  • Vladimir Putin s-a căsătorit cu Liudmila, o fostă stewardesă, în 1983 și au divorța în 2013. Au două fete, Maria și Ekaterina.
  • Roman Badanin (53 de ani) și Mihail Rubin (37 de ani), autorii cărții „Țarul însuși, Cum ne-a păcălit pe toți Vladimir Putin”, sunt jurnaliști ruși de investigație cunoscuți pentru reportajele lor aprofundate despre politica și puterea din Rusia. Ei au lucrat pentru instituții media independente și au expus corupția la nivel înalt și interferența statului. Cartea lor a fost publicată în limba rusă în august.

Colegul de ajutor

În anii ’90, înainte de a ajunge în fruntea Rusiei, când Boris Eltîn era încă președinte, Putin era viceprimar din Sankt Petersburg. A fost promovat consilier de stat, puterea sa a crescut, dar era încă departe de a fi comparabilă cu puterea sa aproape nelimitată de astăzi.

După cum scriu Badanin și Rubin, încă relativ nou venit la Moscova, Putin voia să-și întâlnească amanta netulburat.

Problema lui: la acea vreme, nu dispunea încă de buncăre secrete sau de proprietăți izolate, precum Palatul Valdai, unde să poată organiza astfel de întâlniri intime și să le țină secrete față de public și față de soția sa, Liudmila.

Afacerea microbuzelor electrice pentru elevi a atins recordul în Dâmbovița: 17 dubițe de 8 locuri, cumpărate cu 200.000 de euro bucata
Recomandări
Afacerea microbuzelor electrice pentru elevi a atins recordul în Dâmbovița: 17 dubițe de 8 locuri, cumpărate cu 200.000 de euro bucata

El a folosit conexiunile și influența sa din primărie pentru a-și aranja întâlnirile secrete, fără a atrage atenția. A fost ajutat de un angajat pe nume Igor Secin, care își urmase șeful de la Sankt Petersburg până în capitală.

Când subordonatul nu e acasă și are și un apartament și mai mare

Statul îi alocase un apartament chiar puțin mai mare decât cel al lui Putin. Putin a fost deranjat de acest lucru, dar l-a trecut cu vederea. Pentru că apartamentul avea să fie foarte util pentru întâlniri discrete.

Secin și-a pus la dispoziția șefului apartamentul, transformat într-un „cuibușor de nebunii”. Ori de câte ori familia Secin nu era acasă, Putin se putea întâlni acolo cu iubita sa netulburat.

Marina apare pe neașteptate

Totul a funcționat bine până într-o zi, când soția lui Secin, Marina, a venit acasă mai devreme decât se aștepta și a găsit o femeie necunoscută în apartamentul ei. Nu l-a bănuit pe Putin, care, probabil, plecase, ci pe propriul ei bărbat, pe care l-a și confruntat.

Deși era și ofițer de informații, se pare că nu a vrut sau nu a putut să-și mintă propria soție și i-a mărturisit totul. La rândul ei, femeia i-a povestit totul prietenei sale, Liudmila.

Ce s-a întâmplat între Liudmila și Vladimir Putin după aceea, dacă a fost începutul sfârșitului căsniciei lor, nu se știe.

Cuibușorul de nebunii al lui Vladimir Putin: „Când familia subordonatului său nu era acasă, își aducea amanta acolo. Până a fost prins de Liudmila!”
Vladimir Putin șl Liudmila Putina, la sosirea pe aeroportul Rostock-Laage, în 2007 pentru Summitul G8. Foto: Profimedia

„Trădarea” nu a afectat prietenia cu actualul șef Rosneft

„Trădarea” pare să nu fi afectat prietenia dintre Igor Secin, acum în vârstă de 65 de ani și căsătorit pentru a doua oară, și viitorul conducător al Kremlinului.

Supranumit „Darth Vader”, Igor Secin este considerat unul dintre cei mai puternici oameni din Rusia. În prezent, el este șeful companiei petroliere Rosneft.

Secin a apărut, recent, în presa independentă, pentru că ar fi angajat escorte pentru amuzamentul conducerii statului .

Alina, Wendi, Svetlana

În afara de presupusa relație cu Alina Kabaeva, campioană olimpică de gimnastică ritmică, presa rusă a scris că Putin a avut o relație cu Wendi Deng, fosta soție a mogulului media Rupert Murdoch.

În Rusia, sunt speculații conform cărora liderul de la Kremlin are o a treia fiică, dintr-o aventură de lungă durată cu Svetlana Krivonogih, o rusoaică ce ar fi crescut într-un apartament supraaglomerat din Sankt Petersburg și care făcea curățenie pentru a câștiga bani.

Chinezii lansează un rival pentru Dacia Duster în România. Modelul face ravagii în Australia și are un preț imbatabil
Recomandări
Chinezii lansează un rival pentru Dacia Duster în România. Modelul face ravagii în Australia și are un preț imbatabil

Luiza Rozova, presupusa fiică a lui Vladimir Putin, a decis să vorbească deschis despre tatăl său și viața ei în exil în Franța.

