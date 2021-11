Criza sanitară din România, în New York Times: În țara „puternic lovită de COVID, medicii se luptă cu refuzul populației de a se vaccina”

Sub semnătura lui Andrew Higgins, șeful biroului pentru Europa Centrală și de Est al New York Times, analiza din publicația americană începe cu menționarea cazului episcopului ortodox Ambrozie din Giurgiu, care și-a îndemnat enoriașii să „nu se lase păcăliți de ceea ce văd la televizor”, să nu se teamă de COVID și să nu se grăbească să se vaccineze. Totul, în contextul în care valul 4 al „pandemiei de coronavirus a îngenuncheat Europa de Est luna trecută, devastând populațiile nevaccinate”.

Amintind că episcopul din Giurgiu este acum cercetat penal pentru răspândirea de informații false, New York Times subliniază că mesajul său antivaccinare a fost reluat de unii politicieni și de voci influente din mediul online, ceea ce poate explica de ce România a raportat în ultimele săptămâni cea mai mare rată din lume a deceselor COVID.

Cel mai grav bilanț a fost anunțat marți, 2 noiembrie, când autoritățile au raportat aproape 600 de decese ale unor pacienți cu COVID-19. ”Rata mortalității în raport cu populația este de aproape șapte ori mai mare decât cea a Statelor Unite și de aproape 17 ori mai mare decât cea a Germaniei”, notează sursa citată.

„Acest val este mult mai rău decât celelalte – este ca un război”, a declarat pentru New York Times medicul Anca Streinu-Cercel, de la Institutul „Matei Balș” din București, spital în fața căruia se formeaz cozi de ambulanțe cu pacienți cu COVID care au nevoie urgentă de îngrijiri și pentru care cadrele medicale încearcă să găsească locuri în saloanele pline.

Pacienții „intră în secțiile noastre, dar nu știm când vor ieși”, mai spune medicul, adăugând că această situație putea fi evitată cu ușurință, în condițiile în care puțini din cei care s-au vaccinat au făcut forme grave ale bolii. De cele mai multe ori, în cazul lor a fost vorba despre o imunitate scăzută pe fondul unor tratamente pentru cancer sau alte boli.

„Singurul motiv real pentru care cineva este aici este că nu s-a vaccinat”, subliniază dr. Anca Streinu-Cercel.

Ezitarea populației în privința vaccinării, alimentată puternic de mesajele răspândite în mediul online, a făcut ca România să aibă a doua cea mai scăzută rată de vaccinare din Europa, precizează semnatarul articolului din New York Times.

Aproximativ 44% dintre adulții români au primit cel puțin o doză de vaccin anti-COVID și doar Bulgaria, cu o rată de vaccinare de 29%, se mai află după țara noastră în clasament. Asta în timp ce, rata imunizării din Uniunea Europeană a ajuns la 81%, iar în multe țări a fost depășit pragul de 90%.

„Complicând și mai mult lucrurile, România a rămas fără guvern de luna trecută”, contextualizează Andrew Higgins situația de la noi.

Reticența la vaccinare, cu rădăcini în trecutul comunist

Trecând în revistă situația din alte state din Europa de Est, în materialul din New York Times se precizează că, la rândul său, Bulgaria se confruntă cu o rată foarte mare a mortalității COVID și cu spitale copleșite de numărul de pacienți. Iar Letonia, mica țară baltică în care ezitarea privind vaccinarea este deosebit de puternică în rândul etnicilor ruși, a devenit luna trecută prima țară UE care a intrat din nou într-un lockdown complet după perioada de început a pandemiei, în 2020.

Rusia, unde mai puțin de jumătate din populația adultă a fost parțial vaccinată, și Ucraina, unde rata de imunizare este sub o treime, au reimpus, de asemenea, restricții dure pe fondul înmulțirii cazurilor.

Reticența la vaccinare în atât de multe state i-a făcut pe analiști să caute răspunsuri într-unul dintre lucrurile care unește toate aceste țări: trecutul comunist și dezamăgirea larg răspândită în rândul populației față de dezordinea și corupția care au urmat.

„Știrile false au o influență uriașă asupra populației noastre și în a celei din Europa de Est în general. Ceva ce toți avem în comun în această parte a Europei este istoria noastră politică a comunismului”, spune colonelul Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei de vaccinare din România, adăugând că sub lideri precum Nicolae Ceauşescu, „nimeni nu avea încredere în vecinii săi, nimeni nu avea încredere în autorităţi, nimeni nu avea încredere în nimeni”.

Acest lucru i-a făcut pe mulți oameni să fie suspicioși cu privire la recomandările oficialilor și medicilor, mai ales atunci când internetul este plin de experți auto-declarați anti-vacciniști care îi sfătuiesc exact contrariul.

„Toată lumea devine dintr-o dată expertă, iar știrile false sunt peste tot, 24 de ore pe zi”, se plânge Silvia Nica, medic la Spitalul Universitar București, unde, din lipsă de paturi a fost ridicat un cort de tratament în parcarea unității medicale, iar holul, transformat într-o secție COVID.

Unul dintre pacienții săi, Nicu Paul, în vârstă de 66 de ani, respiră cu greu de pe un pat din apropiere, în timp ce soția lui, Maria, care suferă și ea de probleme pulmonare severe, se află pe patul alăturat. Citat de publicația americană, Paul spune că a lucrat timp de 40 de ani ca șofer de ambulanță și nu s-a îmbolnăvit niciodată. „Dumnezeu m-a salvat”, a declarat bărbatul, explicând că așa că a decis să nu se vaccineze pentru că „sunt atât de multe zvonuri despre vaccin încât nu am știut ce să cred”.

