptea de Crăciun, după ce au fost ambele testate pozitiv cu noul coronavirus.

Mama și fiica au fost internate la un spital din Medgidia, de unde vedeta a făcut primele declarații. Pe patul de spital și cu fiica lângă ea, Cristina Cioran a dezvăluit care e starea lor de sănătate. „Crăciunul acesta trebuie să fie altfel, dar iată că ne găsește pe un pat de spital, și pe mine și pe bebelina mea.

Vă mulțumesc mult pentru gânduri și… suntem ok, suntem în siguranță acum”, a spus Cristina Cioran pe Instagram.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

„Copilul are COVID și o ușoară insuficiență respiratorie”

Ulterior, vedeta a povestit printr-o postare pe Instagram ce a trăit cu lux de amănunte. Cristina Cioran a spus că fiica ei s-a confruntat și cu o ușoară insuficiență respiratorie. „Primul nostru Crăciun împreună! Ieri, în prima zi de Crăciun, fetița mea nu s-a simțit bine, respiră greu. După câteva telefoane de panică date, am decis să merg la spital, la spitalul județean Constanța. Acolo la un test rapid… șoc. Copilul are COVID… și o ușoară insuficientă respiratorie.

De acolo am plecat la spitalul din Medgidia, spital COVID pe zona. Azi e a doua zi și e mai bine. Și eu am fost testată, după un prim test negativ a ieșit și adevărul, POZITIV. Ne tratăm, suntem foarte bine, ne refacem! Important e că suntem împreună, iar EMA este cu adevărat cel mai frumos cadou. Vă mulțumesc din suflet pentru gând, mesaje și încurajări. Va îmbrățișez și să aveți un an nou fericit! 2022, welcome! Noi avem anticorpi”, a transmis vedeta ieri, 26 decembrie.

Fetița Cristinei Cioran s-a născut prematur

În urmă cu cinci luni, Cristina Cioran și Alexandru Dobrescu au devenit părinți pentru prima oară. După ce a născut prematur, vedeta a fost nevoită să își lase fiica în spital, sub atenta supraveghere a medicilor, până când aceștia au decis că totul este în regulă cu bebelușul. Cristina Cioran a suferit cumplit, însă toată durerea i-a fost alinată în momentul în care doctorii i-au spus că fetița este bine.

Cristina Cioran a născut prematur, la 7 luni, după ce a luat o bacterie care i-a afectat sarcina. Ema, fetița vedetei, a stat timp de două luni în incubator. Actrița a fost invitată acum câteva săptămâni la PRO TV, în emisiunea lui Cătălin Măruță, unde a izbucnit în lacrimi când a povestit despre momentul în care a ajuns la spital.

„Cred că am luat o bacterie, ceva, am făcut o enterocolită, ceva urât la stomac. Am fost la doctorul ginecolog, totul în regulă, am luat un tratament pentru enterocolită, asta se întâmpla joi. Vineri am fost la un spital de stat de urgență, nu mi-au făcut mare lucru, am plecat. Sâmbătă am făcut o monitorizare, toate bune și frumoase. Duminică m-au apucat niște dureri și am sunat la salvare când am văzut că sângerez. La 8 fără 10 a venit salvarea, la 8 jumătate am născut. Am fost isterică, urlam și în salvare și în spital că e prea devreme. Medicul cu care am născut mi-a zis că nu avem cum să dăm înapoi. Mă simțeam ca într-un film”, a povestit Cristina Cioran în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Citeşte şi:

Câștigătorul „iUmor” 2021, sezonul 11. Virgil Ciulin a primit marele premiu în valoare de 20.000 de euro

„Pandemia ne-a schimbat cheful de a râde”. Interviu cu Toni Grecu, inginerul de telecomunicații care ne face să râdem de 40 de ani

Câte kilograme are Raluca Bădulescu. Fanii sunt îngrijorați că a slăbit prea mult: „Nu merg la sală, nu alerg, nu fac mișcare”

PARTENERI - GSP.RO Un străin, sosit în România. Reacția lui când a ajuns la Suceava: „N-am pomenit așa ceva în viața mea”

Playtech.ro Prinsă în pădure cu AMANTUL! O celebră prezentatoare de la noi și-a spulberat căsnicia

Observatornews.ro "Plecarea ta mi-a frânt inima. Mi-e dor de tine, tati". Fiica poliţistului din Dărmăneşti care s-a sinucis în ziua de Crăciun, mesaj emoţionant

HOROSCOP Horoscop 27 decembrie 2021. Leii nu trebuie să uite de bun-simț și să-și cunoască foarte bine calitățile

Știrileprotv.ro MONOLOG viral. Robi din Las Fierbinți a transmis un mesaj în lacrimi, de Crăciun: „Voi nu vedeţi cât de săraci suntem? De ce să fim şi răi?

Telekomsport Moarte violentă pentru o actriţă şi cântăreaţă populară, cu zeci de filme de succes. A fost executată în stil mafiot când îşi aştepta copilul la antrenamentul de fotbal | FOTO

PUBLICITATE Amestecă o linguriță de IMAGINATION cu ingredientele preferate și bucură-te de rezultat