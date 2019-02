Tânărul care a vrut să arate în mod simbolic că manifestanții pașnici nu vor să mai ajungă victime a afișat un banner negru pe care era scris, cu litere albe de-o șchioapă:”We fight for justice/They fight for corruption- Noi luptăm pentru dreptate, ei luptă pentru corupție”.

Mai bine de 10.000 de oameni au ieșit duminică seara în Piața Victoriei, în cea mai mare manifestație de protest de la cea din 10 august 2018, presărată cu numeroase violențe. De data aceasta, Jandarmeria nu a mai intervenit în forță, limitându-se să comunice doar că protestul este ilegal.

