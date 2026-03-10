Condițiile de instrucție și surpriza voluntarilor

Prima serie este formată din aproximativ 800 de recruți, care vor parcurge un stagiu de două luni la unități aflate cât mai aproape de casele lor.

Pentru a liniști părinții îngrijorați de faptul că tinerii au fost „smulși din mediul civil”, șeful Statului Major, generalul Tihomir Kundid, a asigurat că trecerea la rigoarea militară se va face pas cu pas. De asemenea, telefoanele mobile sunt permise în afara orelor de antrenament.

Mai bine de jumătate dintre recruți nu au așteptat ordinul de chemare, ci s-au prezentat voluntar. Un procent notabil de 10% sunt femei, deși acestea sunt scutite de obligativitate.

Doar 10 persoane au refuzat armata din motive de conștiință. Aceștia vor face patru luni de serviciu civil, dar vor primi mai puțin de jumătate din solda lunară de 1.100 de euro acordată celor din serviciul militar.

Instrucția nu se rezumă la tactici tradiționale. Tinerii vor fi antrenați în tehnici de război cibernetic și în controlul și neutralizarea dronelor.

Armata croată are în plan încă trei sesiuni de recrutare până la finalul anului, obiectivul pe termen lung fiind instruirea a 4.000 de tineri anual.

Efectul de domino în Balcani

Decizia Croației este strâns legată de schimbarea dramatică a mediului de securitate. Ministrul apărării, Ivan Anusić, a subliniat că războiul din Ucraina – de care Croația este despărțită doar de Ungaria – și activitatea reprezentanților Rusiei în Europa au transformat o regiune stabilă într-una imprevizibilă.

Această mutare a generat însă reacții în lanț în zona Balcanilor, o regiune cu un istoric fragil.

În Serbia, președintele Aleksandar Vucic a anunțat că serviciul militar va fi reintrodus în următoarele 12 luni, pe fondul unor creșteri masive ale bugetului apărării.

În paralel, Belgradul se declară alarmat de noua alianță militară a Croației cu Kosovo și Albania.

Reînarmarea Serbiei provoacă deja nervozitate în Kosovo și Bosnia. Analistul James Ker-Lindsay atrage atenția că, în Balcani, orice dezvoltare militară este percepută imediat ca o amenințare directă de către vecini, alimentând o spirală a înarmării.

De asemenea, în Slovenia, înaintea recentelor alegeri parlamentare, principalul partid de opoziție a propus, la rândul său, revenirea la armata obligatorie.

Odată cu această decizie, Croația devine a 10-a țară din NATO care menține sau reintroduce serviciul militar obligatoriu, alăturându-se Greciei, Turciei, țărilor baltice și celor scandinave.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE