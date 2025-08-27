„La orice nivel, cu o floare nu se face primăvară”

În acest context, Libertatea a realizat un interviu cu consultantul politic Cristian Andrei în care explică strategia lui Nicușor Dan de a stinge polarizarea produsă în societatea românească, utilizând profilul și opțiunile sale personale mai conservatoare, pe care nu și le-a ascuns de-a lungul anilor. Mai mult, Andrei susține că nominalizarea unor figuri din rândul societății civile pentru șefia celor mai importante servicii de informații, SRI și SIE, intenție pe care a anunțat-o deja public, nu va fi una fără consecințe asupra acestor instituții.

„Niște oameni trimiși solitar în asemenea funcții nu pot face multe sau minuni, au nevoie de susținere pentru a putea reuși, pentru a impune un model diferit de instituții golit de interese politice sau dinspre grupuri de interese. Cu alte cuvinte, la orice nivel, cu o floare nu se face primăvară. E nevoie de o mișcare politică mai largă care să susțină aceste schimbări în mod autentic”, a explicat el.

-Libertatea: O sută de zile de când Nicușor Dan a câștigat președinția României. Luna sa de miere nu a fost însă ocolită de critici, din cauza încetinelii sale de a-și forma echipa prezidențială și de a lua decizii. Ce fel de putere politică transmite Nicușor Dan, dacă nici măcar nu se grăbește să își formeze echipa de lucru de la Cotroceni?

-Cristian Andrei: Probabil trebuie să ne obișnuim cu ideea unui model de președinte coordonator, nu al unuia jucător. Asta înseamnă că președintele optează să intervină în anumite momente și pe anumite teme atunci când consideră că este necesar. Putem să ne uităm puțin și în istoria primarului Nicușor Dan, de la București, care nu a fost prezent pe șantiere neapărat zi de zi, nici în comunicare zi de zi, dar a ales să puncteze și să insiste pe câteva subiecte cheie.

Până acum, luând în seamă și atribuțiile constituționale, președintele Nicușor Dan s-a comportat asemănător. A surprins la început, fiind extrem de prezent când a fost rolul său de a impune o direcție noului guvern, de a stabili prioritățile și o coaliție, în prima lună de mandat, apoi s-a ocupat punctual de teme de politică externă. A delegat, iar apoi s-a mutat spre zona unde are și atribuții mai consistente.

Vreau să spun că în felul acesta va încerca să-și păstreze, probabil, și o anumită distanță, puteți să-i spuneți independență, de partidele politice, neimplicându-se în treburile de zi cu zi ale guvernării. Apreciez, de aceea, și că președintele Nicușor Dan va încerca să devină mai mult un președinte pentru toți românii, nu doar pentru cei care l-au ales.

În acest punct, însă, poate să apară o tensiune față de așteptările societății – ca cineva din poziția sa de președinte să fie mai activ în a impune partidelor și statului, în general, un ritm mai rapid și mai apăsat al schimbărilor care au fost promise și cu costuri pentru stat, nu pentru oameni. Este principala temă solicitată de toate zonele societății, într-un fel sau altul. Acest lucru îl va determina să fie mai prezent în anumite momente.

Totodată, întârzierea formării unei echipe proprii mai largi este un semn că agenda prezidențială încă este în formare și că probabil vor urma anunțuri sau ieșiri ale președintelui Nicușor Dan în următoarele săptămâni care vor anunța temele care îi vor defini mandatul. Din nou, însă, va exista în acest punct un reality check al crizelor sociale și politice, care s-au născut sau crescut în vara aceasta, al sentimentului de inechitate în creștere din societate, unele care îl vor obliga să se exprime și să se poziționeze despre direcția reformelor și coaliției.



A promovat valori conservatoare

-Prima și cea mai gravă critică cu care se confruntă Nicușor Dan este cea legată de neo-legionarism și anume, că ar ascunde ceva simpatii neo-legionare legate de rezistența anticomunistă. Cum evaluați această etichetă?

Așa cum am spus, președintele Nicușor Dan încearcă să devină un președinte al tuturor românilor, să nu rămână captiv unei polarizări care a rupt România. E un fel de pariu politic de a stinge această polarizare.

Mijloacele pe care le-a ales, cu scoaterea în prim plan a vizitei private în Moldova, a vacanței cu familia, a vizitelor la mănăstiri, sunt o încercare mai degrabă de a semnaliza către acest public care e definit mai degrabă prin valori conservatoare.

