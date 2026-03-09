Avea datorii de peste 11.500 de euro

George a reușit să își schimbe viața complet, după ce și-a pierdut locul de muncă în Londra și a acumulase datorii de aproximativ 10.000 de lire sterline, peste 11.500 de euro. La acea vreme, cheltuia jumătate din venitul lunar pe chirie și facturi și sfârșea în fiecare lună cu datorii de 300 de lire sterline (350 de euro), din cauza navetei la serviciu și a altor costuri. 

Soluția lui neobișnuită a fost să cumpere o casă în Italia pentru doar un euro: „Asta mi-a salvat viața!”.

Aveam o grămadă de datorii din cauza unor decizii proaste când eram mai tânăr, carduri de credit, facturi de telefon, împrumuturi. Londra este, de asemenea, foarte scumpă, așa că trăiam de la un salariu la altul.

În 2022, bărbatul a profitat de un program guvernamental italian lansat în 2017 care viza revitalizarea zonelor rurale, oferind case la preț simbolic în schimbul angajamentului de a le renova.

A avut de ales între Bulgaria și Sicilia

George a văzut aceste case ieftine și a început să trimită mesaje, „la autoritățile din 40 de orașe”.

„Alegerea finală a fost între Mussomeli și Bulgaria, care are și case ieftine, dar am primit răspuns de la cea siciliană, așa că am sărit în cel mai ieftin zbor Ryanair pe care l-am putut găsi“, a rememorat George.

Un american rezervase ultimele 6 case listate cu un euro, „așa că a trebuit să-l implor să-mi lase și mie una. Și am obținut-o!”.

Astfel, George a achiziționat o casă cu 3 dormitoare în Mussomeli, un mic oraș din Sicilia (12.000 de locuitori), pentru suma simbolică de un euro.

5 dube de gunoi și renovare cu 2.300 de euro

Locuința necesita reparații majore, inclusiv refacerea instalațiilor electrice și sanitare, înlocuirea acoperișului și reamenajarea completă a interiorului. Laing a adăugat că a trebuit să scoată 5 dube cu gunoi înainte de a începe lucrările.

Pentru a acoperi cheltuielile de renovare, care s-au ridicat la puțin peste 2.300 de euro, George a făcut economii drastice și a început să câștige bani din documentarea și partajarea procesului de renovare pe rețelele sociale.

El spune că acum câștigă dublu față de salariul din Londra.

Capture2Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 3

Gata într-un an și jumătate

După 18 luni de muncă asiduă și economii, britanicul a reușit să își achite complet datoriile și să înceapă un nou capitol în viața sa.

Mă spălam cu șervețele umede pentru bebeluși, pentru că nu aveam apă sau curent electric. Mergeam la restaurante doar pentru a folosi toaleta!

Și-a mai luat o casă, cu 3 etaje, tot cu un euro!

Recent, el a cumpărat o a doua casă, cu 3 etaje, tot pentru un euro, care, potrivit lui, se află într-o stare mai bună decât prima.

„Ambele au avut probleme cu acoperișul, dar a doua nu avea fisuri provocate de cutremur, așa că am ales-o”, a explicat George, care vrea să transforme proprietatea într-o rezidență cu garsoniere de închiriat.

Renovările au fost un proces dificil, iar George a învățat să realizeze singur multe dintre lucrările necesare, pentru a economisi bani.

„Mă descurc din ce în ce mai bine să fac totul cu adevărat ieftin”, a adăugat el.

Comunitatea locală l-a ajutat uneori, oferindu-i gratuit materiale de construcție rămase de la alte proiecte similare.

George a realizat un ghid de 40 de pagini despre cum să ajungi în Italia, pe care l-a vândut cu 35 de euro bucata. A câștigat 3.000 de euro vânzând obiecte pe care le-a găsit în casa cumpărată în cadrul licitațiilor online.

Bunica mea a fost prima persoană din familia mea care a cumpărat o casă; acum 60 de ani, la Londra, a cumpărat o casă cu patru dormitoare, pentru 8.000 de lire sterline. Nu ai mai putea face asta în zilele noastre, un apartament cu un dormitor în Londra costă 500.000 de lire sterline.

„Mă gândesc să cumpăr orfelinate și spitale vechi pentru a le renova”

George plănuiește să cumpere proprietăți mai mari pentru a-și crea afacerea, renovând proprietăți pentru a le vinde sau închiria.

„Mă gândesc să cumpăr orfelinate și spitale vechi pentru a le renova, precum și parcele de teren pe plaje. Probabil, o să aduc o echipă de acasă. Am învățat pe parcurs, ceea ce mă va ajuta să angajez oameni atunci când voi face o afacere din asta, în viitor”, spune George.

Acum fac toată munca singur, nu am cunoștințe de construcții și am făcut multe greșeli pe parcurs. La prima mea casă, credeam că cimentul este făcut doar din nisip și apă și mi-am dat seama repede că nu era așa. Făcând totul singur, este mai ieftin.

Comparația Italia – Anglia

Italia

  • Chirie medie: 200-400 € pe lună;
  • Facturi: 75-150 € pe lună
  • Mâncare: 75 €.

Anglia:

  • Chirie: 1.300 de lire (1.500 de euro) sterline pe lună pentru un apartament cu un dormitor;
  • Facturi: 150 – 300 de lire (350 de euro) sterline pe lună;
  • Mâncare: 150 de lire sterline (175 de euro).
