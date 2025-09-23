Vladimir Putin s-a căsătorit cu Liudmila, o fostă stewardesă, în 1983 și au divorța în 2013. Au două fete, Maria și Ekaterina.

Roman Badanin (53 de ani) și Mihail Rubin (37 de ani), autorii cărții „Țarul însuși, Cum ne-a păcălit pe toți Vladimir Putin”, sunt jurnaliști ruși de investigație cunoscuți pentru reportajele lor aprofundate despre politica și puterea din Rusia. Ei au lucrat pentru instituții media independente și au expus corupția la nivel înalt și interferența statului. Cartea lor a fost publicată în limba rusă în august.

Colegul de ajutor

În anii ’90, înainte de a ajunge în fruntea Rusiei, când Boris Eltîn era încă președinte, Putin era viceprimar din Sankt Petersburg. A fost promovat consilier de stat, puterea sa a crescut, dar era încă departe de a fi comparabilă cu puterea sa aproape nelimitată de astăzi.

După cum scriu Badanin și Rubin, încă relativ nou venit la Moscova, Putin voia să-și întâlnească amanta netulburat.

Problema lui: la acea vreme, nu dispunea încă de buncăre secrete sau de proprietăți izolate, precum Palatul Valdai, unde să poată organiza astfel de întâlniri intime și să le țină secrete față de public și față de soția sa, Liudmila.

El a folosit conexiunile și influența sa din primărie pentru a-și aranja întâlnirile secrete, fără a atrage atenția. A fost ajutat de un angajat pe nume Igor Secin, care își urmase șeful de la Sankt Petersburg până în capitală.

Când subordonatul nu e acasă și are și un apartament și mai mare

Statul îi alocase un apartament chiar puțin mai mare decât cel al lui Putin. Putin a fost deranjat de acest lucru, dar l-a trecut cu vederea. Pentru că apartamentul avea să fie foarte util pentru întâlniri discrete.

Secin și-a pus la dispoziția șefului apartamentul, transformat într-un „cuibușor de nebunii”. Ori de câte ori familia Secin nu era acasă, Putin se putea întâlni acolo cu iubita sa netulburat.

Marina apare pe neașteptate

Totul a funcționat bine până într-o zi, când soția lui Secin, Marina, a venit acasă mai devreme decât se aștepta și a găsit o femeie necunoscută în apartamentul ei. Nu l-a bănuit pe Putin, care, probabil, plecase, ci pe propriul ei bărbat, pe care l-a și confruntat.

Deși era și ofițer de informații, se pare că nu a vrut sau nu a putut să-și mintă propria soție și i-a mărturisit totul. La rândul ei, femeia i-a povestit totul prietenei sale, Liudmila.

Ce s-a întâmplat între Liudmila și Vladimir Putin după aceea, dacă a fost începutul sfârșitului căsniciei lor, nu se știe.

Vladimir Putin șl Liudmila Putina, la sosirea pe aeroportul Rostock-Laage, în 2007 pentru Summitul G8. Foto: Profimedia

„Trădarea” nu a afectat prietenia cu actualul șef Rosneft

„Trădarea” pare să nu fi afectat prietenia dintre Igor Secin, acum în vârstă de 65 de ani și căsătorit pentru a doua oară, și viitorul conducător al Kremlinului.

Supranumit „Darth Vader”, Igor Secin este considerat unul dintre cei mai puternici oameni din Rusia. În prezent, el este șeful companiei petroliere Rosneft.

Secin a apărut, recent, în presa independentă, pentru că ar fi angajat escorte pentru amuzamentul conducerii statului .

Alina, Wendi, Svetlana

În afara de presupusa relație cu Alina Kabaeva, campioană olimpică de gimnastică ritmică, presa rusă a scris că Putin a avut o relație cu Wendi Deng, fosta soție a mogulului media Rupert Murdoch.

În Rusia, sunt speculații conform cărora liderul de la Kremlin are o a treia fiică, dintr-o aventură de lungă durată cu Svetlana Krivonogih, o rusoaică ce ar fi crescut într-un apartament supraaglomerat din Sankt Petersburg și care făcea curățenie pentru a câștiga bani.

Luiza Rozova, presupusa fiică a lui Vladimir Putin, a decis să vorbească deschis despre tatăl său și viața ei în exil în Franța.

Potrivit publicației Bild însă, declarațiile au apărut pe un cont neatribuit ei și autenticitatea lor a fost pusă la îndoială.

