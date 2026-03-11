Lipsa bacșișului, ca „ofensă”

În Statele Unite, bacșișul este mai mult decât un gest de politețe, fiind considerat o obligație aproape universală, iar lipsa lui poate fi percepută ca o ofensă.

Iza, o poloneză stabilită în SUA, a povestit, pe rețelele sociale, cum a reacționat chelnerița unui restaurant american după ce un grup de turiști a refuzat să îi lase bacșiș.

Chelnerii din SUA câștigă adesea salariul minim, iar bacșișul reprezintă o parte esențială din veniturile lor. Această practică este atât de răspândită încât refuzul de a lăsa bacșiș este tratat ca un afront.

Iza explică: „Nu contează dacă sunteți turiști sau localnici. Bacșișul este așteptat peste tot”. Aflată într-un restaurant american, Iza a observat un incident neobișnuit. Un grup de turiști, care nu vorbea bine limba engleză, nu a lăsat bacșiș, stârnind nemulțumirea chelneriței.

„Am făcut ceva greșit? Atunci de ce nu ați lăsat bacșiș”

Aceasta s-a întors la masa lor vizibil deranjată și a întrebat: „Am făcut ceva greșit?”. Turiștii au răspuns că totul a fost în regulă, dar femeia a insistat: „Atunci de ce nu ați lăsat bacșiș?”.

Chelnerița a continuat să explice cu voce tare, pentru ca toți cei din restaurant să audă, că salariul ei este de doar 3 dolari pe oră, ceea ce face ca bacșișul să fie vital.

A primit 10 dolari, după „anunțul oficial”

Povestea relatată de Iza arată cum, în cele din urmă, turiștii au scos din buzunar 10 dolari pentru a calma situația.

Am auzit că ospătărițele de aici au devenit atât de obișnuite cu această practică încât, dacă nu primesc bacșiș, revin la masa clienților și fac un „anunț oficial”

În timp ce bacșișul este opțional în alte părți ale lumii, în America el joacă un rol crucial în sprijinirea lucrătorilor din industria ospitalității.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE