A lucrat cu emisiuni precum „Românii au talent”, „Vocea României”, „Insula Iubirii”, „Vorbește lumea” și publicații precum Vogue Italia, Forbes, Harpers Bazaar, Avantaje, Femeia. „În toți acești ani, am adunat experiență, dar și misiunea clară: să arăt femeilor că frumusețea lor reală începe din interior”, declară Roxana pentru Libertatea.

Roxana Guzu – Makeup Therapy

Descoperită cu o boală rară de piele la 21 de ani

-Libertatea: Roxana, cum a început totul, cum ți-ai început activitatea?

-Roxana Guzu: Povestea mea nu este doar despre frumusețe, ci despre supraviețuire, curaj și transformare. Am trecut prin patru accidente de mașină, la vârsta de 21 de ani, am fost diagnosticată cu o boală rară de piele, numită pseudoxantom elastic, iar în 2016, medicii mi-au recomandat o operație de bypass. Stresul puternic a declanșat agravarea bolii, care a evoluat rapid și agresiv. Arterele inimii mele au fost grav afectate, medicii îmi spuneau că pot să mor și la un simplu strănut, atât de vulnerabil era corpul meu. Se formaseră vase colaterale mici care mențineau inima în funcțiune.

Am ajuns la capătul puterilor, în burnout complet, fără job, fără sănătate, fără direcție, și în plin divorț. Din acel „punct zero”, s-a născut Makeup Therapy, o formă de terapie a sufletului, iar instrumentul principal este oglinda.

Ajunsă la punctul zero, m-am agățat de singurul lucru care mi-a mai rămas: credința. M-am rugat și m-am abandonat în mâinile lui Dumnezeu. Apoi, în 2017, la câteva luni după divorț, am avut un nou accident de mașină, al patrulea. A fost un moment de revelație: parcă toate gândurile mele s-au împrăștiat pe asfalt și am înțeles că trebuie să mă reconstruiesc.

Într-o seară, m-am machiat ca să ies puțin din starea în care eram. Mi-am aplicat rujul roșu și, privind în oglindă, m-am văzut din nou frumoasă. Am zâmbit pentru prima dată după mult timp. Atunci am înțeles: machiajul e o formă de terapie. Din acel moment am început să țin cursuri de make-up therapy, mai întâi timid, apoi prin toată țara.

Am început să mă privesc altfel. Nu cu ochii critici, ci cu blândețe. Am înțeles că machiajul nu este despre mască, ci despre oglindirea sufletului. Makeup Therapy înseamnă acceptare, redescoperire și conectare cu propria frumusețe. Am lansat acest concept în 2017 și de atunci am ghidat sute de femei către versiunea lor autentică și radiantă.



Terapia prin machiaj, primii pași

-Când ai început să predai terapia prin machiaj, ce nevoie simțeai în piață și cum ai construit programele „mamă‑fiică”, pentru adolescente?

-Am început să predau terapia prin machiaj în 2017. La scurt timp după ce mi-am deschis un studio în București, am început să țin cursuri acolo, dar și la Timișoara, unde timp de un an am susținut constant ateliere. La început, lucram în principal cu femei, dar în timp am observat ceva interesant în jurul meu: fetele adolescente începeau să se machieze mai mult decât mamele lor, iar în multe cazuri împrumutau produsele de la ele.

Am simțit că e o nevoie de apropiere între generații, mai ales într-o perioadă sensibilă cum este adolescența. Așa a luat naștere programul Mama-Fiică, un curs de terapie prin machiaj gândit ca un moment de conectare între cele două. M-am gândit: ce-ar fi dacă mama și fiica ar învăța împreună să aibă grijă de fața lor, să se privească în oglindă, să discute, să învețe una de la cealaltă? S-a dovedit că este mai mult decât un curs, este o experiență de legătură sufletească. După astfel de ateliere, fetele își trag mamele de mână: ,,Hai, mamă, să ne demachiem împreună, Hai să facem rutina de seară.” E minunat să vezi asta.

