E nevoie de o intervenție brutală, uniforma militară inspiră alt respect. Cătălin Cârstoiu, manager Spitalul Universitar de Urgență din București:

120 de cazuri pozitive cu coronavirus, dintre care 40 de medici, asistente și infirmieri, au fost descoperite la cel mai mare spital din România. ”Datele sunt de până vineri, pentru că datele de luni nu s-au centralizat încă”, a spus Cătălin Cârstoiu, pentru Libertatea.



-Domnule director, a cui a a fost ideea să aduceți medici militari?

-A mea. Am aprobarea de la Horațiu Moldovan, din partea Ministerului Sănătății. Și o aștept pe cea a Ministerului Apărării, sunt convins că o vom primi. Am vorbit deja cu comandantul Spitalului Militar Central.

-Ce fel de medici sunt?

-Sunt trei medici, cu competențe de chirurgie, urgențe și ATI.

-Ce vor face medicii militarii, mai exact?

-Vor coordona secțiile.

-Adică vor fi șefii șefilor de secție?

-Vor lucra împreună cu șefii de secție. Vor unifica procedurile, regulile, e mare nevoie.

-De acord, dar cine decide ultimul?

-Acești medici militari vor avea ultimul cuvânt, că de aceea îi aducem. Uitați cum stă situația. Noi avem, de pildă, patru secții de chirurgie. Șefii de secții nu se înțeleg unii cu alții, deși au aceeași specialitate. Și nu e chirurgia singurul exemplu. E anormală această conducere tricefală sau tetracefală.



Vă spun cinstit că aici în spital sunt niște orgolii care nu-și au locul acum, în plină criză de COVID. Eu nu vreau să reorganizez acum spitalul pe organigramă, nici n-aș putea fără aprobări, așa că aducem medici militari ca să coordoneze planul alb, să facă ordine.

-Întrebarea logică este: dacă sunteți manager, de ce chemați Armata și nu faceți dumneavoastră această organizare?

-Pentru că nu mă pot duce zi de zi pe fiecare secție. Spitalul de Urgență are aproape 30 de secții. Plus că sunt medic, dar nu am specializarea pe chirurgie generală sau pe ATI.



”Am făcut deja, cu cele de azi, 1.500 de teste”

-Militarizarea asta nu e o cedare de competență?

-E o imixtiune militară, nu mă ascund. Dar avem nevoie de o intervenție mai brutală. Eu voi continua să mă lupt. Am făcut până acum cele mai multe teste, cred, din toată țara, aproape 1.500 cu cele de azi. De azi facem câte 100 pe zi în propriul laborator. Însă avem nevoie de capete limpezi din afară.

-E normal să testați atât, sunteți cel mai mare spital din România. Putem reveni, vă rugăm: nu e ciudat să fie coordonat militar cel mai mare spital din țară, nu există resurse organizatorice și de competență în interior?

-Uitați, eu vreau să fiu sincer. Poate ideea mea cu aducerea medicilor militari e bună sau nu. Vom vedea. Dar asta vreau să facem. Am găsit o situație care trebuie rapid remediată. Unele dintre lucruri pun viața pacienților în pericol.



”Avem o obligație față de pacienți”

-La ce vă referiți?

-De pildă, folosindu-se argumentul crizei COVID-19, secția de chirurgie plastică a intrat în subordinea neonatologiei. Fără să aibă aprobarea DSP-ului. Nu se poate așa.

-De fapt, dumneavoastră descrieți ceea ce știe toată lumea: feudele din interiorul spitalelor, unde șefii de secție fac ce vor.

-Nu vreau să le spun așa.

-Noi, ca jurnaliști, putem să le spunem. Dar e militarizarea soluția?

-Să nu exagerăm… militarizare…

-Dumneavoastră ați folosit termenul.

-Da, așa e. Să vă dau un exemplu. Intră un pacient suspect de COVID-19. Cum ne protejăm? Care este traseul lui? Dacă nu ne coordonăm, vom ajunge să pierdem secții întregi. De ce cardiologia sau ortopedia pot să se sincronieze și chirurgia, nu?

-De fapt, nu modificați organigrama, dar modificați conducerea operațională. E corect?

-Da, introducem acești trei medici militari, care vor coordona secțiile cu mare contribuție la tratarea pacienților COVID și nu numai. Eu am mai zis, încă de când am venit, avem o obligație față de pacienți, ei vor beneficia.



Suntem un spital mare, avem câteva zeci de paturi pentru COVID, însă e nevoie să funcționăm în continuare și pentru restul patologiilor. E nevoie de o ordine militară.

