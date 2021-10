Criza „orașelor-fantomă”. China are 65 de milioane de locuințe goale, îndeajuns cât să găzduiască toată populația Franței

Dacă o să conduci o oră sau două în afara metropolelor Beijing sau Shanghai, poți găsi orașe noi, înalte și moderne, care sunt practic goale.

Un apartament din cinci în China nu este ocupat. Este vorba despre cel puțin 65 de milioane de unități, care ar fi îndeajuns să adăpostească întreaga populație a Franței, scrie publicația citată.

Orașul chinez Guiyang, din sud-vestul Chinei | Foto: Hepta

Nu este însă o problemă nouă. Postul american de televiziune CBS a semnalat din 2013 existența acestor orașe-fantomă.

Piața imobiliară chineză a intrat din nou pe radarele internaționale din cauza datoriilor de 300 de miliarde de dolari ale gigantului imobiliar Evergrande.

Într-un editorial publicat la sfârșitul lunii august în Financial Times, finanțatorul George Soros avertiza că prăbușirea Evergrande ar putea antrena o criză economică în China.

Orașele-fantomă

Li Gan este profesor de economie la Universitatea Texas A&M și director al Centrului de Sondare și Cercetare pentru Finanțele Gospodăriilor din cadrul Universității de Sud-Vest de Economie și Finanțe din orașul chinez Chengdu. Este considerat unul dintre experții de top despre piața imobiliară chineză.

Când Business Insider l-a întrebat câte orașe-fantomă sunt în China, acesta nu a avut un răspuns. „Nu știu dacă există o definiție pentru un «oraș-fantomă». Așa că nu știu dacă există vreun număr”, a spus el.

Cel mai bun exemplu pentru o astfel de definiție este orașul Ordos, din regiunea Mongolia Interioară. În anii 2000, aici s-a construit un cartier nou care ar fi trebuit să găzduiască un milion de locuitori. În 2016 însă, aici trăiau doar 100.000 de oameni.

Ordos a reușit ulterior să atragă mai mulți rezidenți, după ce China a mutat unele dintre școlile sale de top în acest oraș, conform ziarului japonez Nikkei.

Piață imobiliară de 52.000 de miliarde de dolari

Iar astfel de unități neocupate constituie o porțiune semnificativă a pieței imobiliare chineze, care este de două ori mai mare decât piața rezidențială din Statele Unite. În 2019, valoarea acesteia a atins 52 de trilioane de dolari, adică 52.000 de miliarde.

Datele cele mai recente publicate de Sondajul privind Finanțele Gospodăriilor, realizat de profesorul Li Gan, arată că 21% dintre locuințe, adică 65 de milioane, erau vacante în anul 2017, conform Wall Street Journal.

Dar spre deosebire de SUA și Japonia, unde starea de decădere a anumitor orașe sau regiuni le-a făcut să fie numite orașe-fantomă, în China situația este diferită. Acestea nu sunt abandonate, ci sunt neocupate.

Acesta este un „fenomen unic, specific Chinei”, conform lui Gan. Sunt orașe în care foarte multe apartamente sunt cumpărate ca investiții.

„Faptul că aceste case sunt goale înseamnă că sunt vândute către investitori sau cumpărători, dar nu sunt ocupate nici de proprietar, nici de chiriaș”, spune Xin Sun, lector senior la Kings College din Londra, specializat în economie chineză și est-asiatică.

În fiecare an, China construiește 15 milioane de noi locuințe, de cinci ori mai mult decât SUA și Europa adunat, a scris The Economist în ianuarie.

Orașul chinez Shenzen, unde se produc majoritatea electronicelor din lume | Foto: Hepta

20% dintre chinezi au mai multe case

Trendul general a fost de creștere a prețurilor locuințelor, cauzat de creșterea masivă a cererii, în special pentru a doua sau a treia proprietate, conform lui Sun.

Acesta spune că cea mai mare parte a chinezilor nu au cunoscut o criză imobiliară, așa cum s-a întâmplat în Japonia anilor 90 sau în 2008 în SUA. „Acest lucru duce la o credință populară puternică cum că imobiliarele sunt cea mai bună modalitate de a conserva și a genera avuție”, spune Sun. Iar acest lucru a dus la stimularea cererii pentru noi locuințe.

Proprietatea este la modă în China: peste 90% din locuințele ocupate sunt deținute de proprietari, conform unui studiu din ianuarie. Mai bine de 20% din proprietari dețin mai mult de o locuință.

În SUA, spre comparație, există doar o rată de 65% a proprietății.

Evergrande poate găzdui toată Ungaria în blocurile sale

Evergrande are peste 1.300 de proiecte răspândite în 280 de orașe din China, având o capacitate de locuire de 12 milioane, potrivit site-ului său. Practic, Evergrande poate găzdui în orașele sale o țară întreagă ca Ungaria sau Grecia, care au sub 11 milioane de locuitori fiecare.

Dar Evergrande are și 300 de miliarde de dolari datorii, cea mai îndatorată companie din lume și continuă să rateze plata obligațiunilor sale, scrie Business Insider. În plus, are și 1,6 milioane de apartamente nelivrate.

Ocean Flower Island, un imens proiect imobiliar de 24 de miliarde de dolari, a fost dezvoltat de Evergrande pe un arhipelag artificial la nord de insula Hainan | Foto: Hepta

În ciuda mărimii sale, Evergrande este doar o mică parte din piața rezidențială din China.

Beijingul poate bloca vânzările masive

În 2017, Bloomberg scria despre un scenariu de coșmar pentru Beijing, în care oamenii se grăbesc să își vândă locuințele secundare dacă apar probleme în piața imobiliară, ducând prețurile pe o spirală în jos.

Profesorul Li Gan crede că acest lucru nu se întâmplă în China. Și nu pentru că nu ar exista probleme, ci pentru că statul face foarte greu să completezi o vânzare.

Autoritățile pot cere să fii proprietar un număr minim de ani înainte să vinzi sau pot bloca pur și simplu tranzacția prin faptul că nu îți dau certificatul de vânzare. Acesta spune însă că acest fenomen avea loc dinainte de problemele Evergrande.

Și alți dezvoltatori au probleme financiare

Însă problema s-ar putea multiplica și ar putea afecta și alți dezvoltatori imobiliari, creând un val de falimente.

Chiar săptămâna trecută, dezvoltatorul Fantasia a ratat o plată de 206 milioane de dolari. O scrisoare din septembrie 2020 arăta că acesta are datorii către 128 de bănci.

Un alt pericol este acela că criza Evergrande poate schimba percepția că imobiliarele sunt o investiție sigură în China, conform lui Xin Sun. Iar asta chiar e o problemă având în vedere că sectorul face 29% din Produsul Intern Brut (PIB) al Chinei.

Astfel, o încetinire în imobiliare va duce la o deteriorare a creșterii economice și a finanțelor publice.

