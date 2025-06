Musk: „Este o nebunie totală. Un dezastru pentru viitorul Americii”

Totul a pornit de la așa-numitul proiect de lege „Big Beautiful Bill”, susținut de președintele Donald Trump, care a trecut de Senatul SUA și care include o serie de reduceri de taxe, eliminarea taxelor pe bacșișuri și ore suplimentare, precum și o majorare uriașă a fondurilor pentru securitatea granițelor.

Elon Musk, fondatorul Tesla și SpaceX, a ieșit public și a criticat dur documentul, afirmând că este „complet irațional” și „o rețetă pentru distrugerea economiei”.

The latest Senate draft bill will destroy millions of jobs in America and cause immense strategic harm to our country!



Utterly insane and destructive. It gives handouts to industries of the past while severely damaging industries of the future. https://t.co/TZ9w1g7zHF — Elon Musk (@elonmusk) June 28, 2025

„Este o nebunie absolută. Proiectul va distruge milioane de locuri de muncă și va produce un prejudiciu strategic uriaș Americii”, a scris Musk pe platforma X (fostul Twitter). El a mai adăugat că legea oferă „subvenții pentru industrii ale trecutului” și „pedepsesc industriile viitorului”. În opinia sa, partidul republican își sapă singur groapa.

Musk: „E sinucidere politică pentru republicani. 5 trilioane în plus la datorie”

Într-o altă postare, miliardarul avertizează că legea va adăuga peste 5 trilioane de dolari la datoria SUA și va pune țara „pe autostrada către sclavia datoriei”.

Polls show that this bill is political suicide for the Republican Party pic.twitter.com/HJwKZ9g4tu — Elon Musk (@elonmusk) June 28, 2025

„Acest proiect de lege este sinucidere politică pentru Partidul Republican. E de neînțeles cum cineva rațional ar putea susține așa ceva”, a scris el.

Trump: „Nu mă mai gândesc la Elon. Are o problemă”

Într-un interviu scurt pentru CNN, președintele Trump a spus că nu va mai vorbi cu Musk „o vreme” și a ironizat situația:

„Nici măcar nu mă mai gândesc la Elon. Bietul om are o problemă. Îi doresc bine, dar nu voi vorbi cu el o vreme.”

În spatele ușilor închise, consilierii celor doi au încercat să calmeze spiritele, însă prăpastia pare să se fi adâncit. Un oficial de la Casa Albă a declarat pentru CNN că Trump chiar plănuiește să renunțe la mașina Tesla pe care o achiziționase în martie.

„Mașina stă parcată în fața Casei Albe, dar s-ar putea să o vândă sau să o doneze. A devenit un simbol jenant”, a declarat sursa.

De la prieteni la dușmani. Ce a stricat relația dintre Trump și Musk

În luna martie, relația dintre cei doi părea încă stabilă. Trump chiar a cumpărat o Tesla Cybertruck pentru nepoata lui și a transformat peluza Casei Albe într-un showroom auto, în semn de susținere pentru Musk.

„Cred că Elon a fost tratat foarte nedrept de o mică parte a establishmentului. Nu ar trebui pedepsit pentru că e patriot”, spunea Trump atunci.

Însă tensiunile dintre cei doi au escaladat la începutul lunii iunie, când Musk a șters câteva postări în care sugera, fără dovezi, că Donald Trump ar fi implicat în dosarele Jeffrey Epstein. La acel moment, el a postat:

„E timpul pentru bomba mare: @realDonaldTrump e în dosarele Epstein. De-aia nu au fost făcute publice. Să ai o zi bună, DJT!”

Postarea a fost ștearsă ulterior, iar Musk a publicat un mesaj de scuze, însă relația cu Trump era deja compromisă.