Din această nevoie de educație și conectare s-au născut și cursurile dedicate exclusiv adolescentelor. Acolo se deschid mai ușor, nefiind mama de față. Sunt influențate puternic de social media și de trendurile din online, care, din păcate, nu sunt mereu potrivite vârstei lor. Folosesc produse anti-aging când, de fapt, ele au un ten tânăr, plin de colagen și elastină. Le explic ce înseamnă îngrijirea potrivită, le învăț să-și vadă frumusețea naturală în oglindă și să pună accent pe simplitate. Nu machiajul trebuie să le transforme chipul, ci încrederea în ele să le lumineze fața.

Cursurile noastre nu sunt doar despre produse de machiaj, sunt despre identitate, despre acceptare, despre relația cu sinele. Discutăm liber, pun întrebări, își deschid sufletul. Acolo începe vindecarea și acceptarea frumuseții naturale.



Cum „vindecă” tensiunile din relațiile mamă/fiică

-Ce provocări ai descoperit în lucrul cu aceste categorii?

-Au fost și sunt multe provocări, atât în lucrul cu adolescentele, cât și în relația lor cu mamele. De multe ori, am fost martoră la momente tensionate în care fetele le atrăgeau atenția mamelor într-un mod brutal: „Nu știi să te machiezi”, „Nu vezi cum arăți?”. Observam cum, în loc să fie un spațiu de susținere, devenea uneori un teren al criticii. Mamele, prinse în grijile zilnice, ajung să se neglijeze, iar fetele le reproșează exact lipsa acelui exemplu de îngrijire de sine.

Am analizat trusele lor: adolescentele veneau cu valize de produse, pline de machiaje, iar mamele cu câteva lucruri esențiale, uneori vechi, uitate într-un colț. E o diferență uriașă de atenție între generații. Ce am observat este că, paradoxal, fetele din ziua de azi pun mai mult accent pe imagine, pe estetică, decât propriile lor mame. Aici apare conflictul: mamele nu mai au timp sau nu își mai oferă dreptul la grijă, iar fetele își formează obiceiuri doar din social media, nu din familie.

În unele cazuri, fetele nici nu vor să participe. Am avut adolescente reticente, convinse că „le știu pe toate”. Intrau în curs cu gene false foarte mari, fond de ten în strat gros, la 14 ani, fără să aibă probleme reale de ten. Le întrebam „de ce?”, iar răspunsul era mereu același: „Așa se machiază colegele mele. Așa văd pe TikTok.” Social media creează un model nerealist, bazat pe consumerism, filtru, exces. Și fetele îl urmează orbește.

Pentru mine, provocarea este să le ghidez fără să le judec. Să le arăt că frumusețea reală începe cu îngrijirea, nu cu ascunderea. Le învăț să se privească în oglindă, să-și facă un masaj facial, să-și relaxeze fața și mintea. Le explic că un ten îngrijit are nevoie de respirație, nu de un strat de mască. Le învăț să-și accepte emoțiile și să aibă grijă de ele.

Ce mă bucură enorm e că, în cele mai multe cazuri, pleacă de la curs cu o schimbare vizibilă, atât în gândire, cât și în comportament. Țin legătura cu multe dintre ele și văd cum aplică ce au învățat. Asta e cea mai mare bucurie a mea.



Prima etapă a terapiei: redescoperirea sinelui

-De ce consideri terapia prin machiaj – mai mult decât estetică – o formă de reconectare cu încrederea de sine?

-Pentru că în terapia prin machiaj, oglinda nu este doar un obiect, este instrumentul cheie. Oglinda devine locul de întâlnire cu sinele, un moment de sinceritate în care te vezi cu adevărat. Nu doar frumusețea exterioară, ci și cea interioară iese la suprafață. De cele mai multe ori, femeile nu se privesc cu adevărat în oglindă, se machiază mecanic, își aplică cremele în grabă, fără să se observe, fără să simtă.

