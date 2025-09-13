Crocodilul, care măsura un metru lungime, a fost descoperit de angajaţii plajei din Abu Talat, conform unui raport primit de filiala regională a Ministerului Mediului din Alexandria. Gura reptilei era strâns legată cu bandă adezivă. În urma acestui raport, Awad a cerut ca situația să fie soluționată rapid, relatează Egypt Independent, conform News.ro.

Conform lui Manal Awad, crocodilii de Nil nu trăiesc în apa mării. Există probabilitatea ca crocodilul să fi fost crescut ilegal de un individ și să fi fost aruncat în mare sau în canalul agricol Abu Talat fie pentru că a crescut prea mult, fie pentru că proprietarul a vrut să scape de el.

Totodată, cercetătorii au cercetat zona canalului agricol Abu Talat, care se varsă în mare, şi au confirmat că nu există alţi crocodili în zonă.

Ministrul a subliniat importanţa combaterii comerţului ilegal cu animale sălbatice. În cooperare cu Direcția Generală a Poliţiei de Mediu şi alte autorităţi, Ministerul Mediului va implementa un plan anual de inspecţie a pieţelor, fermelor de animale sălbatice şi altor unităţi autorizate. Scopul este protejarea biodiversităţii şi prevenirea situaţiilor similare.

Manal Awad a cerut oamenilor să respecte legile de mediu şi să evite vânătoarea sau creşterea ilegală a animalelor sălbatice.

Amintim că un crocodil australian de 5,48 metri, care deținea recordul mondial ca fiind cel mai mare din lume, a murit în 2024.

