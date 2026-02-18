„Piesa Anii e cea mai energică piesă din album și e despre a ne trăi viața cu bucurie, indiferent de vârstă. Am filmat videoclipul în Tabernas, Almeria (Spania), pe platourile de filmare ale celor mai cunoscute producții western. Îi mulțumesc din suflet echipei noastre pentru întregul proiect: Edward Sanda, Silviu Mîndroc, Florina Mîndroc și Rimenescu. A fost o experiență superbă și sperăm ca publicul să simtă energia bună din piesă!”, a declarat Cleopatra.

Proiectul are o încărcătură aparte și datorită relației speciale dintre tată și fiică. De la primele apariții pe scenă, când Pavel Stratan o însoțea pe Cleopatra în pașii ei timizi spre succes, până la colaborarea artistică matură de astăzi, relația lor a evoluat natural, dintr-o conexiune părinte-copil într-un parteneriat muzical autentic. „Anii” surprinde tocmai această transformare: creșterea împreună, susținerea necondiționată și bucuria de a împărtăși aceeași pasiune pentru muzică.



„Ador piesa Anii și mesajul ei. Este atât de simplu și frumos scrisă! Chiar și în viata de zi cu zi avem tendința să zicem: gata, de mâine voi fi mai fericit! Ne grăbim mereu să le facem pe toate, însă uităm să ne bucurăm de prezent. Cu siguranță, oamenii se vor regăsi și sper să își prețuiască mai mult anii!”, a adăugat Pavel.

Pentru cei doi artisti, acest album este mai mult decât un proiect muzical. Este o poveste despre timp, despre familie și despre tot ce au construit împreună de-a lungul anilor.

„Scena vieții” va include 8 piese motivaționale, fiecare inspirată din experiențe reale și construită în jurul unor teme puternice precum viața, cariera, puterea interioară, emoția și evoluția personală. Întregul material ce va fi lansat alături de Cat Music este o metaforă a scenei ca spațiu al transformării – locul unde vulnerabilitatea devine forță, iar trăirile se transformă în artă.