Mă aștept în continuare și la alte gesturi, inclusiv politice, prin care președintele să-și asume un rol de mediator sau de punte între aceste părți ale societății, utilizând inclusiv profilul și opțiunile sale personale mai conservatoare, pe care nu și le-a ascuns de-a lungul anilor. Dar nu aș califica aceste lucruri drept simpatii neo-legionare.

Este interesant că Nicușor Dan și-a ales misiunea, să-i spunem, de „a face pace” în societate, de a reprezenta cât mai multe segmente, dar cred că polarizarea este atât de adâncă și este utilizată masiv într-un război hibrid furibund venit din exteriorul României, încât președintelui, de unul singur, îi este foarte greu să o neutralizeze.

Civili la serviciile de informații, marea provocare a mandatului

–Una dintre importantele atribuții ale președintele este numirea directorilor în fruntea principalelor servicii de informații. Nicușor Dan a declarat că ar dori să propună pentru aceste posturi figuri din rândul societății civile. Cum evaluați această mișcare revoluționară, prin comparație cu tradiția predecesorilor săi de a numi figuri politice la șefia serviciilor secrete?

–Orice formă de depolitizare, care este însoțită, dacă este posibil, și de un grad ridicat de competență al celor numiți, este binevenită în orice instituții ale statului – și sunt multe unde se așteaptă asta, de la directori de școli până la funcțiile din CCR sau din autorități de reglementare. Mă tem, însă, că partidele, care trebuie să voteze aceste numiri și astfel să piardă o anumită influență, nu vor accepta o astfel de tranziție sau o vor face doar în urma unui troc sau negocieri.

În egală măsură, niște oameni trimiși solitar în asemenea funcții nu pot face multe sau minuni, au nevoie de susținere pentru a putea reuși, pentru a impune un model diferit de instituții golit de interese politice sau dinspre grupuri de interese. Cu alte cuvinte, la orice nivel, cu o floare nu se face primăvară. E nevoie de o mișcare politică mai largă care să susțină aceste schimbări în mod autentic.

-Va fi Nicușor Dan în următoarea perioadă un pol politic important de putere sau puterea lui va fi diminuată în raport cu principalele partide politice?

–Președintele, că e Nicușor Dan sau altcineva, are puterea atât timp cât are o voce, cât are societatea de partea sa, iar pentru asta va fi nevoit să se poziționeze pe teme de actualitate sau să preia agenda publică și să traseze în forță niște direcții populare. Cu alte cuvinte, puterea de care vorbiți se ia și se menține activ. De altfel, atribuțiile sale sunt destul de mult echilibrate by default de jocurile din Parlament, de atribuțiile destul de limitate din Constituție.

Nu cred că este un moment în care scena politică din România să se polarizeze partide vs. președinte, oricât de natural ar părea așa ceva în alte vremuri. Și asta din cauza riscului politic de țară foarte crescut. România nu a depășit deloc acest risc, ba chiar l-a accentuat. Ok, momentan, președintele Nicușor Dan și-a conservat un capital de simpatie, lăsând guvernarea pe mâna partidelor, însă asta s-ar putea să nu mai valoreze prea mult peste câteva luni. De ce? Pentru că evoluțiile politice recente tind să răstoarne paradigma de după alegeri, una favorabilă schimbărilor și reformelor, spre una a nemulțumirii față de inechități sociale și politice.

Această paradigmă este una mai degrabă a revoltei care, dacă este scăpată din mână, va fi imposibil de controlat ulterior. Nici de către partide, nici de către președinte. Coaliția europeană, atât de firavă cât este, riscă să piardă „centrul politic”.

„Nu exclud surprize la București”

–Cât de mult va conta sprijinul său pentru alegerea viitorului primar al Bucureștiului?

-Va conta doar pentru un segment de nișă și loial, care în mod natural va merge oricum către candidații de „dreapta”. Motivul este simplu – nu ar trebui să uităm: chiar modul în care a fost reales Nicușor Dan acum un an, dar și alegerile prezidențiale, ne arată că bucureștenii au o sete imensă de figuri noi, iar asta va conta mai mult decât jocurile pe care le fac acum politicienii, negocierile celebre, sondaje trucate, încercarea de a bloca anumiți candidați, alianțe forțate șamd.

Va câștiga cine va fi perceput, la fel ca anul trecut, drept independent, o figură nouă sau cumva diferită de partidele clasice, cu mențiunea că o fragmentare a votului poate aduce și un populist-extremist la conducerea Bucureștiului. Per total, nu exclud surprize la București, mai ales dacă partidele continuă în modul care le-a dus la dezastrul electoral de anul trecut.