S-a mutat cu soția în Bali și a deschis un complex de lux

Edvin Marton a dispărut din lumina reflectoarelor în ultimii doi ani, dar recent a revenit cu o surpriză. După ce s-a mutat alături de soția sa, Adrienn, în Bali acum 5 ani, artistul și-a schimbat complet direcția profesională.

Marton și-a deschis recent un complex de lux numit „Edvin Marton Romantic Villa” în Ubud, centrul cultural al insulei indoneziene.

Complexul oferă o vilă exclusivistă, cu vedere la junglă, piscină privată și un spațiu de wellness. Pe platformele de rezervare, vila este descrisă ca având toate facilitățile de lux.

„Sunt entuziasmat să pornesc pe această nouă călătorie creativă!”, a scris Edvin pe rețelele de socializare în ianuarie, fără să dezvăluie inițial despre ce este vorba.

De la mutarea în Bali, viața cuplului a trecut prin schimbări semnificative. Adrienn, cunoscută pentru cariera sa de influencer și afaceri cu bijuterii, a renunțat recent la acest domeniu.

N-a mai „prestat” de 2 ani

Ultimul său concert solo a avut loc în aprilie 2023, iar în 2024 a participat la producția „Monet on Ice”. De atunci, activitatea sa artistică a fost limitată.

A vândut o vilă cu probleme și a fost dat în judecată

În trecut, Marton a avut parte de controverse legate de proprietăți imobiliare. În 2023, un cuplu care a cumpărat o vilă de la el, în Budapesta, pentru 400 de milioane de forinți, peste 1 milion de euro, a intentat un proces după ce a descoperit defecte majore, precum infiltrații și conectare ilegală la rețeaua de apă.

Marton a negat orice responsabilitate, punând problema pe seama constructorilor.

