Accidentul a avut loc în cartierul Chantenay, pe Avenue Sainte-Anne, în jurul orei 6.30. Locuitorii din zonă au sunat la serviciile de urgență după ce au observat vehiculul care a traversat trotuarul, a urcat șase trepte de granit și a distrus ușa de lemn veche de un secol a bisericii. „Este o scenă șocantă”, a declarat unul dintre martori pentru Ouest France, care a adăugat: „Dar cum a reușit?”.

Șoferul, un bărbat de 50 de ani, conducea fără permis un autoturism împrumutat de la o rudă. Potrivit surselor apropiate anchetei, acesta le-a spus polițiștilor că a adormit la volan. Deși circumstanțele exacte rămân neclare, autoritățile iau în calcul viteza vehiculului, necesară pentru a urca treptele și a penetra ușa masivă. „Nu știe ce s-a întâmplat”, au declarat surse din cadrul poliției.

După ce a încercat să fugă de la locul accidentului, șoferul a fost reținut, iar ulterior eliberat, neavând antecedente penale. Parchetul din Nantes a precizat că detaliile accidentului rămân „inexplicabile” în acest moment, iar ancheta preliminară continuă. Dieceza locală evaluează acum pagubele, în timp ce un membru al consiliului parohial supraveghează biserica pentru a preveni accesul neautorizat.

Pe asfaltul din fața clădirii, urmele de ulei și resturile lăsate de vehicul sunt vizibile. Ușa de lemn a fost îndepărtată de serviciile orașului, iar structura bisericii a suferit daune parțiale. „Este o tragedie pentru comunitate”, a declarat un localnic afectat de eveniment. Autoritățile vor continua investigațiile pentru a determina exact cum s-a produs incidentul și pentru a evita astfel de situații pe viitor.