Cea mai spectaculoasă creștere a fost înregistrată în cazul rapiței, care a ocupat 806.400 de hectare, cu 27% mai mult față de 2024. Rapița continuă să fie tot mai căutată, fiind utilizată atât în producția de biodiesel, cât și în industria alimentară.

Contractele futures cu livrare în mai pe Euronext MATIF au atins un maxim al ultimelor șapte luni, de 492,75 euro pe tonă, pe 19 februarie 2026, comparativ cu 444,2 euro la începutul anului, scrie Economica.

Această cultură a cunoscut o expansiune semnificativă și în 2024, când suprafața cultivată a crescut cu 36,6%. Evoluția arată o tendință a fermierilor de a muta terenurile de la alte culturi, precum porumbul și floarea-soarelui, pentru a beneficia de cererea tot mai mare de rapiță.

Orzul și orzoaica au fost, de asemenea, preferate de agricultori, suprafețele însămânțate crescând cu 25%, respectiv 17,7%. Astfel, fermierii au plantat 501.100 de hectare cu orz și 73.000 de hectare cu orzoaică.

Grâul comun, cea mai cultivată cereală din România, ocupă în acest an agricol 2,2 milioane de hectare, cu 9,8% mai mult față de 2024. Anul trecut, producția de grâu a atins un nivel record, situându-se între 13 și 14 milioane de tone. În plus, grâul dur a înregistrat cea mai mare creștere procentuală, de 76%, dar de pe o bază mică, ajungând la 13.900 de hectare.

Culturile de secară au crescut cu 4,8%, atingând 10.800 de hectare. În schimb, suprafețele cultivate cu triticale au scăzut ușor, cu 0,85%, până la 70.000 de hectare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE