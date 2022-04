Bani și Afaceri Cum a arătat standul României la un târg de turism de la New York: câteva poze puse pe o perdea. Ministerul de resort spune că acesta este formatul târgului De Daniel Ionașcu,

Câteva imagini prinse cu cleme pe o perdea și sloganul scris greșit „ România , Explore the Carpathian Garden”, plus șase oficiali care se înghesuie în poză. Așa a arătat standul României la Târgul Internațional de Turism „The Travel & Adventure Show” din New York.