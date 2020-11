Cum a fost tăiat Robert Nica, unul dintre liderii clanului “Sportivilor”: “Sărea sângele din el, în mijlocul restaurantului”

Pe cât de violentă este lumea lui Nica, pe atât de atent este liderul “Sportivilor” cu imaginea de om care nu se teme de nimic.

Nica a fost înjunghiat în primăvară, în București, dar, într-un live pe rețelele sociale, a transmis că “nu s-a născut cineva care să mă taie sau să mă bată”. Există însă un episod, petrecut în 2006, despre care temutul interlop își aduce aminte cu anxietate. Asta pentru că, deși “Sportivii” au fost implicați în multe evenimente sângeroase, gruparea a rămas mereu în picioare, iar puterea ei vine nu doar din slăbiciunea rivalilor, ci și din tăcerea comunității.

“Am fost martor la un incident la un restaurant din Capitală, din zona Berceni, în 2006”, evocă un martor.

Conflictul “Sportivilor” cu oamenii unui proxenet din Târgoviște a pornit, ca de obicei, din disputa pentru dedicațiile unui manelist. Libertatea a scris recent cum au devenit maneliștii “sclavii” interlopilor și cum au declanșat adevărate războaie între grupările din Capitală.

“Stop, că te omor! Acum cânți pentru mine”

Insiderul a avut timp să vadă cum a început conflictul: “Cânta un lăutar. Nica era la masă cu trei locotenenți. «Sportivii» erau pe partea cu peretele, ăilalți, proxeneți din Dâmbovița, erau pe partea cu geamurile. Și îl tot chemau pe cântăreț, îi dădeau 50 de lei, 100 de lei, lua 200-300 de lei la o mână, cum ar veni. Adunase vreo 5.000. Nica venea zi de zi acolo și l-a chemat și el la masă, să-și arate autoritatea: «Cântă-mi și mie aia, cutare». Lăutarul, care a văzut că încasează bine și de la «pești», zice: «Tătuțule, mai lasă-mă puțin să ridic toți banii de la ăștia și pe urmă îți cânt ce vrei»”.

A fost fraza care a declanșat bătălia. “«Da? Stop, că te omor! Cânți și nu te mai miști de aici»”, a urlat Robert Nica și i-a dat o palmă manelistului.

Și cum muzica era dată în surdină, rivalii au auzit ce spusese actualul lider al “Sportivilor”, la acea vreme “mâna dreaptă” a lui Ion “Coco” Anghel, liderul grupării, cel care a murit în 2014.

“Nica a fost tăiat «la secundă», cu briceagul”

Manelistul a început să cânte “Băiatul și fata mea”. Cineva a aruncat un pahar spre masa lui Nica: “Când s-a aruncat cu paharul, un individ din grupul de la cealaltă masă s-a și dus spre Nica, să-l lovească. Nica nici n-a apucat să se ridice, că a și fost tăiat cu briceagul, undeva sub plămân. A fost la secundă! Sărea sângele din el, în mijlocul restaurantului! Când l-am văzut așa, am înțeles că e groasă rău”.

Robert Nica, la o petrecere. Imagine din 2011 | Foto: Facebook.

Am apucat să văd oameni care sunt loviți cu sticla în creștetul capului. Atunci am reușit să fug, să mă ascund. Numai că afară, altă bătaie, o luau unii care nici n-aveau treabă cu incidentul. A trebui să mă ascund înăuntru. Mi-a fost frică să depun mărturie. Martor la “măcelul” în care au fost implicați “Sportivii”:

“Când s-a încins bătaia, am fugit. M-am zăpăcit de frică, m-am ascuns sub un balansoar, însă mi se părea că sunt în ochii lor. Nu era bine. Am intrat în local, printr-un gemuleț de la baie. Apoi, m-am strecurat în bucătărie și m-am ascuns după o oală mare de inox”, a completat insiderul.

“Din ascunzătoare, auzeam urlete: «Sunați la Salvare, că s-a aruncat cineva de pe terasă și și-a rupt picioarele!»”, explică martorul.

Episodul narează duritatea lumii interlopilor, dar și faptul că, pentru ei, violența este un mod de legitimare. Cu o administrație locală la dispoziția lor, de pe vremea primarului Piedone și, mai apoi, în perioada primului mandat al lui Băluță, clanurile și-au sporit forța prin astfel de răfuieli.

