Știri România Cum a ajuns o firmă IT cu un singur angajat să declare o cifră de afaceri peste Microsoft România. Ce rol joacă marca Arsenie Boca De Iulia Marin, Răzvan Luțac,

Un top Economedia plasează firma Liciuchiciu Web Design pe locul 6 în topul companiilor IT cu cea mai mare cifră de afaceri în 2020, peste 100 de milioane de euro. Compania, aflată în insolvență, e deținută de Diana Adela Talpoș și are un singur angajat. Orădeanca și soțul ei, Alexandru Talpoș (fost Andor) dețin marca Arsenie Boca, pentru care se judecă cu Biserica Ortodoxă Română. Alexandru Talpoș are două dosare de evaziune fiscală.