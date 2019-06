Uciderea polițistului din Timiș Cristian Amariei a stârnit o puternică emoție și a redeschis discuția despre o problemă sistemică a angajaților din Poliție care sunt pe urmele infractorilor. Libertatea a descoperit o filmare, difuzată în urmă cu doi ani, în care Carmen Dan, ministrul de interne, este avertizată de pericolul la care sunt supuși politiștii care merg în misiuni fără pistoale, fără veste anti-glonț și fără pregătire. Se întâmpla la înmormântarea agentului Vezeteu, ucis pe peronul gării din Burdujeni.

de Daniel Stanciu

2 iunie 2019, județul Timiș. Cristian Amariei merge, fără vestă antiglonț și cu un pistol Carpați vechi de 40 de ani, să îl captureze pe Marcel Ionel Lepa, un infractor periculos, client al pușcăriilor încă din 1990, recidivist cu condamnări pentru furturi, tâlhării şi un omor din culpă, care trebuia dus în penitenciar pentru o pedeapsă primită în 2018.

Infractorul vrea să scape și trage cu arma, una mai bună decât cea a polițistului Amariei. Un glonț îl nimerește în piept și, fără vestă antiglonț, nu are nicio șansă de supraviețuire. În urma lui rămân doi copii orfani, un ajutor de înmormântare, condoleanțe și realitatea dureroasă din vorbele ministrului de Interne, Carmen Dan: ”Pe polițistul ucis nu îl mai putem aduce înapoi”.

Ministrul caută vinovați printre cei care au organizat prinderea lui, spune că nu fuge de răspundere, dar subliniază că nu ministrul este cel care îi dictează unui poliţist care pleacă în misiune. Dă asigurări că problema echipamentelor de protecție pentru polițiștii care merg la misiuni cu grad mare de pericol a fost întotdeauna ”o prioritate” și dotarea nu a fost niciodată la ”capitolul diverse”.

Numai că realitatea o contrazice. Polițiștii i-au atras atenția de acum doi ani, după o dramă similară – uciderea unui polițist de către un infractor – că oamenilor legii le lipsesc vestele și au arme vechi.

21 iulie 2017, județul Suceava. Polițistul de la Transporturi Sorin Vezeteu este înjunghiat mortal pe peronul gării din Burdujeni, de Ioan Beșa, un tânăr de 24 de ani, care l-a atacat din spate, fără niciun motiv. Ca și Amariei, Vezeteu nu purta vestă antiglonț sau vestă antiînjunghiere.

Carmen Dan, și atunci ministru de Interne, transmitea condoleanțe familiei și spunea că astfel de situații nu trebuie să nu se mai întâmple. Dotarea cu echipamente era, în vorbele ministrului, o preocupare și aici intrau vestele antiînjunghiere, pistoalele și mașinile de intervenții.

Ministrul chiar recunoștea că s-a vorbit mult în ultima vreme despre dotările polițiștilor, dar nu s-a făcut nimic pentru cei care ”nu au nici susținerea autorității și nici mijloacele necesare ca să-și desfășoare activitatea în bune condiții și să se simtă protejați”.

Ministrul de Interne știa din 2017, după moartea polițistului Vezeteu, că trebuie să le dea polițiștilor echipament mai bun, altfel vor urma alte tragedii.

O atenționase în ziua înmormântării lui Vezeteu chiar un coleg de-ai acestuia din Burdujeni.

Polițistul Lucian Gălățeanu, prieten cu Sorin Vezeteu a ales atunci să nu citească de pe o foaie despre polițistul care a murit la datorie și, revoltat, i-a spus ministrului Carmen Dan care este ”realitatea din teren” cu care se confruntă oamenii legii.

Anul ăsta am făcut o singură tragere până la jumătatea asta de an și la televizor apare nu știu cine și spune că noi suntem antrenați. Nu suntem antrenați! Cu pistoalele amărâte pe care le avem, vom trage de două ori pe an, de verificare. Asta este realitatea din teren, doamna ministru, îi spunea Gălățeanu ministrului Carmen Dan, în 2017.