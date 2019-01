Michelle Obama a terminat școala la Liceul Whitney M. Young din Chicago și și-a dorit să urmeze studiile superioare la Universitatea Princeton, acolo unde studia și fratele său mai mare.

Dar când a mers la prima întâlnire cu profesorul coordonator – o femeie despre care Michelle spune că nu își mai amintește ce vârstă avea sau cum arăta – aceasta i-a spus că nu este suficient de bună pentru a fi admisă la o universitate de top din State, unde puțini elevi reușesc să treacă de procesul de admitere.

Fără să se lase influențată de ce i-a spus acea femeie, Michelle Obama s-a întors acasă și s-a pus pe învățat și a decis să se pregătească și mai bine și mai mult decât făcuse până atunci. A decis să nu se lase definită de nimeni.

„Nu am vrut să las opinia unei singure persoane să schimbe tot ce știam eu despre mine”, a povestit Obama. Așa că a hotărât să șteargă din minte episodul și să se întoarcă la învățat.

Șase sau șapte luni mai târziu, în cutia poștală a găsit un plic cu antetul Universității Princeton: fusese admisă, scrie Business Insider, citând din cartea fostei prime doamne.

„Nu am mai trecut pe la consilier să-i spun că s-a înșelat – că până la urmă am fost suficient de bună încât să intru la Princeton. Nu ne-ar fi ajutat pe niciuna cu absolut nimic. Până la urmă, nu trebuia să-i demonstrez ei nimic. Trebuia să-mi demonstrez mie”, a povestit Michelle Obama.

Ajunsă la Universitatea Princeton, Obama a mărturisit că, inițial, s-a simțit intimidată. În anul doi a înțeles în sfârșit că era la fel de inteligentă și capabilă ca orice alt coleg de-al ei.

