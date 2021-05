”Un an și ceva am trăi cu cifrele astea pe ecran, câți noi infectați la ATI, câți morți. Aș zice, având în vedere această pantă descendentă, că Guvernul ar trebui să stabilească o limită sub care să nu mai comunice aceste cifre. Acum sunt 809 în ATI și 100 de morți. Când va coborî sub o limită pe care o va stabili Guvernul aș vrea să nu mai aud aceste cifre. Pentru că ele devin și irelevante. În România mor oameni în fiecare zi. Mor mulți oameni, mai mulți decât se nasc. Declinul demografic e evident. Mor din alte cauze decât COVID. Nu mai are sens să mai afișăm aceste cifre”, a afirmat jurnalistul.

CTP susține că raportul epidemiologic remis zilnic de autorități afectează starea psihică a cetățenilor.

”Cred că nu e cazul și nu mai are relevanță sub un anumit nivel. În eventualitatea de nedorit că numărul cazurilor vor crește din nou, atunci trebuie anunțat. Să nu se mai emită comunicatul ăla. Așa cum era înainte de pandemie, când nu se emitea un comunicat cu morții României din fiecare zi”, a mai adăugat Cristian Tudor Popescu.

CTP speră ca trendul descendent al pandemiei să se mențină, dar ”nu sunt sută la sută convins că așa vor sta lucrurile”.

Cifrele COVID să fie acesibile publice pe site, pentru cine dorește. Să nu te mai lovești de ele. Nu mai e cazul să tocăm creierii oamenilor în fiecare zi cu cifrele acelea. Cristian Tudor Popescu, la Digi24:

”Aceste date au fost foarte necesare în perioadele negre, în perioadele de vârf ale pandemiei. Când se apropia limita sistemului medical. Atunci a ști că sunt atâția oameni în ATI, care agonizează. A ști că avem atâția morți pe zi era un factor de conștientizare a oamenilor, să respecte măsurile de protecție, să se vaccineze”, a spus CTP.

