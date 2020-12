Criza de medicamente se va agrava în România în următorii 5 ani. Dragoș Damian: Am încercat să aduc alternative, dar nu s-a acceptat

Euthyroxul, folosit în afecţiuni ale glandei tiroide, lipseşte din farmacii din primăvară. Şi nu este singurul medicament greu de găsit. Dragoș Damian, CEO Terapia Cluj, cel mai mare producător autohton de medicamente, și președintele Patronatului Producătorilor Industriali de Medicamente din România, spune că lista medicamentelor care nu se mai găsesc în farmacii este mult mai mare.

„Criza de levotiroxină (Euthyrox): este oarecum unică, un fel de furtună perfectă cu 4-5-6 fronturi. Din 4 producători, a rămas unul, pentru că prețul aprobat în țară este nerentabil, probleme tehnologice, schimbarea protocolului și introducerea unei indicații care a făcut să crească consumul, pacienți care pe bună dreptate au făcut stocuri, pentru că au observat discontinuități, o birocrație extremă pentru a primi medicamentul gratuit, care a făcut să se vândă cu banii jos. În martie am arătat că pot aduce cantități nelimitate, dar că trebuie schimbată metodologia de preț – nu s-a putut. Am propus să aduc alternative liotironină, un produs interșanjabil – nu s-a acceptat”, a declarat Dragoș Damian pentru Hotnews.



Dragoș Damian

Fără Paracetamol în farmacii, 20 de țări din UE au raportat lipsa lui

Chiar dacă mai rar, se întâmplă și la case mai mari. 20 de țări din UE au raportat, în ultimele luni, lipsa banalului Paracetamol, medicamentul cu cel mai mare deficit în pandemie, arată Dragoș Damian.

Dragoș Damian afirmă că „fructele” noului set de reglementări europene sau (dacă vor fi luate în seamă) al propunerilor formulate în țară pentru a limita aceste crize s-ar putea vedea în 2-3 ani.

Trei motive pentru care criza de medicamente se va agrava

lipsa alinierii la nivelul UE a politicilor publice cu privire la medicamente.

suprareglementări care s-au dovedit în timp inutile, păguboase, introduse fără perioade de tranziție sau întârzierea introducerii unor reglementări care să crească competitivitatea fabricilor din UE.

reglementări fără viziune pe termen lung și cu consecințe transnaționale luate la nivelul guvernelor statelor membre.

„A fost nevoie de pandemie pentru trezire”



Dragoș Damian a explicat motivele care au dus la această criză în farmaciile din România.

„Fabricanții din țară nu au avut până în 2017 o platformă solidă de dialog cu politicienii, astfel încât nu este de mirare că nu au putut să fie un partener pentru a crea strategii politice. (…) Degeaba am arătat în ultimii 5 ani că în caz de forță majoră singurul partener rămân fabricile din țară, nimeni nu a ascultat ce spuneam. Degeaba am spus că România are o rată a importurilor de medicamente de 90%, ceea ce o face captivă și șantajabilă, nimeni nu a dat importanță. Nu a existat un interes real al autorităților de a comunica cu fabricanții de medicamente din țară, discuțiile din prezent sunt mai degrabă reactive la problemele lipsurilor de medicamente de după pandemie.

Dragoș Damian le cere autorităților să ia cât mai repede măsuri.

„Așa că, vrând-nevrând, România, împinsă sau nu de la spate, va trebui să ia o serie de măsuri pentru a găsi căi de cooperare cu producătorii de medicamente din țară, altfel va rămâne pasivă la planurile UE și nu va reuși să atragă bani din cele 9,7 miliarde de euro din axa EU4Health, rămânând ceea ce este și azi, un importator net de medicamente – reamintim, deficitul balanței comerciale din România este dat în proporție de 15% de medicamente și de 40% de industria chimică, ambele zone în care ar trebui să avem un plan strategic până în 2030”, a mai spus acesta.



