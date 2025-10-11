De la pasiunea pentru povești la carieră în consultanță de imagine

De mică a fost pasionată de poveștile de transformare, în care rățușca cea urâtă se transformă în lebădă. În 2011, a lucrat cu un consultant de imagine, pasiune alimentată și de emisiuni precum TLC – What Not To Wear, în care hainele din dulap erau complet reinventate. Această experiență a determinat-o să urmeze un training la UpToDate Fashion Academy din Italia. Ulterior, și-a aprofundat pregătirea în Statele Unite, la ByFerial Image Consulting Institute, iar astăzi oferă training în consultanță de imagine acreditat internațional. Este singurul training acreditat la nivel internațional din România. „Avem peste 25 de persoane acreditate deja.”

Mariana Romanică subliniază că, un consultant de imagine te poate ajuta să porți orice culoare, nu doar cele din paleta ta de culori. Totul poate fi personalizat pentru tine, iar cu tehnicile potrivite, în alegerea hainelor și a machiajului – putem face ca o culoare să ni se potrivească, adaptând-o la stilul, aspectul și nevoile noastre.

Mariana Romanică, consultant de imagine

Recomandări Crima dovedită cu o oală de varză necălită. Acuzata a primit achitare pe linie, dar procurorii consideră că dosarul de omor a fost lămurit

Analiza cromatică, o tehnică bazată pe știința combinată cu artă

-Libertatea: Ce este analiza cromatică și ce beneficii are?

-Mariana Romanică: Analiza cromatică este o tehnică bazată pe știința combinată cu artă, prin care noi identificăm culorile care i se potrivesc unei persoane. În funcție de subtonul pielii, culoarea părului, a ochilor și a buzelor, obținându-se astfel o armonie cromatică unică fiecărei persoane.

În realitate, analiza cromatică îți deschide foarte mult orizontul pentru că înțelegi ce să faci cu o culoare, cum să o folosești și unde. Nu te îngrădește doar la nuanțele din paleta ta de culori și îți dă instrumentele necesare ca să folosești culoarea din punct de vedere strategic în viața ta. Ca să obții ce îți dorești tu de la o ținută, de la o fotografie sau chiar de la o încăpere. Este un test special bazat pe un know-how specific, care se poate realiza atât fizic, în oglindă, dar și digital – pe baza unei fotografii.

Mariana Romanică ne învață cum să alegem culorile care ne avantajează

Rolul consultantului de imagine

-Care este diferența dintre un stilist și un consultant de imagine?

– Stilistul personal îți pune la dispoziție opțiunile în trend, oferindu-ți un anumit aspect în baza formei corpului tău și a detaliilor de la suprafață.

Consultantul de imagine aliniază culorile, forma corpului, croiurile potrivite și stilul vestimentar la identitatea ta, dar și la scopul tău personal, profesional sau chair raportat specific la interacțiunea cu o anumită persoană. Baza este AND-ul stilistic al fiecărei persoane, elementele fundamentale pe care fiecare ar trebui să le cunoască despre el însuși: ce culori îți vin bine, care este forma corpului tău, ce croi și țesătură ți se potrivește. Și atunci mergem către a identifica dacă ai un stil clasic, elegant, romantic, creativ, dramatic, sport sau seducător.

Pentru identificarea stilului vestimentar realizăm întâi un test de personalitate, apoi o selecție vizuală în care îți alegi piesele preferate și ulterior un chestionar complex dedicat obiceiurilor tale vestimentare și preferințelor personale. Practic, pentru a ajunge la esență, este nevoie să privim profund în interior.

Greșeli frecvente și sfaturi. „Contează cum porți o anumită culoare”

Recomandări Rusia a testat „o armă revoluționară” despre care susține că ar putea schimba echilibrul nuclear mondial

-Care sunt cele mai frecvente greșeli la alegerea culorilor?

– Foarte multe femei își schimbă aspectul, schimbând radical culoarea părului, urmând apoi să încerce pentru restul zilelor să facă acea culoare de păr să arate bine.

