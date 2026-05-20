Un bărbat în vârstă de 55 de ani a fost acuzat de procurorii din Berlin pentru că a locuit timp de 16 luni într-un hotel de lângă aeroportul din Berlin (BER) fără să achite costurile de cazare, care au ajuns la suma impresionantă de 107.098,90 de euro. Incidentul a ieșit la iveală după o anchetă amănunțită desfășurată de Parchetul General din Berlin.

Cum a înșelat hotelul

Potrivit lui Michael Petzold, purtătorul de cuvânt al Parchetului General din Berlin, individul, identificat drept Maik M., a reușit să profite de bunăvoința conducerii hotelului prezentând o poveste lacrimogenă.

„La momentul cazării, bărbatul a susținut că suferă de cancer și că este în tratament la Charité din Berlin. A mai spus că rulota sa, cu care călătorea, a fost distrusă într-un incendiu, motiv pentru care avea nevoie urgentă de cazare. De asemenea, a afirmat că asigurarea ADAC va acoperi costurile”, a declarat Petzold.

„Complet inventat”

Totuși, ancheta a demonstrat că toate aceste afirmații au fost „complet inventate”. Bărbatul nu fusese niciodată diagnosticat cu cancer și nu urma vreun tratament la Spitalul Charité.

Maik M. a închiriat camera în aprilie 2023, unde a locuit împreună cu o femeie și doi copii. Deși în mod normal o astfel de ședere ar fi costat peste 100.000 de euro, acesta a părăsit hotelul în august 2024 fără să plătească nicio factură, conform acuzațiilor aduse.

După o lungă căutare, în martie, Maik M. a fost arestat, fiind recunoscut imediat de angajații hotelului din Treptow-Köpenick.

Un caz de „înșelăciune în formă continuată”

Bărbatul, care are antecedente penale, urmează să fie judecat pentru „înșelăciune în formă continuată”. În acest caz, gravitatea și durata lungă a infracțiunii au atras atenția autorităților.

Rămâne de văzut ce sentință va primi acesta pentru acțiunile sale care au provocat o pagubă financiară semnificativă hotelului.

