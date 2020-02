De Tiberiu Bujdei,

Purtătorul de cuvânt al Poliției Județene Suceava, comisar șef Ionuț Epureanu, a declarat pentru Libertatea că tânărul a fost ridicat vineri dimineața de la domiciliu, iar când a ajuns la sediul Poliției județene și i s-a comunicat că urmează să fie transferat la Arad pentru cercetări, acesta a spus că se simte rău, că are febră și că s-a întors recent din Italia.

A fost preluat cu o ambulanță specială și izolat în Secția de Boli Infecțioase a SJU Suceava, unde i s-au recoltat probe care au fost transmise pentru analize la centrul regional Iași.

În județul Suceava au fost până în prezent semnalate cinci cazuri de suspiciune de infecție cu coronavirus, în trei cazuri fiind infirmată boala, iar pentru celelalte două persoane se așteaptă rezultatul analizelor.

