Lacrimi și alinare pe patul de spital

Pentru persoanele imobilizate săptămâni sau chiar luni între pereții unui salon, posibilitatea de a-și revedea câinele sau pisica reprezintă o gură de aer proaspăt și un sprijin moral imens.

Întâlnirile sunt încărcate de o emoție copleșitoare, oferindu-le bolnavilor alinare în cele mai dificile clipe ale suferinței lor.

David Sousa, unul dintre pacienții care beneficiază de acest program, descrie aceste revederi ca fiind adevărate miracole emoționale.

„Când vine ea, este un moment de mare bucurie. Plâng de fericire. Și data trecută am plâns”, a mărturisit bărbatul, vizibil mișcat de prezența credinciosului său prieten necuvântător.

Reguli stricte de igienă și impact asupra psihicului

Pentru ca aceste revederi să nu pună în pericol sănătatea pacienților sau activitatea cadrelor medicale, vizitele se desfășoară după protocoale riguroase de siguranță și igienă.

Cadrele medicale din spitalul lusitan subliniază că prezența animalelor modifică radical starea de spirit din saloane.

Medicul Filipa Ceia explică faptul că pacienții care primesc astfel de vizite devin mult mai calmi și își recapătă dorința de a lupta cu boala, așteptând cu nerăbdare următoarea întâlnire.

La rândul său, asistenta medicală Telma Palheira subliniază că animalul nu stă niciodată în cușcă pe durata vizitei, iar momentul creează o atmosferă deosebită nu doar pentru bolnav, ci și pentru întregul personal medical.

O punte între spital și viața de acasă

Deși beneficiile contactului cu animalele de companie asupra psihicului sunt dovedite științific, deschiderea ușilor spitalelor pentru patrupede rămâne în continuare o practică extrem de rară la nivel mondial.

Proiectul din Porto demonstrează că o astfel de măsură reprezintă o legătură vitală cu mediul familial de acasă, oferind un motiv în plus de speranță celor care trec prin perioade grele de spitalizare.

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