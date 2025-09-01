Experiența politică a lui Elon Musk, descrisă de tatăl milionarului

Errol Musk, tatăl lui Elon Musk, oferă o perspectivă unică asupra celui mai bogat om din lume. La 79 de ani, Errol împărtășește opinii controversate despre rasă, democrație și decolonizare, susținând că acestea sunt împărtășite și de fiul său.

Într-un interviu recent, acordat pentru El Mundo, el dezvăluie detalii despre relația lui Elon cu Donald Trump și experiența acestuia în politică. Errol Musk este considerat persoana ideală pentru a oferi informații despre Elon Musk, nu doar datorită relației de rudenie, ci și datorită experienței sale similare ca antreprenor de succes.

Errol descrie intrarea lui Elon în politică ca fiind „o halucinație”. El explică diferența majoră între sectorul privat, unde Elon era obișnuit să lucreze, și mediul politic. Afaceristul este de părere că pentru Elon Musk viața în politică și în administrația Trump a fost „ca o beție excesivă”.

„Când la serviciu, toată lumea, de la portar până la directori îi spune: Bună, Elon! Dar când ești în vârful ierarhiei politice, lucrurile sunt diferite”, a explicat el. El compară experiența politică a lui Elon cu cea a unei Miss Spania, subliniind sentimentul de putere temporară și dificultatea de a se readapta după încheierea mandatului.

Ilie Bolojan a amenințat cu demisia în ședința coaliției: „Dacă nu suntem în stare să facem o reformă simplă, căutați altă soluție, fără mine”
Recomandări
Ilie Bolojan a amenințat cu demisia în ședința coaliției: „Dacă nu suntem în stare să facem o reformă simplă, căutați altă soluție, fără mine”

Relația lui Elon Musk cu Donald Trump

Errol oferă detalii despre relația lui Elon cu fostul președinte american Donald Trump. El menționează că ruptura publică dintre cei doi a avut loc după ce Elon și-a încheiat perioada în guvern:

„Trump încearcă să-și reafirme puterea marcând distanțe între ei doi, pentru că lumea începuse să spună că Elon era adevăratul președinte al SUA”, mai spune acesta.

Conform lui Errol, Elon a fost dezamăgit de unele numiri făcute de Trump, în special cea a lui Scott Bessent ca secretar al Trezoreriei. Acest lucru a dus la tensiuni între cei doi. Errol subliniază că Elon a avut dificultăți în a înțelege diferențele fundamentale dintre sectorul privat și politică.

„El crede că politica funcționează ca sectorul privat, unde numești ca colaborator persoana cea mai capabilă, chiar dacă vă urâți reciproc. Nu înțelege că în politică nu îți alegi colaboratorii pentru capacitatea lor profesională, ci pentru loialitatea lor”, a mai mărturisit tatăl lui Elon Musk.

Totuși, în ciuda rupturii dintre președintele SUA și fiul său, Errol Musk și-a exprimat aprecierea față de Donald Trump.

„Fantastic. Un miracol. Amintiți-vă: eu sunt un antreprenor, nu un ideolog. Elon și Kimbal erau democrați și acum îl susțin total pe Trump”, a mai precizat tatăl lui Elon Musk.

Cum s-a schimbat în doar câteva zile discursul guvernului și al președintelui față de pensiile magistraților: „Au muncit anii ăştia de 2-3 ori mai mult decât omologii lor din ţări europene”
Recomandări
Cum s-a schimbat în doar câteva zile discursul guvernului și al președintelui față de pensiile magistraților: „Au muncit anii ăştia de 2-3 ori mai mult decât omologii lor din ţări europene”

Cum vede Errol Musk personalitatea fiului său

Descriind personalitatea fiului său, Errol spune că Elon este o persoană care vrea ca întotdeauna vrea să iasă cum vrea el, însă este de părere că această mentalitate poate fi și cheia succesului său.

„E ciudat. E puțin ca un copil. Întotdeauna trebuie să iasă cum vrea el. Dar poate așa a construit în 25 de ani singura instalație viabilă economic pentru lansarea navelor spațiale”, a mi explicat el.

Reacții la viața personală a lui Elon Musk

Errol oferă detalii interesante despre stilul de viață al lui Elon, menționând că acesta locuiește într-o casă modestă la Boca Chica, Texas:

„Dormitorul său măsoară 2,8 metri lungime pe 2,8 lățime. Acolo trăiește săptămâni întregi, înconjurat de bodyguarzi”, spune tatăl miliardarului.

