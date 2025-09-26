Exim Hungary are creanțe de 120 milioane de euro (597 milioane lei) înscrise în tabelul de creanțe al Liberty Galați. Conform planului de restructurare, banca va recupera doar 25% din această sumă în următorii patru ani.

Deși este primul creditor chirografar ca mărime, Exim Hungary se află într-o poziție vulnerabilă din cauza lipsei de garanții pentru creanțele sale. Această situație ridică întrebări nu doar despre viabilitatea planului de restructurare, ci și despre potențialele implicații asupra relațiilor economice și politice româno-ungare.

ANAF și alte instituții publice dețin de asemenea creanțe semnificative. Unele dintre acestea sunt creanțe bugetare, cu șanse mai mari de recuperare, în timp ce altele, precum CFR Marfă și Bursa Română de Mărfuri, au statut de creditor chirografar.

Glencore International AG, gigantul elvețian din domeniul comerțului cu materii prime, ocupă locul doi în lista creditorilor chirografari, cu o creanță de 14,4 milioane de dolari.

Mai multe contestații la planul de restructurare au fost respinse de instanța din Galați. Alte cazuri au fost amânate din cauza protestului magistraților.

