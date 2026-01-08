Potrivit CSM, data de 23 ianuarie 2026 este termenul-limită pentru consultarea instanțelor de judecată, a reprezentanților Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR), precum și a reprezentanților altor profesii juridice, în vederea identificării eventualelor dificultăți practice ce ar putea apărea în urma procesului de normare a activității judiciare.

Până la 30 ianuarie 2026 urmează să fie finalizată analiza propunerilor de modificare a legislației, propuneri care au ca scop degrevarea instanțelor și creșterea eficienței activității acestora.

Ulterior, până la 27 februarie 2026, este prevăzută definitivarea mecanismului de normare a activității judecătorilor și adaptarea corespunzătoare a legislației secundare relevante, iar termenul stabilit pentru implementarea efectivă a acestor măsuri în instanțe este 2 martie 2026.

CSM subliniază că aceste demersuri sunt motivate de situația actuală a sistemului judiciar, caracterizată printr-un volum de activitate în continuă creștere și resurse umane insuficiente, aspecte evidențiate și în urma consultării judecătorilor realizate în luna decembrie 2025.

Secția pentru judecători, alături de membrii reprezentanți ai societății civile, consideră esențială eficientizarea activității instanțelor, cu accent pe calitatea actului de justiție.

În acest sens, este necesară stabilirea unui volum optim de muncă pentru judecători, printr-o normare realistă a activității și prin reducerea sarcinilor judiciare excesive.

În cadrul Informării privind demersurile pentru asigurarea unui act de justiție eficient și de calitate, CSM a prezentat următorul calendar de acțiuni:

  • Consultarea instanțelor de judecată, a UNBR și a altor profesii juridice cu privire la posibilele dificultăți practice generate de procesul de normare, conform principiilor stabilite de CSM – până la 23 ianuarie 2026;
  • Finalizarea analizei propunerilor de modificare legislativă formulate de instanțe și de organizațiile profesionale ale altor profesii juridice, în cadrul grupului de lucru constituit la nivelul CSM – până la 30 ianuarie 2026;
  • Transmiterea propunerilor de reglementare rezultate în urma analizei către entitățile cu inițiativă legislativă – până la 2 februarie 2026;
  • Definitivarea mecanismului de normare și adaptarea legislației secundare relevante – până la 27 februarie 2026.
  • Implementarea măsurilor de normare în instanţele de judecată – 2 martie 2026.