În cursurile mele, le provoc să se oprească. Să se uite în oglindă și să-și identifice punctele forte. La început, e greu, multe nu știu ce să spună. Suntem atât de obișnuite să ne judecăm, să vedem doar ce nu ne place, încât uităm să ne vedem frumusețea reală. Așa că le las pe ele să înceapă, apoi le completez eu: „Uite, mai ai și ochii aceștia frumoși, linia delicată a mandibulei…” și, deodată, văd cum li se luminează chipul. E o redescoperire.

Terapia prin machiaj nu este despre tehnici și produse, ci despre conștientizare. Machiajul devine o completare a personalității, pune accent pe trăsături, dar și pe felul de a fi. Nu transformă fața, ci o susține, o potențează. Fiecare femeie învață să-și creeze un machiaj personalizat. Nu e vorba de „mai mult”, ci de „mai bine”. De naturalețe, cu mici accente care scot în evidență ce are deja frumos.

Încurajez femeile, mai ales pe cele adulte, să poarte ruj roșu. Da, ruj roșu, pentru că fiecare femeie poate găsi nuanța potrivită. Rujul roșu nu e doar un produs de machiaj. Ne dă încredere, putere. Îți schimbă atitudinea, postura, energia. Te aduce înapoi la tine.

Terapia prin machiaj este, de fapt, o cale prin care scoatem frumusețea de la interior la exterior. Ne reconectăm cu sinele, cu feminitatea noastră, cu bucuria de a fi. Iar încrederea nu vine dintr-un produs, ci din felul în care ne vedem pe noi înșine.

-Care sunt cele mai frecvente schimbări observate la clientele tale?

-Cea mai frecventă și vizibilă schimbare este că încep să aplice ce învață. Vin reticente, unele refuză categoric rujul roșu sau spun că nu e pentru ele, iar după curs, ajung să-l poarte cu încredere, ba chiar nu se mai despart de el. Este o transformare care începe din interior și se reflectă apoi în exterior.

Un alt aspect important este că rutina lor de îngrijire se schimbă. Eu pun accent, în primul rând, pe îngrijirea tenului, nu pe machiajul în sine. Le învăț că, fără o bază sănătoasă, luminoasă și hidratată, niciun machiaj nu poate face minuni. Le dau exerciții de fitness facial, mișcări simple pentru tonifierea feței, iar ele încep să le practice. Fața lor se schimbă, devine mai vie, mai fermă, mai luminoasă, și asta le dă încredere. Nu mai simt nevoia să-și încarce fața cu produse.

Schimbarea e și la nivel emoțional. În timpul cursului, stăm constant în fața oglinzii. La început, multe stau reținute, incomode pe scaun. Dar pe parcurs, când începem exercițiile, când le ajut să-și vadă și să-și accepte punctele forte, încep să se deschidă. Le complimentez sincer, le arăt ce au frumos și, ușor-ușor, le zâmbește și fața, și oglinda. În final, pleacă de la mine cu starea aceea ,,de bine cu tine”.

Cele mai frumoase dovezi sunt mesajele de după: „Uite cum m-am machiat azi”, „Am folosit ce m-ai învățat”. Îmi trimit poze, îmi scriu, unele au rămas în contact cu mine și după ani de zile. Și cel mai important: le văd cu sufletul mai liniștit și privirea mai senină. Pentru că, în esență, schimbarea reală nu e doar la față, este în interior. Și se vede.



„Stăteam în fața oglinzii și mă certam. Mă vedeam urâtă, furioasă, pierdută”

-E un contrast frumos între cuvintele „terapie” și „machiaj”. Pentru unii pot părea două lumi diferite. Cum ai ajuns tu să le combini într-o formulă care a prins atât de bine la femeile din România?