O altă greșeală este faptul că purtăm foarte mult negru. Nu prea testăm culoare în România. În sinele lui, negru avantajează o singură categorie cromatică. Asta nu înseamnă că nu putem purta negru. Poți purta orice culoare, dacă știi cum să o adaptezi la tine. Contează cum o porți. Pentru că, în funcție de tipologia ta cromatică, un expert poate face orice culoare să arate bine. Iar tu, ca și client, înțelegi ce să faci cu accesoriile, cu machiajul, în funcție de culoarea pe care vrei să o porți.

Styling-ul contează mai mult decât culoarea în sine. Oamenii creativi nu țin cont de paleta lor de culori. Pentru că ei nu vor să fie restricționați. Oamenii care au un stil clasic, elegant, au o paletă strictă de culori și selectează doar culorile care le vin bine.

-Sfaturi pentru cei de acasă?

-Cel mai bun sfat este să te uiți în oglindă și de la gât în jos să porți culorile pe care le ai de la gât în sus. Exact așa cum sunt ele natural pe fața ta. Dacă ai pielea deschisă și părul închis la culoare, o să ți se potrivească un contrast la fel cum îl ai tu, cu culori mai deschise și culori mai închise.

Dacă ai ochi albaștri, toate nuanțele de albastru o să arate superb. Dacă ai roz în obraji și niște buze foarte roz, atunci e clar că o să-ți stea bine cu rozuri. Te uiți în oglindă și pur și simplu replici în haine nuanțele pe care le ai tu din punct de vedere al temperaturii, valorii și saturației.

-Se spune că poți merge la sigur cu nuanțe universale – bej, marouri, alb și negru. E corect?

-E greșit. În România, peste 70% dintre persoane au subton rece. Ceea ce înseamnă că bejul clasic nu arată bine. Te uiți în oglindă dimineața și dacă porți acel bej, care îți distruge trăsăturile, arăți palidă, încercănată, cu pete și așa mai departe. Și te duci la oglindă și zici, vai, dar trebuie să pun anticearcăn și mult machiaj. Dar de fapt, tu dacă ai pune culoarea potrivită din start, te duci în oglindă și ai vedea că deja arăți fantastic.

Există culori care te avantajează și există culori preferate. Avem o sesiune de consultanță dedicată culorilor preferate. Tu spui ce culori vrei să porți, iar eu, în funcție de tipologia ta cromatică, îți arăt cum să le pui în context într-o ținută, cu ce accesorii, cum să-ți aranjezi părul, ce ruj să-ți pui, ca nuanța ta preferată să arate fantastic pe tine. O adaptez la tine.

– Cum alegi între argintiu și auriu?

-Dacă îți vine bine argintiu, ai subton rece, dacă îți vine bine auriu, ai subton cald. Cu toate astea, dacă ai subton cald, nu înseamnă că nu poți să porți argintiu. Sunt anumite nuanțe care se potrivesc și pentru tipologiile opuse ca temperatură. Eu am subton rece, dar port auriu foarte bine, cu nuanțele potrivite. Totul e personalizat.

Mariana Romanică

Cum alegi nuanța potrivită de fond de ten

– Alt mit pe care doriți să îl demontați?

– Că fondul de ten se alege în funcție de subton. E complet fals. Fondul de ten se alege în funcție de culoarea pielii, care este supra-tonul nostru.

Subtonul este invizibil și el determină toate celelalte nuanțe care îți vin bine, dar nu nuanța fondului de ten.

Nu există subton neutru. În școala veche de make-up se folosea conceptul de subton neutru, dar aici este o confuzie. Se referă de fapt la supraton, culoarea propriu-zisă a pielii, numindu-l subton. Poate fi nuanța tenului neutră la suprafață, dar să am subtonul cald sau rece. Subtonul este un strat invizibil situat adânc în derm, format din molecule inteligente denumite cromofori, care sunt încărcate cu pigment. Acest pigment poate fi doar cald sau rece.

Principiul de funcționare este cel opus magnetului și există o reacție de respingere la ce nu ne seamănă sau una de atragere la ce ne seamănă. Aceasta se observă în timpul testului la analiza cromatică. Dacă ar fi existat subtonul neutru, ar fi trebuit ca la analiza cromatică să nu se vadă nici o diferență la trăsăturile clientului între culorile calde și cele reci.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE