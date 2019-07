Cristina Țopescu și-a spus părerea pe contul său de Facebook.

„Ce nu înțeleg eu de ce nu pot specialiștii din poliție, psihologi etc. să afle de la nenorocitul ăla dacă le-a ucis pe fete sau ele sunt încă în viață undeva. În fond, și el și-ar ușura soarta dacă nu le-a ucis. Nu mai înțeleg nimic. Și încă ceva: din moment ce s-a dus la farmacie să-i ia Alexandrei cremă pentru rănile de la mâini și picioare, nu avea de gând s-o omoare, e clar că avea alte intenții cu ea, nu? Da, știu, un psihopat e impredictibil, se poate să fi făcut o criză de nervi când a descoperit că fetița a sunat la 112 și s-o omoare atunci… nu știu… mai există speranța, însă, Doamne ajută!!!” a notat jurnalista.

Cristina Țopescu a completat cu o întrebare la adresa poliției:

„Am și eu o întrebare. Poliția nu trebuie să scotocească fiecare colțișor din Caracal și împrejurimi, fără niciun mesaj primit???”.

Gheorghe Dincă a fost arestat preventiv pentru 30 de zile sâmbătă, prin decizia magistraţilor Tribunalului Dolj. Dincă este acuzat de omor calificat, după ce a recunoscut că le-a omorât pe Alexandra (15 ani) și Luiza (18 ani) după ce le-a răpit. Luiza Melencu (18 ani) a dispărut în luna aprilie 2019, după ce a luat o maşină de ocazie. În acelaşi mod a dispărut Alexandra Măceşanu (15 ani).

Miercuri, 31 iulie 2019, polițiștii din Caracal au verificat mai multe case după ce au primit „un pont de la o clarvăzătoare” că Alexandra Măceșanu ar fi în viață, ținută într-un pod.