– Pentru mine, „terapia prin machiaj” nu e un concept inventat la rece, e ceva ce am trăit pe pielea mea. A apărut într-un moment greu, în 2017, când viața m-a dus în punctul zero. Nu mai aveam încredere în mine, nu mai știam cine sunt, încotro s-o iau. Stăteam în fața oglinzii și mă certam. Mă vedeam urâtă, furioasă, pierdută. A fost o perioadă foarte întunecată.

Dar cu timpul, în fața aceleiași oglinzi, am început să mă privesc altfel. Să-mi dau voie să fiu blândă cu mine. Așa a început transformarea. Nu brusc, ci încet, cu gesturi mici. Și am simțit, clar, că machiajul, dacă e făcut conștient, cu grijă, nu din grabă sau mască, devine o formă de terapie. Te reconstruiești, te regăsești în oglindă. Și îți zâmbești din nou.

Așa am creat cursul de terapie prin machiaj, exact din ce am trăit eu. Nu e despre machiaj ca să fii frumoasă pentru alții, ci despre a te vedea TU, cu ochii tăi. E despre a-ți descoperi punctele forte, a-ți înțelege personalitatea, și a construi un machiaj care te completează, nu care te acoperă.

Sigur că între timp cursul s-a transformat. L-am adaptat în funcție de ce am văzut la femeile care vin la mine. La început avem o discuție, vreau să le cunosc, să le simt stilul, cum gândesc, cum se îmbracă, ce le place. Și de acolo, construim împreună. Nu e nimic standard. Fiecare femeie are povestea ei și frumusețea ei.

Poate părea un contrast, „terapie” și „machiaj”, dar pentru mine sunt două părți ale aceluiași drum: vindecare și reconectare cu feminitatea. Și funcționează, pentru că vine din suflet. A fost mai întâi pentru mine. Și abia apoi pentru celelalte femei.



Ce presupune o sesiune de Makeup Therapy

-Cum arată o sesiune de terapie prin machiaj?

-Totul începe cu o discuție sinceră. Le ascult, le pun întrebări, încerc să înțeleg cine sunt, ce le place, ce fel de energie au. Unele femei vin pentru că simt nevoia unei schimbări, dar nu au curajul să se machieze. Altele folosesc machiajul ca o mască. Iar această discuție mă ajută să le descopăr personalitatea, pentru că doar așa pot construi un machiaj care să le reprezinte cu adevărat, nu un șablon, ci ceva care le completează.

După asta, începem lucrul cu oglinda. Este un exercițiu esențial: le pun să-și identifice singure punctele forte de pe chip. Pare simplu, dar pentru multe dintre ele este prima oară când se privesc cu adevărat. Nu mecanic, ci conștient. Oglinda devine un instrument de reconectare, nu doar un obiect.

Apoi analizăm trusa lor, ce produse au, dacă sunt potrivite pentru tipul lor de ten. Începem cu bazele: îngrijirea tenului, hidratarea, pregătirea corectă a pielii. Apoi trecem la machiaj. Eu lucrez pe o jumătate de față, ele pe cealaltă. Chiar de la prima încercare, rezultatul este uimitor,machiajul iese simetric, chiar dacă la început ele spun că „nu știu”.

În prima zi învățăm mai multe tipuri de machiaj: cel complet, machiajul monocrom (pe care îl consider elegant și ușor de adaptat), conturarea corectă, aplicarea blush-ului, conturarea și corectarea sprâncenelor, acestea jucând un rol fosrte important pe față noastră, diferența între machiajul de zi și cel de seară. Le arăt cum să evidențieze trăsăturile fără să încarce tenul.

A doua zi recapitulăm. Repetăm machiajul de bază, exersăm zonele în care au avut dificultăți și le încurajez să filmeze procesul, ca să rămână cu pașii clari pentru acasă. La final, primesc recomandări personalizate pentru produse, ce pot păstra din trusa lor, ce le lipsește, ce ar trebui să înlocuiască.

