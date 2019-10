Cultul lui Pomohaci | Cum îi ademenea pe minori fostul preot acuzat de pedofilie. “La părintele îi e frică să doarmă singur”

De Andreea Pocotilă, Mira Gomboș, Vice,

Dosarul în care fostul preot Cristian Pomohaci a fost anchetat pentru abuz sexual de minori a fost clasat în decembrie 2018, din cauza prescripției răspunderii penale.

Trecuse prea mult timp între depunerea plângerilor și momentul comiterii presupuselor fapte.

Jurnaliștii de la VICE au intrat în posesia Ordonanței Parchetului General date la sfârșitul anului trecut. Documentul de 43 de pagini, nefăcut public până acum, conține noi detalii, mărturii și indicii despre faptele de care a fost acuzat Cristian Pomohaci.

Fostul preot a negat mereu acuzațiile.

Într-o zi de mai din 2018, polițiști judiciari trimiși de Parchetul General din București bat la poarta cântărețului de muzică populară Cristian Pomohaci, preot exclus din Biserică și suspectat că ar fi abuzat sexual minori. În aceeași zi, oamenii legii percheziționează moșia acestuia din satul Moșuni, județul Mureș, un apartament de-ale sale din Cluj și unul din Bistrița.

Printre CD-uri de muzică populară și cărți de rugăciuni, anchetatorii găsesc mai multe agende personale ale fostului preot. Câteva notițe le atrag atenția. Pe o filă scrie “copii din a IX-a Coregrafie” și în dreptul fiecărui nume, o scurtă caracterizare: “Marian – care mi-a tras cu ochiul”, “Dan Ovidiu – insistentul cu cercel în ureche”, “Bogdan – cu cercei în urechi, frumos”.

În timpul percheziției, e ridicată și o tabletă a fostului preot, a cărui casă e răscolită de anchetatori. Printre link-urile accesate, găsesc și videouri cu conținut pornografic, cu denumiri de genul: “High school gay porn teen movies”, “Sheepish lad gets wild in boy on boy”, “Photograph caught spying on soccer team anal”. Scene de sex oral și anal în care protagoniștii nu sunt bărbați maturi, ci par minori.



Captură din Ordonanța Parchetului

Ancheta a început în toamna lui 2017, după ce mai mulți tineri, care nu se știau între ei și care îl cunoscuseră pe Cristian Pomohaci în circumstanțe diferite, au depus mărturii sau plângeri împotriva acestuia.

Un an și jumătate, polițiști judiciari și procurori de la Secția de Urmărire Penală și Criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au audiat zeci de martori, au făcut percheziții și au strâns dovezi în dosarul penal în care fostul preot era suspectat de racolare a minorilor în scopuri sexuale și de act sexual cu un minor. Ce au găsit a rămas însă în arhiva instituției, pentru că dosarul a fost clasat în decembrie 2018, din cauza prescripției răspunderii penale. Trecuse prea mult timp între depunerea plângerilor și momentul comiterii presupuselor fapte.

“Am curajul să vă privesc în ochi pe fiecare în parte, pentru că sunt nevinovat. Dacă aveam ceva pe inimă, nu mai apăream în fața dumneavoastră”, este citat Cristian Pomohaci într-o carte cu titlul Între CER și PĂMÂNT… un OM, publicată luna trecută. Scrisă de apropiați și compusă din scrisori de la adepții săi, despre presupusele sale minuni, cartea are un singur scop: spălarea imaginii sale pătate.

Până acum, a fost cuvântul celor care-l acuză împotriva cuvântului său. Ordonanța Parchetului General dată la sfârșitul anului trecut, pe care VICE o face astăzi publică, înclină această balanță.

Depozițiile martorilor (…) și datele existente în tableta ridicată cu ocazia percheziției domiciliare conțin date de natură a conduce la concluzia că fostul preot Pomohaci Cristian a întreprins acțiuni de racolare de persoane de același sex minori ori de întreținere de acte sexuale cu diferite persoane de același sex minore Procurorii conchid în document:

Cele 43 de pagini ale documentului conturează un portret al fostului preot diferit de imaginea de om al Domnului, clarvăzător, victimă a unor acuzații false, pe care încearcă să și-o reconstruiască după scandal.

“În fiecare seară dormea cu un băiat”

Prima lovitură în reputația preotului Cristian Dorin Pomohaci a fost o înregistrare făcută publică în iunie 2017 de Ziar de Cluj, în care preotul îi cerea unui minor să-i arate “ciocanul”. Scandalul s-a rostogolit rapid, alți tineri au prins curaj și au povestit cum au fost abuzați în copilărie, cum i-ar fi plătit pentru sex sau cum ar fi încercat să-i racoleze, cu același scop.

