Cum a ajuns un bărbat cu legături în lumea interlopă la catedra unui liceu din Turda. Mai mulți profesori au intrat în grevă japoneză

Ovidiu Vancea, zis Balibacea, a fost reținut în 2012 de procurorii din Cluj, alături de patru alți complici, fiindcă ar fi înșelat mai multe depozite de materiale de construcții, scrie publicația Știri de Cluj. Acesta avea un istoric de probleme cu legea: în 2003 fusese judecat la Curtea de Apel Iași pentru că ar fi ordonat asasinarea unui lider al lumii interlope din Turda. Acesta și-ar fi pus oamenii să arunce o grenadă într-o pizzerie de la marginea orașului Turda, unde se afla atunci rivalul său, mai scriu jurnaliștii clujeni. A stat 22 de luni în pușcărie, dar în final a fost achitat de acuzații fiindcă nu au existat suficiente probe care să-l incrimineze.

Ovidiu Vancea, zis Balibacea

Între timp, Ovidiu Vancea, care susține că este student la Facultatea de Matematică și Informatică la Universitatea „Babeș Bolyai” din Cluj și-a căutat un loc unde să predea. A apelat la o prietenă profesoară la Colegiul Național „Mihai Viteazul” din Turda, unde un profesor de matematică intrase în concediu medical. „I-am transmis prin aceeași colegă că pentru a deveni profesor suplinitor trebuie să îndeplinească anumite condiții. Să meargă la un cabinet de medicina muncii pentru a obține avizul necesar, să obțină un aviz psihologic și să ne aducă cazierul judiciar. Nu a adus niciunul dintre documente. Prin urmare nu a avut cum să fie profesor suplinitor în instituția noastră”, a spus Condruța Andreica, directoarea liceului, pentru Digi24.

Conducerea școlii: a făcut doar practică pedagogică

Totuși, Ovidiu Vancea a ajuns în fața elevilor pentru cinci zile, ca student în practică, potrivit conducerii colegiului și declarațiilor bărbatului. „În momentul în care am aflat că domnul profesor a predat, deși nici până acum nu am siguranța că într-adevăr a predat, am chemat-o pe colega mea care l-a recomandat și i-am cerut să nu îi mai permită accesul în instuție”, a mai spus directoarea la Digi24.

Ovidiu Vancea la catedră. Sursă foto stiridecluj.ro

„Sunt doar student în an terminal la Facultatea de Matematică și Informatică din cadrul UBB Cluj-Napoca, specializarea matematică și, în baza unui contract de practică, mi-am făcut practica la acel liceu”, a fost explicația dată și de Ovidiu Vancea.

Studenții care urmează cursurile modulului psihopedagogic, un pas necesar pentru a deveni ulterior cadru didactic, pot să facă practică în școli, sub supravegherea unui profesor mentor.

În această săptămână, mai mulți părinți s-au revoltat și patru profesori au intrat la ore cu banderolă albă pe braț, fiind în grevă japoneză. Mai multe cadre didactice cer demisia directoarei, scrie și Știri de Cluj.

Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Cluj, nu a existat niciun contract între bărbat și liceul în cauză. De asemenea, inspectorii vor demara o anchetă la colegiul turdean.

