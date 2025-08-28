Jurnalistul a explicat că își menține părerea despre Nicușor Dan, care are în el ceva întunecos și rece, pe care se străduiește să-l țină ascuns.

Totul după ce Nicușor Dan a contestat la CCR legea privind promovarea fascismului și legionarismului și după propunerile pentru șefia serviciilor secrete.

„Dl Nicușor Dan nu mi se mai pare irațional

Președintele Dan a contestat la CCR legea privind organizațiile și promovarea fascismului și legionarismului, afirmând, în apărarea unei organizații care comemorează legionari din Făgărașul său natal, că: „Legea spune că dacă faci o organizație cu caracter legionar trebuie să faci pușcărie. Eu cred că nu”.

Acum, președintele Dan propune la șefia serviciilor secrete, în aplauzele AUR, doi românoși ultranaționaliști, autointitulați suveraniști. Asta, după ce-l păstrează pe românosul pro Putin Matei Păun ca sfătuitor.

A ajuns Grindeanu-Știucă să se arate îngrijorat de aceste propuneri prezidențiale din zona AUR, „care este un partid anti UE”…

Nu am a comenta decât reproducând, cu încă o strângere de inimă, ce scriam înainte de primul tur al alegerilor din mai: „În Nicușor Dan însă, simt că există ceva întunecos și rece, pe care se străduiește să-l țină ascuns”. Și să constat că încep să înțeleg ceea ce mi se părea irațional în comportamentul dlui Nicușor Dan”, a scris Cristian Tudor Popescu în postarea de pe Facebook.