Robert Nica, imagine datată 2017 | Foto: Facebook

Au intervenit 10 dube de mascați

“S-a apelat la 112 și au venit vreo 10 dube de mascați”, și-a amintit martorul.

Numai că bătaia se mutase pe străzi. “Ca să răzbune ceea ce i se întâmplase lui Nica, «Sportivii» au bătut bine la ei, i-au pus pe fugă pe agresori. Abia a doua zi, au fost reținuți câțiva indivizi, dar, din câte știu, cel care l-a înjunghiat pe temutul Nica a scăpat”.

Nu e singurul caz în care Nica a fost implicat în bătăi sângeroase.

“În scopul asigurării supremaţiei la nivel infracţional în municipiul Bucureşti”, după cum se exprimă anchetatorii, una dintre cele mai mari rivalități din Capitală a fost și este cea dintre clanul Sportivilor și clanul Cămătarilor. Sunt multe episoade în care Robert Nica s-a războit cu gruparea fraților Sile și Nuțu Cămătaru.

În anul 2012, spre exemplu, Nuțu Cămătaru tocmai ieșise din pușcărie și dorea să reia vechile afaceri abandonate. Dar clanul Văncică nu voia să lase “supremația” și mai mulți interlopi l-ar fi agresat pe ginerele lui Nuțu în Centrul Vechi. “Cămătarii” au replicat pe Litoral, când Lică, liderul clanului Văncică, ar fi fost bătut după o gală de K1.

Trei bătăi cu rivalii din clanul “Cămătarilor”, indivizi împușcați în fața clienților

Astfel, informa Mediafax, care cita surse din anchetă, de teamă şi din dorinţa de răzbunare, membrii clanului Văncică i-au solicitat lui Cristian Roşca, unul dintre liderii “Sportivilor”, şi membrilor rețelei sale “să procedeze la suprimarea fizică a membrilor grupării Cămătarilor”.

Ca urmare, a fost înregistrată o succesiune de evenimente violente:

15 iulie 2012: la un restaurant din sectorul 4, unde mai mulţi membri ai grupării Sportivilor s-au bătut cu cei ai Cămătarilor; în timpul scandalului, un bărbat a fost împuşcat în faţa clienţilor.

15 octombrie 2012: în jurul orei 0.50, pe o stradă din sectorul 4, a avut loc un nou scandal între oamenii celor două grupări, în timpul căruia s-au folosit arme de foc şi bâte.

7 noiembrie 2012: în oraşul Popeşti-Leordeni, Ilfov, un apropiat de-al “Sportivilor” a fost împuşcat în plămâni cu un pistol cu gaze modificat pentru a trage cu bile din plumb. 54 de cartușe ar fi fost trase în răfuială, nota Antena 1. Alți doi interlopi au fost răniți.

În urma incidentului din Ilfov, Robert Nica a fost săltat de judiciariști pe o stradă din sectorul 4. Asupra lui și a celor trei locotenenți de-ai săi au fost găsite un pistol cu gaze, modificat încât să tragă cu bile din metal, şi un cuţit lung de 35 de centimetri. Interlopul și subordonații au fost audiați, dar nimeni nu a fost reținut, informa Antena 1.

Apoi, în 2016, când Nuţu şi Sile Cămătaru şi liderii clanului Sportivilor s-au prezentat în faţa judecătorilor de la Curtea de Apel Bucureşti. Înainte de a intra în sala de judecată, interlopii s-au îmbrâncit şi s-au luat la bătaie. Unul dintre bărbaţi susţinea că a fost tăiat de Sile Cămătaru.

Conform EVZ, Nica a fost protagonistul unei tentative de omor în 2020, la începutul lunii mai. El ar fi fost tăiat chiar de unul dintre angajații săi, pe unul dintre șantierele pe care le deține liderul “Sportivilor”.

“Nu s-a născut cineva care să mă bată”

Ulterior, interlopul a postat pe pagina sa de socializare un clip video în care neagă că a fost tăiat.

“Nu știu pe cine bucură sau pe cine întristează videoclipul meu, dar nu cred că s-a născut cineva care să mă taie pe mine sau să mă bată. O să mai dureze, eu încă nu port baston”, a transmis Nica, potrivit unei filmări pe care a difuzat-oCancan.