Folosim și o tehnologie de scanare a tenului, o aplicație profesională care ne arată în profunzime ce nevoi are pielea lor. În funcție de rezultat, le recomand produse cât mai naturale, fără parabeni, adaptate exact problemelor tenului lor. Pentru mine, frumusețea începe cu un ten sănătos și îngrijit, machiajul doar îl pune în valoare.

Următorul pas: fitnessul facial

-Fitness Facial e o practică încă necunoscută pentru multe femei din România. Cum ai ajuns să îl practici și ce este acest yoga facial?

-În 2021, un alt moment greu m-a condus către o nouă transformare: Fitnessul Facial. După ce am fost spitalizată cu o formă severă de COVID-19 și mi-am pierdut tatăl chiar de ziua mea, timp de câteva luni mi-am neglijat conexiunea cu mine însămi. Fața mea reflecta durerea și oboseala emoțională. Așa am descoperit Fitness Facial, o metodă holistică, blândă și eficientă, care mi-a redat fermitatea pielii, vitalitatea și încrederea în mine. Am devenit trainer și, din acel moment, am început să susțin antrenamente online zilnice, în fiecare seară, pentru femei care își doresc o schimbare autentică, naturală și profundă.

Fitness Facial este o practică holistică, care acționează pe 3 niveluri: fizic, spiritual și emoțional.

Fitnessul Facial este o alternativă la procedurile invazive.

Este un antrenament al feței, prin care putem obține cele mai bune rezultate și să

oprim îmbătrânirea (rezultatele văzându-se în mai puținde o săptămână), dar și un fitness al creierului.

Fitness Facial este un antrenament al mușchilor faciali, care implică masaj și exerciții care stimulează mușchii, pielea, sistemul limfatic, contribuind astfel la eliminarea toxinelor din organism și eliberează orice bariere care blochează fluxul de energie.

-Ce include acest antrenament?

-Facial Tapping, care ne ajută să eliberăm stresul și anxietatea. Masaj Facial, care ne aduce relaxare și revitalizare. Presopunctură, care ne activează punctele energetice și ne echilibrează. Exerciții pentru mușchii faciali: pentru tonifiere prin izolare musculară și utilizarea mâinilor. Exerciții Posturale, pentru îmbunătățirea posturii generale. Tehnici de respirație, care ne relaxează și ne aduc echilibru emoțional.

Am urmat un curs cu o rusoaică și am devenit trainer. De atunci, țin în fiecare seară sesiuni online de la ora 21:30, ajutând alte femei să se regăsească și să se reconecteze cu chipul și cu sufletul lor.

Pentru mine, atât machiajul cât și yoga facială sunt forme de vindecare – din interior spre exterior.

„Dacă mintea e tensionată, se vede pe chip”

-Ce înseamnă, concret, o clasă de fitness facial cu tine?

-Clasele de Fitness Facial pe care le țin sunt mult mai mult decât simple exerciții faciale. Eu le-am gândit ca un ritual complet de reechilibrare: atât fizică, cât și emoțională. Pentru că dacă mintea e tensionată, se vede pe chip. Dar dacă reușim să relaxăm creierul, fața se luminează și se transformă.

Clasele au loc seara, la ora 21:30, tocmai pentru a ajuta corpul să se pregătească pentru un somn profund și odihnitor. Le facem împreună live, în timp real, fiecare de acasă, dar cu aceeași energie și prezență ca într-un studio.

Structura unei clase de Fitness Facial cu mine:

Începem cu drenaj limfatic și tapping facial: pentru a stimula circulația, a debloca tensiunea și a activa punctele energetice de pe față. Este un mod excelent de a „deschide” fața și de a începe relaxarea.