Captură din Ordonanța de clasare

Mărturia care a lovit cel mai tare în faima de preot cu har a lui Pomohaci a fost a lui Cristian Bota, un tânăr care în copilărie a fost lăsat de părinți, ca mulți alții de vârsta lui, să muncească la moșia preotului.

În timpul audierii sale din octombrie 2017, de la Parchetul General, Cristian Bota a povestit din nou abuzul. De data asta, în detalii pe care nu le-am mai spus niciodată public. Avea 12 ani când a fost chemat pentru prima dată în camera preotului.

“Într-o seară, după ce servisem cina și mă pusesem în pat să dorm, a venit la mine numita Măriuța, care era mâna dreaptă a preotului Pomohaci, zicându-mi să mă duc până la părintele, în camera dânsului. (…) Mi-a deschis ușa, fiind îmbrăcat doar în chiloți. (…) Prima replică a fost «Vai, dragă, frumos ești, Doamne», după care s-a apropiat de mine și m-a sărutat pe gură. Eu i-am spus că nu vreau, însă acesta a continuat să mă sărute, să mă mângâie, după care m-a împins pe pat, și-a dat chilotul jos rămânând dezbrăcat complet. (…) Îmi amintesc că nu a folosit prezervativ și că, după consumarea raportului sexual, s-a șters cu șervețelele umede care se aflau pe noptieră.

După consumarea acestui raport, preotul m-a întrebat ce mi-aș dori, ce doresc să îmi cumpere, respectiv un telefon, un trening sau bani. Eu, fiind în stare de șoc și întrebându-mă dacă e normal sau nu ceea ce mi s-a întâmplat, i-am replicat că «Luați-mi ce vreți ». Acesta mi-a răspuns: «Părintele o să-ți facă un cadou, dar te rog, nu spune la nimeni ce s-a întâmplat, rămâne între noi », după care am dormit dezbrăcați amândoi până în jurul orei 5.00, când acesta m-a trezit, cerându-mi să mă duc la muls la vaci”.

Cristian Bota, care are astăzi 30 de ani, le-a povestit procurorilor mai multe episoade similare de abuz sexual la care l-ar fi supus Pomohaci de-a lungul a trei ani, între 2001 și 2004.

În altă zi, de data asta într-un apartament de-ale lui Pomohaci din Cluj, Cristian a povestit că preotul i-a cerut să se spele și să se bage în pat lângă el.

Eu i-am replicat că totuși sunt două camere, dar el mi-a zis că trebuie să dorm cu părintele, că îi e frică să doarmă singur. Fac precizarea că această replică «la părintele îi e frică să doarmă singur» era cunoscută de către băieții/bărbații care locuiau, respectiv desfășurau activități gospodărești în ferma dânsului. Cristian Bota, în timpul audierilor:

La audieri a explicat că atunci nu a avut discernământul și nici puterea să-l respingă:

În acele momente a existat la nivel psihologic un blocaj, în sensul că nu reușeam să reacționez adecvat. (…) În maniere asemănătoare s-au consumat alte acte sexuale anale cu preotul Pomohaci. Nu pot să precizez numărul acestora, însă cu siguranță mai mult de zece ori. De asemenea, arăt faptul că acesta în fiecare seară dormea cu unul dintre cei aproximativ zece băieți care locuiau acolo. Cristian Bota, în timpul audierilor:

Detaliile îi conving pe procurori că nu inventează: “Declarația o apreciem veridică, întrucât oferă detalii ce nu pot proveni decât de la o persoană care a cunoscut ex propriis sensibus (prin propriile simțuri) locul, împrejurările și persoana fostului preot”.

Legislația din România spune că victima unui abuz sexual are la dispoziție opt ani din momentul în care devine majoră pentru a depune plângere. Cristian Bota a împlinit 18 ani în 2007, deci în 2019, când a depus plângerea, trecuse termenul de prescripție.

Oamenii legii explică în document și motivele pentru care unele victime ale abuzului sexual ies public atât de târziu: “Faptul că a înțeles să formuleze plângere penală la un interval de timp considerabil de la data comiterii nu are la bază decât considerente ce țin de natura faptelor comise; pe de-o parte, pudoarea firească specifică, de evitarea reiterării/retrăirii traumelor deosebite suferite și pe de altă parte, de publicitatea inerentă a unui astfel de demers”.

“Eu știu ce mi-a făcut. El poate să spună ce vrea”

L-am contactat pe Cristian Bota, care locuiește în Franța, prin telefon. S-a arătat mâhnit și dezamăgit că Pomohaci a rămas nepedepsit. În ciuda traumei, a acceptat să răspundă la câteva întrebări:

VICE: V-am sunat pentru că am citit ordonanța de clasare și am vrea să aflăm părerea dumneavoastră despre prescrierea faptelor.

