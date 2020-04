De Iulian Budușan,

Într-un interviu acordat jurnaliștilor Diana Oncioiu și Vlad Stoicescu, generalul Ionel Oprea a spus că aparținătorii arhiepiscopului și medicul de sector au insistat ca acesta să fie transferat la Iași sau la București, dacă spitalul din Suceava nu are condiții.

Generalul Oprea a explicat că spitalul nu e pregătit în totalitate și că funcționează doar la 60% din capacitate.

„Nu am colectiv încadrat. Am pornit cu acest spital de la 10% capacitate. Acum suntem undeva la 60%. Nu avem oameni. Nu avem infirmiere, brancardieri. Sunt la rândul lor bolnavi și nu s-au întors încă. Avem 480 de pacienți la o capacitate de o mie de paturi și abia am putut asigura turele. Am avut probleme să asigurăm personalul medical și de Paște. Avem practic personal cât să facem față minimal”, a spus generalul Oprea, pentru sursa citată.

„Nu putea risca”

Șeful spitalului din Suceava a spus că simptomele arhiepiscopului Sucevei erau medii-severe. „Noi nu putem în acest moment să asigurăm condiții potrivite pentru tratarea unui pacient de vârsta sa. Nu puteam risca”, a argumentat Ionel Oprea.

Medicul mai spune că, alături de ÎPS Pimen au fost transferați și alți pacienți confirmați cu coronavirus, inclusiv medicul anestezist din Cluj.

O statistică realizată de publicația Dela0.ro arată că, în ultimele trei săptămâni, cel puțin 16 români cu vârste peste 75 de ani au murit în Spitalul Județean Suceava. În cazul niciuna dintre aceștia nu s-a pus problema vreunui transfer.

ÎPS Pimen, în vârstă de 90 de ani, se află internat la „Matei Balș”, iar starea sa de sănătate este una bună, a declarat purtătorul de cuvânt al institutului, Cătălin Apostolescu, exclusiv pentru Libertatea.

