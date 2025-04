În cadrul interviului pentru proiectul 55 de întrebări – powered by Libertatea, Crin Antonescu a explicat cum a intrat în politică.

Întrebare: Cum ați descrie primele zile ale carierei dumneavoastră politice? Care a fost momentul care v-a marcat decisiv?

Răspuns: Cariera mea politică a început pe neașteptate. Eu, în timpul comunismului, sigur că am fugit de politică precum dracul de tămâie. Acolo, efortul era să rămâi în afara politicii, în afara reflectorului. N-am fost membru de partid, nu am dorit să mă înscriu, nu am dorit să parvin în carieră. Bun, eram și destul de tânăr, aveam vreo 30 de ani când a căzut comunismul. Nici când a căzut comunismul nu am avut primul imbold să mă apuc de politică. Aveam reținere, dar voiam să mă exprim, voiam să particip la efortul general. Am și scos, împreună cu niște prieteni, pe cheltuiala noastră, o foaie săptămânală pe la Tulcea, pe care o răspândeam gratis printre puținii oameni care ne împărtășeau părerile atunci. În 90 era mai greu, erau majorități mari, FSN, Iliescu și așa mai departe. Și am intrat în politică, așa cum am mai spus, de rușine. Pentru că în 29 ianuarie l-am întâlnit pe Nicu Enescu, unul din veteranii Partidului Național Liberal, care făcea înscrieri. Și am vrut să ne înscriem, în semn de protest față de prima vandalizare a sediilor PNȚ, PNL atunci când, chipurile, se dădea și la televiziunea națională că s-au găsit droguri la țărăniști, mașini de făcut bani la liberali. Le-am trăit și pe astea, tinerii de azi nu-și închipuie, deși avem fake news-uri și posturi de televiziune care se apropie cu pași mari de situația asta. Însă eu cred că atunci când am vrut să mă înscriu și când omul a vrut să-mi dea împuternicire să fiu chiar președinte. M-a întrebat de unde sunt, de la Tulcea, și eu i-am spus că nu vreau să iau așa ceva, o așa responsabilitate, pentru că sunt prea tânăr. M-a întrebat câți ani aveam, i-am spus că aveam 30, și atunci omul mi-a zis: „Hai, dă-te la o parte că mă ții din timp, nu ești om serios. La vârsta ta eram în pușcărie de vreo 4-5 ani”.

Istorii electorale În ce țară parlamentarii nou aleși nu au putut ajunge în Parlament două săptămâni din cauza valurilor prea mari? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT În ce țară femeile au protestat împotriva dictaturii prin lovirea ritmică a unor oale și tigăi? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT În ce țară conducătorul suprem este ales exclusiv de membrii familiei regale, fără niciun vot popular? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Care regim dictatorial din Europa a fost răsturnat printr-o revoluție declanșată de difuzarea unui cântec de la Eurovision? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Care țară europeană are doi șefi de stat simultan? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT

Urmărește-ne pe Google News