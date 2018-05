Long Walk. Aleea din fața Castelului Windsor este ultima bucată de drum pe care vor fi văzuți Harry și Meghan după ceremonia religioasă. Așa că, de o parte și de alta, și-au marcat teritoriul, cu steaguri și alte accesorii, toți cei care vor să aibă un loc în primul rând. Cei mai mulți au venit cu zile înainte și n-a mai contat că vremea britanică e cam aspră.

Anne și Kate, cu pălărioarele lor tip joben, privesc către un gard. Acum nu văd decât patrule de poliție sau curioși la plimbare. Dar mâine, prin fața ochilor lor va trece caleașca regală cu tinerii căsătoriți. Cele două prietene nu au ratat niciun eveniment al capetelor încoronate.

„Am fost mereu la evenimentele astea drăguțe, mereu ne-au făcut plăcere. Am fost la Charles și Diana, apoi Andrew și Sarah, Kate și William și Jubileul Reginei și acum am venit să le fim alături lui Harry și Meghan. Suntem aici pentru ei în memoria mamei lui minunate. Nunta lui Kate și William a fost foarte frumoasă, fiindcă ea a arătat superb. Am reușit să ajungem în față la Buckingham Palace când s-au sărutat pe balcon, am reușit mereu să ne strecurăm în față. Iar acest eveniment va fi probabil ultimul pe care îl vom mai prinde. Am cam îmbătrânit pentru așa ceva. Toți avem nevoie de puțină fericire în viețile noastre, nu?”, spune Anne. Și ca să-mi arate cât de bine îi este, și-a pus și niște ochelari haioși. „Copiii mei zic că sunt nebună”, și râde cu poftă.

Pe stradă umblă tot felul de vestitori ai evenimentului, îmbrăcați în costume de la curtea regală care anunță evenimentul: „Toți sunt invitați în orășelul nostru la nunta dintre Harry și Meghan”, strigă bărbatul. Și apoi se lasă asaltat de tot felul de turiști pentru o poză. „Am venit marți. Locuim la două ore jumătate de aici. E un eveniment masiv pentru întreaga lume. Acum e doar o mică parte din ce va fi mâine”, mă avertizează unul dintre vânzătorii ambulanți care sunt mai mult decât fericiți să vândă simpaticele nimicuri.

Zile și nopți pe stradă, pentru un loc în față

„Fă o poză cu papucii mei. Da! Da!”, mă ia repede o doamnă și îmi pune în mână o pereche de pantofi cu toc, țintuiți cu pietre aurii și mă pozează. Și explică și de ce îi etalează prin tot orașul: „N-am fost invitată la nuntă, dar dacă voi fi, am pantofi și pot dansa cu ei. Și mai am și o rochie la hotel, așa că cine nu are parteneră pentru nuntă, iată-mă! Am fost la nunta lui William și Kate. A fost minunat! Am fost la Jubileul Reginei, am fost la aniversarea a 90 de ani, iar acum sunt aici pentru Harry! Te iubesc, Harry!”, spune doamna, îmbrăcată într-o rochie roșie lungă.

Nancy stă zgribulită lângă gard, foarte aproape de Castelul Windsor. Ce loc bun a prins! Dar nu e de mirare, mereu a făcut cumva să se strecoare în față. „Am fost la Will și Kate, am stat pe stradă cinci zile, am fost în fața catedralei. E foarte important pentru mine să fiu aici când coboară și să-i văd. Am poze făcute de la nunta lui Will și Kate. Știu că nu voi vedea așa ceva la Meghan și Harry, dar… Sunt fericită pentru Harry fiindcă acum și-a găsit pe cineva care să fie dispusă să împartă genul lui de viață. E greu să dormi pe pietrele astea, dar astă noapte a fost bine”, povestește femeia și se înviorează.

La pub-uri se bea bere și vin și se râde mult. Orașul stă înecat în stegulețe colorate cu chipul lui Harry și Meghan. Cei care n-au prins loc în față, se bucură de atmosferă. Se bucură că au Regină și prinți și nunți regale. Și că sunt britanici.

