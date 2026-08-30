Considerat de șeful MI6 drept unul dintre cele mai eficiente servicii de spionaj din lume, EFIS monitorizează îndeaproape acțiunile Moscovei de la o distanță de doar 200 de kilometri de granița rusă.

Dilema de la Kremlin: opțiuni proaste și tensiuni interne

Evaluările serviciilor de informații estoniene arată că Vladimir Putin se confruntă cu probleme structurale majore. Pierderile umane de pe frontul din Ucraina depășesc ritmul actual de recrutare, iar atacurile ucrainene la distanță asupra infrastructurii petroliere au afectat grav veniturile bugetare ale Rusiei.

Deficitul bugetar al Moscovei a depășit deja previziunile inițiale și ar putea atinge 10 trilioane de ruble (aproximativ 100 de miliarde de euro), reprezentând jumătate din bugetul alocat apărării.

Din cauza sancțiunilor internaționale care limitează accesul pe piețele financiare, Kremlinul ia în calcul creșteri de taxe și contribuții forțate din partea oligarhilor, măsuri care alimentează nemulțumirea internă.

Kaupo Rosin subliniază că, în cercurile de putere de la Moscova, vocile care îi cer lui Putin să reconsidere continuarea războiului devin tot mai puternice.

Oprirea ostilităților ar putea fi interpretată drept o dovadă de slăbiciune, în timp ce continuarea lor amplifică riscurile economice și politice.

„Ceea ce exprimă sau transmite el este că victoria Rusiei va veni la un moment dat – și că trebuie doar să continuăm și să mergem mai departe. Dar nu sunt sigur dacă oamenii din jurul lui Putin sunt la fel de convinși pe cât ar putea fi el. Ceea ce mai are Putin, în acest moment, sunt doar opțiuni proaste. Și fiecare decizie pe care o ia are riscuri diferite pentru el. Așadar, decizia de a continua prezintă riscul ca, odată cu pierderile mari și situația economică, problemele și tensiunile interne din Rusia să se acumuleze”, a transmis Kaupo Rosin.

Potrivit șefului spionajului din Estonia, dacă o schimbare de regim va avea loc la Moscova, aceasta se va produce brusc, sistemul fiind surprinzător de fragil în interior.

Șanse egale pentru o nouă mobilizare în Rusia

Pierderea a sute de mii de soldați pe câmpul de luptă pune Kremlinul în poziția de a analiza o nouă mobilizare rusească.

Deși populația și structurile militare din Rusia se așteaptă la un astfel de ordin, o decizie finală nu a fost încă adoptată, șansele producerii unui nou val de mobilizare fiind evaluate la 50%.

În ceea ce privește securitatea spațiului euroatlantic, analizele EFIS arată că NATO continuă să exercite o descurajare eficientă, fiind puțin probabil ca Rusia să declanșeze un atac militar convențional asupra unui stat aliat în viitorul apropiat.

Mesajul privind fermitatea clauzei de apărare reciprocă din Articolul V a fost reconfirmat și în cadrul recentelor contacte la înalt nivel dintre directorul CIA, John Ratcliffe, și oficialii de la Moscova.

O amenințare imediată și directă la adresa Europei o reprezintă campania de sabotaj orchestrată de serviciul de informații militare al Rusiei (GRU).

Atacurile vizează tot mai frecvent facilități din industria de apărare și noduri logistice utilizate pentru furnizarea de echipamente către Ucraina, cum a fost cazul recentului incident cu dronă de pe aeroportul Leipzig-Halle sau incendierea unor depozite din Londra.

Șeful spionajului estonian respinge termenul de „război hibrid”, considerând că acesta cosmetizează o realitate periculoasă.

Rosin susține că actele de sabotaj, atacurile cibernetice și loviturile asupra infrastructurii civile din Europa trebuie clasificate deschis drept terorism sponsorizat de stat.

Estonia își menține o postură de apărare extrem de ridicată, alocând 3,4% din PIB pentru sectorul militar și având capacitatea de a mobiliza 80.000 de rezerviști antrenați în doar câteva zile, rămânând un pilon esențial al apărării pe flancul estic al NATO.