Aceste informații contrastează cu imaginea publică a lui Musk ca fiind cel mai bogat om din lume, sugerând o latură mai simplă și focusată a personalității sale.

Interviul cu Errol Musk oferă o perspectivă unică asupra lui Elon Musk, dezvăluind aspecte mai puțin cunoscute ale personalității și experienței sale politice. Relația complicată cu Donald Trump și dificultățile întâmpinate în adaptarea la mediul politic sunt subliniate ca fiind puncte importante în evoluția lui Elon Musk.

Avocata care și-a vândut casa pentru a finanța trei asasinate vrea să scape cu suspendare. Apărarea: „Va opta pentru procedura simplificată”
Recomandări
Avocata care și-a vândut casa pentru a finanța trei asasinate vrea să scape cu suspendare. Apărarea: „Va opta pentru procedura simplificată”

Deși opiniile lui Errol Musk sunt adesea controversate, ele oferă o imagine de ansamblu asupra mediului în care a crescut Elon și a influențelor care l-au format. Interviul subliniază complexitatea personalității lui Elon Musk și provocările cu care se confruntă în navigarea între lumea afacerilor și cea a politicii.

Cine este Errol Musk, tatăl miliardarului Elon Musk

Errol Musk este tatăl lui Elon Musk, cunoscut drept un om de afaceri, inginer electromecanic și fost politician sud-african. S-a născut pe 25 mai 1946 în Pretoria, Africa de Sud, și a fost membru în Consiliul Local Pretoria între 1972 și 1983. A fost implicat în mai multe afaceri, inclusiv în comerțul cu smaralde și dezvoltarea imobiliară.

El a fost căsătorit cu Maye Musk, mama lui Elon, și au împreună trei copii: Elon, Kimbal și Tosca. Relația dintre Errol și Elon Musk a fost tensionată de-a lungul anilor, cu declarații publice în care Elon l-a descris ca pe o figură problematică în viața sa, iar Errol a recunoscut că relația este complicată. Errol Musk a avut, de asemenea, o viață controversată, inclusiv un episod în care a împușcat și ucis trei bărbați care i-au intrat în casă în legătură cu apărarea proprietății.

Pe lângă activitățile de afaceri, Errol Musk a făcut apariții publice recente, participând la forumuri internaționale, cum ar fi un forum la Moscova în 2025, unde a discutat despre educația patriotică și spațiul rusesc. El este cunoscut pentru opiniile și comentariile sale deseori controversate, dar și pentru faptul că a fost mentor în primele etape ale vieții lui Elon, implicându-i pe el și pe frații săi în afacerile sale timpuriu.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Ilie Bolojan a amenințat cu demisia în ședința coaliției: „Dacă nu suntem în stare să facem o reformă simplă, căutați altă soluție, fără mine”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Elena Băsescu, de nerecunoscut după schimbările din ultimii ani! Uluitor, cum arată fiica fostului președinte nemachiată și fără filtre de înfrumusețare. A fost fotografiată pe stradă și toți comentează imaginile
Viva.ro
Elena Băsescu, de nerecunoscut după schimbările din ultimii ani! Uluitor, cum arată fiica fostului președinte nemachiată și fără filtre de înfrumusețare. A fost fotografiată pe stradă și toți comentează imaginile
E bogat și are cu ce să se mândrească! Uite ce nepoți frumoși are Traian Băsescu, la 73 de ani! Zici că-s scoși din revistă! FOTO
Unica.ro
E bogat și are cu ce să se mândrească! Uite ce nepoți frumoși are Traian Băsescu, la 73 de ani! Zici că-s scoși din revistă! FOTO
Mare SURPRIZĂ la PRO TV! Cine îl înlocuiește pe Dragoș Bucur în juriul emisiunii „Românii au talent”: „Încerc din răsputeri să nu dezamăgesc”
Elle.ro
Mare SURPRIZĂ la PRO TV! Cine îl înlocuiește pe Dragoș Bucur în juriul emisiunii „Românii au talent”: „Încerc din răsputeri să nu dezamăgesc”
gsp
Fostul campion cu Dinamo se iubește cu fata șefului de la FRF
GSP.RO
Fostul campion cu Dinamo se iubește cu fata șefului de la FRF
Gigi Becali a intrat în direct și a făcut ravagii: „Gata, îl scoatem din lot! O să rămână în club”
GSP.RO
Gigi Becali a intrat în direct și a făcut ravagii: „Gata, îl scoatem din lot! O să rămână în club”
Parteneri
Celebrul actor și prezentator de la PRO TV s-a despărțit de femeia cu care are 3 copii. 18 ani de iubire, făcuți scrum
Libertateapentrufemei.ro
Celebrul actor și prezentator de la PRO TV s-a despărțit de femeia cu care are 3 copii. 18 ani de iubire, făcuți scrum
Cea mai bârfitoare zodie, te vorbește mereu pe la spate. E vicleană și dușmănoasă până în măduva oaselor, ferește-te dacă poți!
Avantaje.ro
Cea mai bârfitoare zodie, te vorbește mereu pe la spate. E vicleană și dușmănoasă până în măduva oaselor, ferește-te dacă poți!
Cum arată vacanța de lux a Andreei Esca la 53 de ani! Soțul ei a făcut publice imagini WOW din Mykonos
Tvmania.ro
Cum arată vacanța de lux a Andreei Esca la 53 de ani! Soțul ei a făcut publice imagini WOW din Mykonos