Cristian Bota: A fost un lucru foarte greu. Dacă aș fi știut că voi fi expus peste tot, pe internet, poate m-aș mai fi gândit. El este încă liber și eu am rămas cu rușinea în fața lumii. Nu mai contează…

– V-au scris și alte persoane, alți copii, acum adulți, să vă spună că au fost și ele abuzate?

– Mi-au scris două persoane. N-au vrut să iasă public, de rușine. Pe alți oameni i-a cumpărat. El asta face, îi cumpără. Eu am ieșit public, am spus adevărul, rechizitoriul (n.r. – ordonanța de clasare) a confirmat. Dar au fost alții care au ieșit și au zis că le-a făcut aia și ailalată, dar unii au mințit. Eu știu ce mi-a făcut. El poate să spună ce vrea.

– Apropo de cumpărat, cum și-a făcut averea de milioane de euro?

– Principala sursă este lumea care crede că face miracole. Îi aducea mașini, îi aducea de toate.

– Credeți că știe că le face un rău copiilor?

– E o întrebare foarte bună. Nu știu dacă este conștient sau nu.

– Când ați depus plângere împotriva lui, știați că s-au prescris faptele?

– Nu. Dar aș fi depus oricum. Trebuie să plătească pentru ce a făcut.

– Când le-ați spus părinților că v-a abuzat?

– Nu le-am spus. Au aflat când am ieșit public. S-au simțit rău. Vinovați că m-au lăsat acolo.

– Ce mesaj aveți pentru părinții care cred în el și în continuare nu văd o problemă în a-și lăsa copiii cu el?

– E o greșeală foarte mare. El nu se va schimba niciodată.

– S-a vorbit de har, de talent, de farmec. Ce are așa de special încât îl crede atât de multă lume?

– Mai mult farmec decât har. Minte. Îi prostește pe oameni. Ar fi trebuit să fie închis pentru ce mi-a făcut mie. Nu a fost. E liber. Eu nu înțeleg asta. Legislația este greșită.

– Ați vorbit cu el după? L-ați confruntat?

– Nu. Nu mai am ce vorbi cu el.

– Ce le-ați transmite celor despre care știți că le-a făcut același lucru, dar le e teamă să vorbească public?

– Să aibă curajul să vorbească. Faptele lui trebuie pedepsite.

“Îl vedeam ca pe un sfânt”

În cadrul anchetei, Cristian Bota a cerut audierea mai multor tineri și tinere care au locuit la moșia preotului în aceeași perioadă cu el. Despre unii băieți, tânărul spune că au fost și ei abuzați.

Îi vedea, noapte de noapte, cum sunt chemați în camera preotului și ieșeau abia dimineața. Nu are nici un dubiu, le-a spus el procurorilor că, în spatele ușii care se închidea în urma lor, mulți au trecut prin ce a trecut și el.

În fața anchetatorilor, cei indicați de Cristian Bota au negat că Pomohaci ar fi avut contacte sexuale cu ei. Declarațiile lor nu i-au convins însă pe procurori.

“Apreciem depozițiile făcute ca fiind, în parte, lipsite de obiectivitate și veridicitate”, notează ordonanța.

Motivele principale pentru care cei citați mint sunt rușinea și frica de a retrăi trauma, scriu anchetatorii.

Au fost însă martori de pe moșia preotului care au confirmat că preotul dormea în mod obișnuit cu băieți în cameră.

Cristian Pomohaci

“Am văzut cum numita Măriuța (decedată în prezent) le zicea băieților să se ducă în camera unde locuia acesta pentru că sunt chemați să doarmă cu el, întrucât îi este frică să doarmă singur. (…) Condițiile de locuit erau precare, în sensul că noi, fetele, ne spălam în grajd, iar băieții erau duși la unul din apartamentele preotului Pomohaci din Târgu Mureș pentru a se spăla, întrucât aceștia nu ajungeau în camera lui înainte de a se spăla”, a declarat o martoră în fața anchetatorilor, și ea minoră la momentul în care a fost lăsată de părinți în grija preotului la Moșuni.

Replica “la părintele îi e frică să doarmă singur” era “un pretext facil și infantil de ademenire a minorilor în vederea practicării actelor sexuale”, scriu procurorii.

Potrivit acestora, și-a creat în timp o aură de mare duhovnic, vindecător, preot cu mare har, vizionar: “Un atu pe care l-a exploatat în mod extrem de abil și manipulator având drept scop exacerbarea faimei și a egoului, dobândirea de bunuri materiale și de parteneri sexuali”.

Toată comunitatea gravita în jurul persoanei fostului preot. Copiilor le era imposibil să se opună. Și din cauza vârstei fragede, dar și pentru că atât ei, cât și părinții lor, îl venerau.