Continuăm cu exerciții faciale: lucrăm mușchii feței în mod conștient, cu mâinile, blocând sau activând anumite zone. Ne concentrăm pe tonifiere, simetrie și eliminarea tensiunii acumulate.

Presopunctură facială: accesăm anumite puncte-cheie de pe față care eliberează emoțiile blocate și stimulează funcțiile organelor interne.

Exerciții posturale: pentru că poziția corpului influențează direct forma și tonusul feței. Corectăm postura gâtului, umerilor și coloanei, ca să nu mai tragem fața în jos prin obiceiuri inconștiente.

Respirație conștientă: la final, lucrăm cu respirația. O respirație corectă aduce oxigen în tot corpul, liniștește sistemul nervos și ne aduce într-o stare de calm profund. Mulți dintre noi respirăm superficial, iar asta se reflectă direct în starea noastră fizică și emoțională.

Toate aceste elemente combinate, ne aduc într-o stare de bine reală, în care simțim că ne-am întors la noi înșine. Chipul se luminează, expresia feței se îmblânzește, iar somnul de după e mai adânc și mai liniștitor.

Sunt gândite ca un ritual complet, în care lucrăm fața, postura, respirația și energia, toate în același timp.

Ce tipuri de exerciții facem? Exerciții de încordare musculară facială. Lucrăm mușchii feței conștient, folosind mâinile pentru a bloca sau activa anumite zone. Scopul este tonifierea, simetria și reeducarea musculaturii faciale.

Masaj facial manual și cu instrumente, care include: masaj limfatic ușor, tapping (stimulează circulația și relaxează), tehnici de relaxare profundă a tensiunilor din față și cap

Instrumente integrate: Gua Sha pentru drenaj, fermitate și luminozitate, ventuze faciale, pentru stimularea limfei și detoxifierea profundă, exerciții posturale, pentru corectarea poziției gâtului, umerilor și capului, postura influențează direct conturul feței și aspectul pielii, respirație conștientă

În fiecare seară facem o tehnică diferită de respirație, fie pentru relaxare profundă, fie pentru energizare, fie pentru focus mental. Pe tot parcursul sesiunii, menținem atenția pe o respirație corectă, profundă.

Ritualuri și recomandări:

Toate exercițiile sunt ghidate în timp real, live, iar energia de grup susține transformarea.

În cadrul comunității, ofer constant recomandări pentru îngrijirea corectă a pielii, produse eficiente, metode naturale de menținere a tenului tânăr și sănătos.

Testez personal toate produsele pe care le recomand. Le folosesc pe mine timp de 1–2 luni înainte de a le introduce în grup, pentru a fi sigură că au efecte reale.

„Exercițiile de respirație sunt o constantă”

-Cum arată o zi din viața ta?

-Am învățat în timp cât de important este să-mi creez ritualuri care să-mi aducă echilibru, energie și stare de bine. Ziua mea începe devreme, 6-7 dimineața, într-un mod conștient. Deschid geamul, respir profund, mă întind, mă rog și mulțumesc. Practic recunoștința zilnic, pentru sănătate, pentru viață, pentru oamenii frumoși din jurul meu și pentru tot ce învăț și primesc.

Integrez zilnic mișcare, fie merg la sală, fie fac stretching acasă, fie ies pur și simplu la plimbare. Mersul pe jos prin parc, în liniște sau ascultând muzică bună, e una dintre formele mele preferate de a mă reconecta cu mine și cu natura.

Exercițiile de respirație sunt o constantă. Le fac dimineața, în timp ce privesc cerul, și seara, la clasele de Fitness Facial. Sunt esențiale pentru echilibru mental și fizic. Îmi ofer timp pentru mine, în fiecare zi. Uneori dimineața, alteori seara, am acel moment doar al meu, care mă centrează.

Pe lângă asta, am și partea profesională, țin cursuri, întâlnesc cliente la studio, organizez sau particip la evenimente, am filmări, ședințe foto, pregătesc conținut. Fac totul cu pasiune, pentru că îmi place ce fac și simt că ceea ce ofer ajută cu adevărat.