Alte știri

Un român angajat la stat, în Voluntari, a câștigat 1.000.000 de lei la Loteria Loto Polonia
Știri România 09:44
Un român angajat la stat, în Voluntari, a câștigat 1.000.000 de lei la Loteria Loto Polonia
Cât costă asigurarea medicală de la stat pe care trebuie să o plătească coasigurații pentru a beneficia de CASS
Știri România 09:18
Cât costă asigurarea medicală de la stat pe care trebuie să o plătească coasigurații pentru a beneficia de CASS
Parteneri
De ce au ajuns UE și România în colaps. Un cunoscut economist explică ce soluții salvatoare există: „Green Deal a fost o formă de suicid”
Adevarul.ro
De ce au ajuns UE și România în colaps. Un cunoscut economist explică ce soluții salvatoare există: „Green Deal a fost o formă de suicid”
Firma nurorii lui Călin Georgescu, dată în judecată din cauza datoriilor. Ce sumă a fost obligată să plătească compania controlată de soția lui Cosmin Georgescu
Fanatik.ro
Firma nurorii lui Călin Georgescu, dată în judecată din cauza datoriilor. Ce sumă a fost obligată să plătească compania controlată de soția lui Cosmin Georgescu
Horoscop financiar septembrie. Aceste zodii au noroc la bani!
Financiarul.ro
Horoscop financiar septembrie. Aceste zodii au noroc la bani!