„România a început să-și vaccineze cetățenii în decembrie anul trecut și a pus programul în sarcina armatei, cea mai respectată instituție a țării, potrivit sondajelor de opinie. A doua cea mai de încredere instituție este însă biserica ortodoxă, care a transmis semnale mixte cu privire la vaccinuri. Patriarhul Daniel de la București le-a spus să asculte medicii, în timp ce mulți clerici locali și unii episcopi influenți au denunțat vaccinurile ca fiind opera diavolului”, precizează sursa citată.

În acest context, colonelul Valeriu Gheorghiță s-a declarat șocat de amploarea sentimentului antivaccinare în rândul populației.

„Oamenii chiar cred că vaccinurile nu sunt modalitatea adecvată de a opri COVID”, în ciuda faptului că „mai mult de 90% dintre decese sunt în rândul persoanlor nevaccinate”, a spus medicul militar.

Vârstnicii, cea mai vulnerabilă categorie demografică, au fost cel mai greu de convins, adaugă el, doar 25% dintre persoanele de peste 80 de ani fiind vaccinate.

Încercarea de convingere prin frică

Între timp, în centrul Bucureștiului, fotografii cu pacienți grav bolnavi din spitale sunt afișate pe un panou uriaș, ca parte a unei campanii prin care se încearcă aducerea oamenilor înapoi la realitate, mai precizează Andrew Higgins.

„Se sufocă. Ne imploră. Regretă”, este mesajul care însoțește imaginile.

Bannerul de pe fațada blocului Scala de pe bulevardul Magheru, din București (foto Romania Tv)

Dr. Anca Streinu-Cercel spune însă că îi e greu să încerce să ajungă la oameni speriindu-i.

„Ar trebui să vorbim despre știință, nu despre frică”, dar „frica este singurul lucru care a atras atenția populației generale”, spune ea, adăugând că neîncrederea este atât de mare încât unii dintre pacienții ei „abia respiră, dar îmi spun că nu există COVID”, astfel că ”este foarte dificil când atât de mulți oameni neagă orice realitate”.

Pe la centrul de vaccinare de la spitalul unde lucrează medicul Streinu-Cercel, doar câțiva oameni trec în cele mai multe zile, deși vaccinurile sunt gratuite și din ce în ce mai necesare, având în vedere noile reguli care impun certificatele de vaccinare pentru accesul în multe clădiri publice. Printre cei care s-au vaccinat aici este o femeie în vârstă de 82 de ani care a evitat să facă asta luni la rând, dar s-a răzgândit săptămâna trecută după ce a văzut datele privind cele aproape 600 de decese anunțate într-o zi de autorități.

„Mi s-a ridicat părul pe cap când am văzut acest număr și am decis că ar trebui să mă vaccinez”, a spus Norica Gheorghe, citată de New York Times.

Mesajele antivaccinare din rândul politicienilor

La începutul pandemiei, în 2020, dezinformarea COVID în România a urmat în mare parte teme folosite în multe alte țări, oamenii răspândind teorii ale conspirației sub nume false pe Facebook și alte social media, potrivit Alinei Bârgăoanu, profesor de comunicare la București care urmărește fenomenul dezinformării.

Dar, pe măsură ce pandemia a prelungit, a explică ea, acest fenomen virtual s-a transformat într-o mișcare politică condusă de oameni reali precum Diana Șoșoacă, senatoare în Parlamentul României. Publicația de peste Ocean amintește astfel că Șoșoacă a condus un protest în nordul țării, care a blocat deschiderea unui centru de vaccinare, denunțând pandemia drept „cea mai mare minciună a secolului” și a organizat mitinguri anti-mască la București, iar videoclipurile publicate de ea în mediul online au avut milioane de vizualizări.

Despre mesajele anti-vaccinare a scris și Libertatea, într-un articol publicat pe 18 octombrie, cu titlul „Cine construiește mesajele care au îngenuncheat România? Și cu ce seamănă ele, ca două picături de apă”.

Cercetătoarea Alina Bârgăoanu suspectează o implicare a Rusiei în răspândirea informațiilor anti-vacinare, însă remarcă în același timp că multe dintre cele mai populare teorii ale conspirației provin din Statele Unite, ceea ce le face deosebit de greu de dezmințit, deoarece „România este un țară foarte pro-americană.”

Pentru a combate aceste mesaje colonelul Ghorghiță a apelat la rețelele de socializare „și s-a întâlnit cu lideri creștini, evrei și musulmani pentru a le cere să nu alimenteze flăcările dezinformării”.

„Ei nu au datoria să recomande vaccinarea, dar au datoria să nu facă recomandări împotriva ei”, spune Gheorghiță, referindu-se la liderii religioși.

Semnatarul analizei din New York Times menționează că, în România, Biserica Ortodoxă are un rol foarte important ”datorită influenței sale puternice în zonele rurale, unde ratele de vaccinare sunt la jumătate față de cele din orașe precum București, unde peste 80 la sută dintre adulți au primit cel puțin o doză de vaccin”.

El dă astfel exemplul comunei Copăceni de la sud de București, unde angajații dintr-un centru de vaccinare s-au declarat îngroziți de tiradele antivaccin ale episcopului Ambrozie.

„Lupt pentru a vaccina oamenii în fiecare zi, apoi vine el și le spune să nu se deranjeze”, a declarat Balota Hajnalka, medicul care conduce centrul.

