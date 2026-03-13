Cu o carieră de peste 4 decenii în balet, Tetiana a explicat că abilitățile sale se potrivesc noului rol. Ea a declarat că fiecare mișcare necesită precizie, la fel ca în dans.

Himion este mamă a doi copii și speră la o pace apropiată. În ciuda traumei războiului, visează să revină la o viață normală, să exploreze natura și să redescopere bucuria vieții.

A început dansul la 6 ani

Tetiana Himion, o fostă profesoară de dans din regiunea Donețk, Ucraina, și-a schimbat viața în mod radical în urma invaziei rusești din 24 februarie 2022.

După o carieră de peste patru decenii – a început dansul la 6 ani, Himion a decis să se alăture armatei ucrainene și să devină lunetistă, o alegere determinată de dorința de a-și apăra țara.

Himion, mamă a doi copii, era un nume recunoscut în lumea dansului. Înainte de conflict, conducea un studio pentru copii și făcea parte din jurii internaționale de dans.

„Dansul era viața mea. Am trăit momente extraordinare alături de elevii mei”, a declarat ea.

Invazia rusă a schimbat totul

Cu toate acestea, invazia rusă a schimbat totul, forțând-o să renunțe la pasiunea ei și să se concentreze pe supraviețuire și pe apărare.

A urmat antrenamente în Europa și a trecut de la o unitate la alta înainte de a ajunge, în cele din urmă, în august 2003, într-o poziție de luptă ca lunetistă în Regimentul 78 Asalt Aerian.

Ea este ceea ce se numește un lunetist de rază scurtă de acțiune care oferă acoperire grupurilor de asalt în timpul misiunilor de luptă.

Alegerea acestui rol nu a fost întâmplătoare, deoarece, conform declarațiilor sale, abilitățile dobândite de-a lungul carierei de balerină sunt surprinzător de utile în noua profesie.

Este o meserie creativă. Fiecare mișcare trebuie calculată cu precizie, la fel ca în dans!

Trăgea la țintă în standurile de tir din parcuri

În trecut, Himion obișnuia să tragă la țintă pe standuri de tir din parcuri, unde câștiga adesea premii mici, o activitate care i-a dezvoltat îndemânarea.

Războiul a lăsat urme adânci asupra vieții sale emoționale: „Simt că emoțiile cele mai frumoase le-am trăit deja. Este ca și cum războiul mi-a furat capacitatea de a simți bucurie profundă”.

„Îmi doresc să trăiesc din nou. Să merg în munți, să înot în mare”

În ciuda acestei traume, ea speră la pace și visează să se întoarcă la activități normale. „Îmi doresc să trăiesc din nou. Să merg în munți, să înot în mare. Să simt că viața este frumoasă”.