Monden

Ce a nemulțumit-o pe Gabriela Cristea la micul dejun din America: „Să-mi scuzați exprimarea, dar pare spălătură de ciorapi”
Stiri Mondene 10:11
Ce a nemulțumit-o pe Gabriela Cristea la micul dejun din America: „Să-mi scuzați exprimarea, dar pare spălătură de ciorapi”
Imagini cu camera bebelușului lui Carmen Grebenișan. Fosta concurentă de la Asia Express va fi mamă de băiat. „Mai avem de luat cădița”
Stiri Mondene 09:55
Imagini cu camera bebelușului lui Carmen Grebenișan. Fosta concurentă de la Asia Express va fi mamă de băiat. „Mai avem de luat cădița”
Parteneri
Vedetele noastre s-au căsătorit religios! PRIMELE imagini de la nunta lor. Ce tematică inedită au ales pentru eveniment. FOTO
Elle.ro
Vedetele noastre s-au căsătorit religios! PRIMELE imagini de la nunta lor. Ce tematică inedită au ales pentru eveniment. FOTO
„Nimeni nu știe că eu am fost la Sanremo. Am cântat după Tina Turner”. Octavian Ursulescu o contrazice pe Dida Drăgan, care susține că a cântat la celebrul Festival Sanremo: „Nici nu se pune problema!”. Ce a povestit criticul muzical
Unica.ro
„Nimeni nu știe că eu am fost la Sanremo. Am cântat după Tina Turner”. Octavian Ursulescu o contrazice pe Dida Drăgan, care susține că a cântat la celebrul Festival Sanremo: „Nici nu se pune problema!”. Ce a povestit criticul muzical
Ce a putut posta Ilinca Simion a atras sute de mii de like-uri și mii de comentarii. Oamenii au comentat din prima secundă când au văzut asta
Viva.ro
Ce a putut posta Ilinca Simion a atras sute de mii de like-uri și mii de comentarii. Oamenii au comentat din prima secundă când au văzut asta
Parteneri
Ilona Brezoianu, schimbare de look înainte de naștere. Transformarea i-a uimit pe fani: „Ați luat-o razna”
TVMania.ro
Ilona Brezoianu, schimbare de look înainte de naștere. Transformarea i-a uimit pe fani: „Ați luat-o razna”
Momentul atacului din Cernavodă, surprins de camere: Fiul victimei a asistat neputincios la crimă
ObservatorNews.ro
Momentul atacului din Cernavodă, surprins de camere: Fiul victimei a asistat neputincios la crimă
Andreea Esca, zi de naștere cu stil: decolteu abisal la plajă, vacanță în Mykonos, resort de lux și invitați surpriză
Libertateapentrufemei.ro
Andreea Esca, zi de naștere cu stil: decolteu abisal la plajă, vacanță în Mykonos, resort de lux și invitați surpriză
Parteneri
Luis Figo și consecințele trădării care a șocat fotbalul: l-au țintit cu un cap de porc! Pe 15 septembrie, îl reîntâlnește pe Gică Hagi
GSP.ro
Luis Figo și consecințele trădării care a șocat fotbalul: l-au țintit cu un cap de porc! Pe 15 septembrie, îl reîntâlnește pe Gică Hagi
„Prima oară când câștig un meci de la toaletă”. Dramă la US Open cu favoritul publicului
GSP.ro
„Prima oară când câștig un meci de la toaletă”. Dramă la US Open cu favoritul publicului
Parteneri
De ce dăm bani Republicii Moldova pentru cercetare. Explicația ministrului Educației
Mediafax.ro
De ce dăm bani Republicii Moldova pentru cercetare. Explicația ministrului Educației
De ce a murit Lina Bina, actrița din filmele pentru adulți, la doar 24 de ani. Ultima ei postare, tulburătoare
StirileKanalD.ro
De ce a murit Lina Bina, actrița din filmele pentru adulți, la doar 24 de ani. Ultima ei postare, tulburătoare
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Wowbiz.ro
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Promo
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Advertorial
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Advertorial
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Parteneri
Crimă șocantă în Mexic! Esmeralda, o vedetă TikTok, a fost găsită fără suflare într-o camionetă abandonată, alături de întreaga sa familie
Wowbiz.ro
Crimă șocantă în Mexic! Esmeralda, o vedetă TikTok, a fost găsită fără suflare într-o camionetă abandonată, alături de întreaga sa familie
„S-a pus în mijlocul căii ferate și făcea cruce” Denisa a murit lovită de tren, în timp ce vorbea cu iubitul la telefon! Declarațiile șocante ale martorilor despre fata de 15 ani
StirileKanalD.ro
„S-a pus în mijlocul căii ferate și făcea cruce” Denisa a murit lovită de tren, în timp ce vorbea cu iubitul la telefon! Declarațiile șocante ale martorilor despre fata de 15 ani
Un autocar cu 20 de pasageri s-a răsturnat în județul Cluj! Un bărbat a murit
KanalD.ro
Un autocar cu 20 de pasageri s-a răsturnat în județul Cluj! Un bărbat a murit

Politic

Ciprian Ciucu avertizează PSD: „PNL va face parte doar dintr-o coaliție care să țină țara pe linia de plutire și să o relanseze economic. Altfel…”
Politică 10:03
Ciprian Ciucu avertizează PSD: „PNL va face parte doar dintr-o coaliție care să țină țara pe linia de plutire și să o relanseze economic. Altfel…”
Guvernul Bolojan îşi asumă la ora 19.00 răspunderea în Parlament pe pachetul 2 de măsuri fiscale, care nu conține reforma administrației
Politică 07:48
Guvernul Bolojan îşi asumă la ora 19.00 răspunderea în Parlament pe pachetul 2 de măsuri fiscale, care nu conține reforma administrației
Parteneri
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Spotmedia.ro
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Mitică Dragomir, la un pas să fie linşat pe Giuleşti: “M-a aşteptat unul să bage şurubelniţa în mine că n-a câştigat Rapidul!”
Fanatik.ro
Mitică Dragomir, la un pas să fie linşat pe Giuleşti: “M-a aşteptat unul să bage şurubelniţa în mine că n-a câştigat Rapidul!”
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile
Spotmedia.ro
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile