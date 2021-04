Știri Externe O carte de puzzle oferă șansa de a câștiga un cufăr de aur de 750.000 de euro căutătorilor de comori De Viorel Tudorache, . Ultimul update Joi, 08 aprilie 2021, 17:01

Vânătoarea de comori intitulată Entente Cordiale (Antanta Cordială) a început joi, 8 aprilie. Artistul Michel Becker a lansat un concurs prin care îi provoacă pe participanți să rezolve indicii din noua sa carte de vânătoare de comori, The Golden Treasure of the Entente Cordiale, relatează The Guardian.