Potrivit publicației Bild însă, declarațiile au apărut pe un cont neatribuit ei și autenticitatea lor a fost pusă la îndoială.

Citiți și

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
16.500 de euro amendă pentru șoferul de TIR al acestui camion care plecase din Germania spre Iordania
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaela Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Viva.ro
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaela Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
E pur și simplu copia ei fidelă! Tot cu ruj roșu, cu tocuri, cum a apărut Eva Maria, fiica Elenei Udrea. Fosta politiciană a surprins-o în ipostaze în care nu se aștepta!
Unica.ro
E pur și simplu copia ei fidelă! Tot cu ruj roșu, cu tocuri, cum a apărut Eva Maria, fiica Elenei Udrea. Fosta politiciană a surprins-o în ipostaze în care nu se aștepta!
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael Jackson: „Am fost îngrozită de...”
Elle.ro
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael Jackson: „Am fost îngrozită de...”
gsp
Decizia majoră a Simonei Halep! A semnat contractul la finalul săptămânii trecute: „Colaborarea vine firesc”
GSP.RO
Decizia majoră a Simonei Halep! A semnat contractul la finalul săptămânii trecute: „Colaborarea vine firesc”
Americanii au văzut cum arată noua Dacia Duster Pick-Up și au reacționat: „Au uitat cea mai importantă parte”
GSP.RO
Americanii au văzut cum arată noua Dacia Duster Pick-Up și au reacționat: „Au uitat cea mai importantă parte”
Parteneri
WOW, cum arată azi fosta soție a lui Adrian Enache! Blond platinat, coafată impecabil, machiată ca de revistă, Corina Enache a înflorit după divorțul din 2009. Cu ce se ocupă acum
Libertateapentrufemei.ro
WOW, cum arată azi fosta soție a lui Adrian Enache! Blond platinat, coafată impecabil, machiată ca de revistă, Corina Enache a înflorit după divorțul din 2009. Cu ce se ocupă acum
Pe nașii Smiley și Gina Pistol i-a admirat toată lumea, dar ați văzut-o pe fiica lor? Josephine, prințesă angelică la nunta din Grecia! Păr lung, bucle, fundă mare, rochiță bleu-ciel, o păpușă vie!
Avantaje.ro
Pe nașii Smiley și Gina Pistol i-a admirat toată lumea, dar ați văzut-o pe fiica lor? Josephine, prințesă angelică la nunta din Grecia! Păr lung, bucle, fundă mare, rochiță bleu-ciel, o păpușă vie!
Alexia Eram nu își mai ascunde iubitul. Ce imagini a publicat chiar de ziua lui Tonghi. Fanii au fost surprinși
Tvmania.ro
Alexia Eram nu își mai ascunde iubitul. Ce imagini a publicat chiar de ziua lui Tonghi. Fanii au fost surprinși

Alte știri

Cum va fi vremea în perioada 22 septembrie - 20 octombrie 2025. După zile prea calde, vin perioade foarte reci
Știri România 09:25
Cum va fi vremea în perioada 22 septembrie – 20 octombrie 2025. După zile prea calde, vin perioade foarte reci
Catinca Tăbăcaru la Impact Bucharest 2025: Puntea dintre artă și justiție, o discuție despre impactul social al culturii
Interviu
Știri România 08:29
Catinca Tăbăcaru la Impact Bucharest 2025: Puntea dintre artă și justiție, o discuție despre impactul social al culturii
Parteneri
„Agent Cornetto”: femeia-cameleon din anturajul lui Putin reapare, deghizată în muncitoare de fabrică
Adevarul.ro
„Agent Cornetto”: femeia-cameleon din anturajul lui Putin reapare, deghizată în muncitoare de fabrică
Gigi Becali a povestit ce a vorbit cu Meme Stoica despre Baiaram în timpul meciului Oțelul – Craiova. Ce echipe crede că intră în play-off
Fanatik.ro
Gigi Becali a povestit ce a vorbit cu Meme Stoica despre Baiaram în timpul meciului Oțelul – Craiova. Ce echipe crede că intră în play-off
Cinci fructe care pot prelungi viața, potrivit oamenilor de știință
Financiarul.ro
Cinci fructe care pot prelungi viața, potrivit oamenilor de știință

