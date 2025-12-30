În cele din urmă, hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi „pentru” și patru „împotrivă”, acestea din urmă aparținând consilierilor AUR.

În urma deciziei, impozitul pentru clădirile rezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice va crește cu 79,6%, deși cota de impozitare de 0,095% va fi păstrată la nivelul minim permis de legislație.

Totodată, sunt eliminați coeficienții de corecție care acordau reduceri pentru clădirile vechi și apartamentele din blocurile de mari dimensiuni, ceea ce va duce automat la impozite mai mari.

Pentru persoanele fizice care dețin clădiri nerezidențiale, cota de impozitare va fi majorată semnificativ, de la 0,2% la 1,3%, în scopul alinierii cu regimul aplicat persoanelor juridice, unde nivelul rămâne de 1,46%.

În cazul terenurilor, atât pentru persoane fizice, cât și pentru persoane juridice, se va aplica în continuare indexarea cu rata inflației, de 5,6%.

Modificări importante sunt prevăzute și pentru impozitul pe autoturisme, care, începând din 2026, va fi calculat și în funcție de norma de poluare.

Pentru vehiculele cu motoare sub 1.600 cmc, impozitul va crește cu aproximativ 30%, iar pentru cele cu capacitate mai mare vor fi introduse cote suplimentare, astfel încât autoturismele Euro 6 să rămână la nivelul de taxare din 2025.

În cazul mașinilor hibride, reducerea maximă permisă de lege va scădea de la 70% la 30%.

Bonificația de 10% acordată contribuabililor care achită integral impozitele până la 31 martie va fi menținută.

În schimb, de la 1 ianuarie 2026, vor fi eliminate facilitățile fiscale pentru persoanele cu certificate de handicap, măsură impusă de lege, care va afecta aproximativ 6.000 de locuitori ai municipiului Ploiești.