Vin spre mine oameni minunați, cu care creez conexiuni frumoase și asta îmi hrănește și mai mult sufletul. Așa arată o zi din viața mea: între recunoștință, disciplină, conexiune cu natura, muncă cu pasiune și ritualuri care mă țin în echilibru.



„Să-și accepte toate stările prin care trec, fără rușine, fără mască”

-Un sfat pentru femeile care simt că și-au pierdut feminitatea sau stima de sine – de unde să înceapă dacă nu știu ce cale să urmeze?

-În primul rând, să fie sincere cu ele. Să se oprească din fugă și să se privească cu adevărat în oglindă. Să-și accepte toate stările prin care trec, fără rușine, fără mască. Furia, frustrarea, oboseala, tristețea, dorul, toate au un rost și toate fac parte din cine sunt acum.

Un exercițiu simplu, dar profund: să stea în fața oglinzii și să se privească în ochi. Să respire. Să nu fugă. Să rămână acolo, cu ele. E începutul reconectării. De multe ori, acolo, în tăcere și sinceritate, se naște primul pas spre vindecare.

Apoi, să se conecteze cu natura. O plimbare în parc, o oră fără telefon, o respirație conștientă. Să simtă pașii, aerul, inima cum bate. Să se întoarcă în corp, pentru că acolo stă răspunsul. Acolo e puterea.

Să nu se grăbească, dar să înceapă. Cu pași mici. Cu o schimbare de obicei, cu o respirație conștientă dimineața, cu puțină mișcare, cu o hidratare mai bună, cu un ritual seara. Nu trebuie să știe „calea” completă. E suficient să înceapă să meargă.

Să fie blânde cu ele. Să nu-și mai vorbească urât în gând. Să nu mai pună presiune. Feminitatea nu e ceva ce se „are” sau „se pierde”, e ceva ce se hrănește zilnic, cu răbdare, cu grijă și cu iubire față de sine.

-Ce ți-ai dori să înțeleagă mai multe femei despre frumusețea naturală?

-Aș vrea să înțeleagă că frumusețea naturală nu înseamnă perfecțiune. Înseamnă adevăr. Înseamnă să te accepți exact așa cum ești: cu ridurile tale de expresie, cu pielea ta, cu trăsăturile tale care spun povestea vieții tale.

Ridurile care apar din expresivitate sunt parte din farmecul unei femei. Sunt semnele zâmbetelor, ale momentelor trăite intens. Nu trebuie să le ștergem cu orice preț. Dimpotrivă, trebuie să le înțelegem, să le iubim și să lucrăm cu ele, nu împotriva lor.

Da, avem soluții naturale care pot tonifia, pot lumina, pot ridica pleoape sau pot reduce cearcăne. Exercițiile faciale, drenajul, respirația, ritualurile zilnice, toate pot aduce rezultate extraordinare. Dar fără să ne pierdem expresivitatea, naturalețea, identitatea. Fără să blocăm mușchii feței, fără să ne anulăm emoțiile vizibile prin intervenții.

Pentru că atunci când intervenim agresiv, prin injectări, prin modificări artificiale, riscăm să pierdem ceva esențial: legătura dintre cine suntem și cum ne exprimăm. Se schimbă expresiile, se blochează mușchii, iar creierul nostru începe să nu ne mai recunoască. Așa apar conflictele interioare, pierderea identității, nealinierea.

Frumusețea naturală nu înseamnă să nu faci nimic. Înseamnă să faci lucruri pentru tine, dar cu respect fațăde tine. Să ai grijă de pielea ta, de postură, de respirație, de viața ta interioară. Să-ți construiești un ritual, o disciplină care să-ți mențină fața vie, luminoasă și în acord cu sufletul tău.