Monden

Silviu Mircescu, primele declarații despre presupusa relație cu Iulia Pârlea: „Nu mai dorm de joi”
Stiri Mondene 09:44
Silviu Mircescu, primele declarații despre presupusa relație cu Iulia Pârlea: „Nu mai dorm de joi”
Mesajele primite de Toto Dumitrescu, după ce a fost arestat preventiv. O discuție publică a degenerat: „De ce a fugit?”
Stiri Mondene 09:38
Mesajele primite de Toto Dumitrescu, după ce a fost arestat preventiv. O discuție publică a degenerat: „De ce a fugit?”
Parteneri
Casa Regală a României, la ceas aniversar! Majestatea Sa Margareta și Principele Consort au sărbătorit 29 de ani de căsnicie. Imagini rare de la prima lor întâlnire. Video
Elle.ro
Casa Regală a României, la ceas aniversar! Majestatea Sa Margareta și Principele Consort au sărbătorit 29 de ani de căsnicie. Imagini rare de la prima lor întâlnire. Video
Ce transformare spectaculoasă! Toată lumea vorbește despre noul look al Ralucăi Turcan, iar medicii esteticieni au observat imediat intervențiile la care ar fi apelat. Cum arăta în urmă cu câțiva ani
Unica.ro
Ce transformare spectaculoasă! Toată lumea vorbește despre noul look al Ralucăi Turcan, iar medicii esteticieni au observat imediat intervențiile la care ar fi apelat. Cum arăta în urmă cu câțiva ani
Rochie scurtă și amețitoare, proaspăt coafată, tocuri, bijuterii scumpe și o apariție de podium. Neașteptat cum a apărut Elena Udrea, ca o adevărată divă, la cel mai important moment din viața ei
Viva.ro
Rochie scurtă și amețitoare, proaspăt coafată, tocuri, bijuterii scumpe și o apariție de podium. Neașteptat cum a apărut Elena Udrea, ca o adevărată divă, la cel mai important moment din viața ei
Parteneri
Sânziana Negru și-a construit o casă de basm în mijlocul pădurii. Cum arată: living cu șemineu și curte desprinsă din povești
TVMania.ro
Sânziana Negru și-a construit o casă de basm în mijlocul pădurii. Cum arată: living cu șemineu și curte desprinsă din povești
Cum am ajuns "campioni" la inflaţie, dar şi la deficit bugetar. Marea risipă de la stat
ObservatorNews.ro
Cum am ajuns "campioni" la inflaţie, dar şi la deficit bugetar. Marea risipă de la stat
Tragedie de nedescris! Fetița celebrului cântăreț a trăit doar 20 de minute. „Suntem frânți de durere și secătuiți de tristețe, dar știm că o vom revedea într-o zi”
Libertateapentrufemei.ro
Tragedie de nedescris! Fetița celebrului cântăreț a trăit doar 20 de minute. „Suntem frânți de durere și secătuiți de tristețe, dar știm că o vom revedea într-o zi”
Parteneri
Americanii au văzut cum arată noua Dacia și au reacționat: „Au uitat cea mai importantă parte”
GSP.ro
Americanii au văzut cum arată noua Dacia și au reacționat: „Au uitat cea mai importantă parte”
„A trebuit să mă dezbrac, mama a fost devastată, a dus-o spre moarte” » O atletă din Kenya povestește groaza simțită la testul DSD făcut în adolescență
GSP.ro
„A trebuit să mă dezbrac, mama a fost devastată, a dus-o spre moarte” » O atletă din Kenya povestește groaza simțită la testul DSD făcut în adolescență
Parteneri
Tensiuni în coaliție. Care sunt principalele teme care se vor discuta după întâlnirea liderilor cu Nicușor Dan
Mediafax.ro
Tensiuni în coaliție. Care sunt principalele teme care se vor discuta după întâlnirea liderilor cu Nicușor Dan
Traian Băsescu, reacție sinceră despre Ilie Bolojan, după ce a preluat conducerea Guvernului. Fostul președinte a vorbit fără perdea: ”E lipsă de experiență”
StirileKanalD.ro
Traian Băsescu, reacție sinceră despre Ilie Bolojan, după ce a preluat conducerea Guvernului. Fostul președinte a vorbit fără perdea: ”E lipsă de experiență”
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Wowbiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Promo
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Advertorial
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Wowbiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
StirileKanalD.ro
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
România va fi lovită de ciclon! Urmează temperaturi scăzute, cu ploi și vijelii
KanalD.ro
România va fi lovită de ciclon! Urmează temperaturi scăzute, cu ploi și vijelii

Politic

La ce secție de votare votezi la alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025
Politică 08:00
La ce secție de votare votezi la alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025
Kelemen Hunor, în cazul în care CCR respinge reforma pensiilor speciale: „Legitimitatea coaliţiei va fi extrem de şubrezită”
Politică 22 sept.
Kelemen Hunor, în cazul în care CCR respinge reforma pensiilor speciale: „Legitimitatea coaliţiei va fi extrem de şubrezită”
Parteneri
Exclusiv - Angajații primăriilor, formare profesională în hoteluri de lux, la mare și la munte
Spotmedia.ro
Exclusiv - Angajații primăriilor, formare profesională în hoteluri de lux, la mare și la munte
Scandal uriaș la Rapid! Cristi Săpunaru l-a dat în judecată pe angajatul clubului!
Fanatik.ro
Scandal uriaș la Rapid! Cristi Săpunaru l-a dat în judecată pe angajatul clubului!
Ceva bizar se întâmplă cu visele atunci când renunți la cafea
Spotmedia.ro
Ceva bizar se întâmplă cu visele atunci când renunți la cafea