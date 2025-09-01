Experiența politică a lui Elon Musk, descrisă de tatăl milionarului

Errol Musk, tatăl lui Elon Musk, oferă o perspectivă unică asupra celui mai bogat om din lume. La 79 de ani, Errol împărtășește opinii controversate despre rasă, democrație și decolonizare, susținând că acestea sunt împărtășite și de fiul său.

Într-un interviu recent, acordat pentru El Mundo, el dezvăluie detalii despre relația lui Elon cu Donald Trump și experiența acestuia în politică. Errol Musk este considerat persoana ideală pentru a oferi informații despre Elon Musk, nu doar datorită relației de rudenie, ci și datorită experienței sale similare ca antreprenor de succes.

Errol descrie intrarea lui Elon în politică ca fiind „o halucinație”. El explică diferența majoră între sectorul privat, unde Elon era obișnuit să lucreze, și mediul politic. Afaceristul este de părere că pentru Elon Musk viața în politică și în administrația Trump a fost „ca o beție excesivă”.

„Când la serviciu, toată lumea, de la portar până la directori îi spune: Bună, Elon! Dar când ești în vârful ierarhiei politice, lucrurile sunt diferite”, a explicat el. El compară experiența politică a lui Elon cu cea a unei Miss Spania, subliniind sentimentul de putere temporară și dificultatea de a se readapta după încheierea mandatului.

Relația lui Elon Musk cu Donald Trump

Errol oferă detalii despre relația lui Elon cu fostul președinte american Donald Trump. El menționează că ruptura publică dintre cei doi a avut loc după ce Elon și-a încheiat perioada în guvern:

„Trump încearcă să-și reafirme puterea marcând distanțe între ei doi, pentru că lumea începuse să spună că Elon era adevăratul președinte al SUA”, mai spune acesta.

Conform lui Errol, Elon a fost dezamăgit de unele numiri făcute de Trump, în special cea a lui Scott Bessent ca secretar al Trezoreriei. Acest lucru a dus la tensiuni între cei doi. Errol subliniază că Elon a avut dificultăți în a înțelege diferențele fundamentale dintre sectorul privat și politică.

„El crede că politica funcționează ca sectorul privat, unde numești ca colaborator persoana cea mai capabilă, chiar dacă vă urâți reciproc. Nu înțelege că în politică nu îți alegi colaboratorii pentru capacitatea lor profesională, ci pentru loialitatea lor”, a mai mărturisit tatăl lui Elon Musk.

Totuși, în ciuda rupturii dintre președintele SUA și fiul său, Errol Musk și-a exprimat aprecierea față de Donald Trump.

„Fantastic. Un miracol. Amintiți-vă: eu sunt un antreprenor, nu un ideolog. Elon și Kimbal erau democrați și acum îl susțin total pe Trump”, a mai precizat tatăl lui Elon Musk.

Cum vede Errol Musk personalitatea fiului său

Descriind personalitatea fiului său, Errol spune că Elon este o persoană care vrea ca întotdeauna vrea să iasă cum vrea el, însă este de părere că această mentalitate poate fi și cheia succesului său.

„E ciudat. E puțin ca un copil. Întotdeauna trebuie să iasă cum vrea el. Dar poate așa a construit în 25 de ani singura instalație viabilă economic pentru lansarea navelor spațiale”, a mi explicat el.

Reacții la viața personală a lui Elon Musk

Errol oferă detalii interesante despre stilul de viață al lui Elon, menționând că acesta locuiește într-o casă modestă la Boca Chica, Texas:

„Dormitorul său măsoară 2,8 metri lungime pe 2,8 lățime. Acolo trăiește săptămâni întregi, înconjurat de bodyguarzi”, spune tatăl miliardarului.

Aceste informații contrastează cu imaginea publică a lui Musk ca fiind cel mai bogat om din lume, sugerând o latură mai simplă și focusată a personalității sale.

Interviul cu Errol Musk oferă o perspectivă unică asupra lui Elon Musk, dezvăluind aspecte mai puțin cunoscute ale personalității și experienței sale politice. Relația complicată cu Donald Trump și dificultățile întâmpinate în adaptarea la mediul politic sunt subliniate ca fiind puncte importante în evoluția lui Elon Musk.

Deși opiniile lui Errol Musk sunt adesea controversate, ele oferă o imagine de ansamblu asupra mediului în care a crescut Elon și a influențelor care l-au format. Interviul subliniază complexitatea personalității lui Elon Musk și provocările cu care se confruntă în navigarea între lumea afacerilor și cea a politicii.

Cine este Errol Musk, tatăl miliardarului Elon Musk

Errol Musk este tatăl lui Elon Musk, cunoscut drept un om de afaceri, inginer electromecanic și fost politician sud-african. S-a născut pe 25 mai 1946 în Pretoria, Africa de Sud, și a fost membru în Consiliul Local Pretoria între 1972 și 1983. A fost implicat în mai multe afaceri, inclusiv în comerțul cu smaralde și dezvoltarea imobiliară.

El a fost căsătorit cu Maye Musk, mama lui Elon, și au împreună trei copii: Elon, Kimbal și Tosca. Relația dintre Errol și Elon Musk a fost tensionată de-a lungul anilor, cu declarații publice în care Elon l-a descris ca pe o figură problematică în viața sa, iar Errol a recunoscut că relația este complicată. Errol Musk a avut, de asemenea, o viață controversată, inclusiv un episod în care a împușcat și ucis trei bărbați care i-au intrat în casă în legătură cu apărarea proprietății.

Pe lângă activitățile de afaceri, Errol Musk a făcut apariții publice recente, participând la forumuri internaționale, cum ar fi un forum la Moscova în 2025, unde a discutat despre educația patriotică și spațiul rusesc. El este cunoscut pentru opiniile și comentariile sale deseori controversate, dar și pentru faptul că a fost mentor în primele etape ale vieții lui Elon, implicându-i pe el și pe frații săi în afacerile sale timpuriu.