Am femei de peste 70 de ani care fac Fitness flFacial cu mine și care strălucesc, la propriu. Tenul li s-a schimbat, mușchii s-au tonifiat, dar mai ales: și-au recăpătat încrederea. Și totul, natural.

Aș vrea ca toate femeile să știe că se poate. Că există alternative reale, profunde și eficiente. Că nu trebuie să alerge după soluții rapide, care le pot afecta în timp.



Ce este Șezătoarea Urbană

-Planuri?

-Pe lângă antrenamentele de Fitness Facial pe care le susțin seară de seară, am creat o comunitate reală de femei, numită Șezătoarea Urbană. Organizez și evenimente unde ne întâlnim periodic, în natură sau în locuri calde, ca să ne reamintim ce înseamnă conexiunea între femei. Fără măști, fără judecată, fără comparații. Vorbim, ne încurajăm, ne descărcăm emoțiile și ne încărcăm cu energie una de la cealaltă, exact cum făceau femeile în șezătorile de altădată.

Organizez evenimente tematice, aduc invitate care inspiră și creez contexte în care femeile pot învăța, pot simți, pot crește. Ultima dată ne-am întâlnit în Grădina Japoneză, unde am explorat ritualuri din cultura asiatică pentru echilibru emoțional și îngrijire naturală.

Șezătoarea Urbană este un loc, în care femeile se întâlnesc așa cum o făceau altădată: față în față, cu sinceritate, fără măști, fără terapii complicate, fără așteptări. Cred cu toată ființa mea că cea mai puternică formă de vindecare este conexiunea om cu om. Iar femeile, din toate timpurile, s-au sprijinit, s-au ascultat și s-au încărcat una pe cealaltă când s-au adunat împreună.

Asta facem în șezătoarea noastră: ne adunăm, povestim, râdem, ne descărcăm, ne încărcăm. Fără judecăți, fără sfaturi necerute, fără presiuni. Uneori facem lucruri simple, un picnic, o plimbare, o activitate creativă, dar energia care se creează e frumoasă, reală și vindecătoare.

Îmi doresc să dezvolt această comunitate la nivel național și să o cresc frumos. Femeile care intră în acest grup privat primesc nu doar susținere, ci și beneficii concrete: de la reduceri ale partenerilor din comunitatea la diferite servicii și acces prioritar la evenimente. Este un grup, unde fiecare femeie este binevenită exact așa cum este.

Ce îmi propun mai departe? Să dezvolt această comunitate la nivel național, prin evenimente în mai multe orașe, împreună cu femei valoroase ca Andreea Liptac și Mihaela, femei care împărtășesc aceleași valori de naturalețe, echilibru.

Să cresc impactul cursurilor de Makeup Therapy, atât pentru femei, cât și pentru adolescente, o generație care are nevoie de ghidare, nu de filtre. Vreau să le ajut să-și păstreze frumusețea naturală, să nu cadă în capcana standardelor false promovate de social media și să învețe cum să aibă grijă de ele în mod natural.

Să promovez un stil de viață complet, centrat pe echilibru fizic, emoțional și mental. Femeile din comunitatea mea nu lucrează doar cu fața, lucrează cu postura, cu respirația, cu emoțiile și cu starea lor interioară. În fiecare seară, timp de 30 de minute, investesc în ele. Și în timp, această disciplină transformă tot: fața, energia, vitalitatea, încrederea.

Să arăt, prin exemplul meu personal, că se poate. Că această cale funcționează. Eu sunt dovada vie, mi-am schimbat complet chipul, energia, stilul de viață. Mi-am blocat vârsta fără intervenții estetice. Doar prin ritual, disciplină și grijă de sine.

Cred într-o frumusețe care nu are nevoie de injecții, ci de conștiență. O frumusețe care vine dintr-un creier relaxat, dintr-un suflet împăcat, dintr-un corp prezent. Și vreau să le ajut pe cât mai multe femei să o descopere în ele.

