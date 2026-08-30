„Am văzut poliția, mirosea pachetele de țigări. A deschis pachetul de țigări al unuia și mirosea în pachet să vadă dacă a trecut ceva pe acolo sau nu. Oprea lumea random și percheziționează”, a spus Puya.

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„Mă simțeam de ziceai că eram în curtea pârnăii. E urât să mergi la mare și să te percheziționeze din 5 în 5 minute poliția. Înțeleg că lumea se droghează, face abuz, aia e, dar totuși.”, a mai spus artistul.

Puya deține mai multe proprietăți în țară

Puya a dezvăluit că a dezvoltat o pasiune pentru construcția și amenajarea caselor. Artistul a publicat imagini și a mărturisit că noul hobby a devenit o adevărată obsesie.

Cunoscut pentru cariera sa în muzică, Puya și-a surprins fanii cu o latură mai puțin cunoscută. Artistul a povestit că, în ultima perioadă, și-a dedicat o mare parte din timp unui proiect personal, care nu are nicio legătură cu scena. Puya a investit în mai multe căsuțe amplasate în apropierea mării și spune că activitatea de construire și amenajare l-a cucerit complet. Imaginile publicate pe rețelele de socializare îi arată entuziasmul pentru noile proiecte.

A cumpărat o căsuță și pentru fiicele sale

Artistul a vorbit cu umor despre noua sa pasiune și a recunoscut că nu s-a limitat la un singur proiect.„Cred că sunt obsedat de căsuțe. Am făcut-o pe aceasta, am luat și una mai mică pentru copii și acum am luat-o și pe asta. Ceva nu e în regulă cu mine”, a declarat Puya pe rețelele de socializare. Mesajul a fost însoțit de imagini cu noile construcții, iar urmăritorii au reacționat imediat. Potrivit imaginilor publicate de artist, una dintre căsuțe este destinată fiicelor sale. Locuințele au câte două dormitoare, o baie și o bucătărie care poate fi folosită și ca living.