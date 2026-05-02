Parc arheologic, în pregătire

În această zonă a existat în urmă cu aproape 2.000 de ani orașul roman Colonia Aurelia Apulensis. Materialul arheologic este divers, fiind recuperate numeroase fragmente ceramice, artefacte din bronz, fier și os, precum și monumente din piatră, inclusiv un altar votiv dedicat lui Iupiter Optimus Maximus și altul dedicat „Diis Deabusque Immortalibus” (zeilor nemuritori și zeițelor nemuritoare) de către un speculator al legiunii V Macedonica, Aurelius Aquilinus. 

Falus sculptat, în lungime de 26,5 centimetri, descoperit în „orașul de aur” de lângă Alba Iulia. „Avea rol în lupta împotriva «Ochiului Rău»”
Structuri din orașul roman Aurelia Apulensis, descoperite lângă Alba Iulia

Toate aceste descoperiri vor face obiectul unui parc arheologic, care va fi realizat în următorii ani. Printre vestigiile rare scoase la suprafață se află și un relief din calcar cu imaginea unică a unui falus, singurul monument de acest gen din Dacia romană. 

„La fel ca alte monumente de acest fel, acesta poate fi asociat cu o funcție apotropaică (talisman magic – n. red.), fiind situat în apropierea unei intersecții, loc considerat vulnerabil de către romani”, spune arheologul Radu Ota, coordonatorul echipei care a efectuat cercetările.  

Colonia Aurelia Apulensis a fost cel mai important oraș roman din Dacia datorită dezvoltării sale economice și urbane remarcabile, așezarea întinzându-se pe o suprafață de 75 de hectare. 

Situată în regiunea centrală a provinciei, pe malul drept al râului Mureș, localitatea urbană se afla într-o zonă bogată în zăcăminte de sare și soluri fertile, care asigurau recolte abundente. Acești factori au contribuit la ridicarea acestei așezări la statutul de oraș în timpul domniei lui Marcus Aurelius și, mai târziu, sub Commodus, la statutul de colonie. 

Falus sculptat, în lungime de 26,5 centimetri, descoperit în „orașul de aur” de lângă Alba Iulia. „Avea rol în lupta împotriva «Ochiului Rău»”
Vestigiile vor fi descoperite în totalitate și vor fi parte dintr-un parc arheologic

O inscripție din timpul domniei lui Trebonianus Gallus și Volusianus, datând din anii 252-253 d.Hr., confirmă importanța orașului pentru dezvoltarea urbană a provinciei: titlul orașului include epitetul Chrysopolis („orașul de aur”).

Analogie cu relieful de la Pompei

„În perioada august-decembrie 2025, în timpul săpăturilor, a fost descoperită o porțiune semnificativă a unui cartier roman, cuprinzând clădiri din piatră și cărămidă, străzi pavate cu gresie și un templu, toate dispuse într-un model în formă de grilă. Rămășițele descoperite datează din ultimele faze de ocupare a orașului, corespunzând secolului al III-lea d.Hr. 

Un număr substanțial de structuri sunt dotate cu sisteme de hipocaust, pavaje din tesserae ceramice sau cărămidă, mai multe dintre ele prezentând o stare excelentă de conservare. Alături de aceste structuri arhitecturale, a fost recuperată o cantitate considerabilă de material arheologic, incluzând ceramică de uz cotidian, lămpi de ulei din lut, obiecte din fier, bronz, os și sticlă, monede și monumente din piatră complete sau fragmentare”, afirmă Radu Ota. 

Falus sculptat, în lungime de 26,5 centimetri, descoperit în „orașul de aur” de lângă Alba Iulia. „Avea rol în lupta împotriva «Ochiului Rău»”
Radu Ota, unul dintre arheologii care cercetează orașul roman unic în Dacia

Falusul de 26,5 centimetri

Relieful din calcar reprezentând un falus are o lungime de 26,5 centimetri și a fost descoperit la o adâncime de 0,60 de metri, fiind situat deasupra unei străzi romane orientate est-vest, în cadrul unui strat de moloz care se prăbușise peste stradă, format din tegule, cărămizi sparte și pietre fragmentate. 

„Descoperirea noastră este unică în Dacia romană în ceea ce privește astfel de reliefuri falice izolate pe blocuri de piatră. Analogii apropiate de acest tip pot fi găsite în Pompei, Carnuntum (Austria de azi – n.red.) – Pannonia Superioară și Augusta Raurica (Elveția de azi – n.red.) – Germania Superioară. Sunt cunoscute trei reliefuri din Ruse – Moesia Inferioară, Thamugadi – Numidia (Algeria, n.red.) și Leptis Magna (Libia, n. red.) – Africa Proconsularis. 

Falus sculptat, în lungime de 26,5 centimetri, descoperit în „orașul de aur” de lângă Alba Iulia. „Avea rol în lupta împotriva «Ochiului Rău»”
Relieful în formă de falus avea rol în alungarea duhurilor rele

Aceste reliefuri de piatră sunt adesea interpretate ca având un rol apotropaic sau magic, uneori în lupta împotriva «Ochiului Rău» – simbolizând răul, ghinionul sau dezastrele – pe baza descoperirilor din Britannia, unde apar pe Zidul lui Hadrian sau în diverse castre romane. Celebra placă de teracotă din Pompei, pe care este inscripționat «Hic habitat felicitas» (Aici locuiește fericirea – n. red), descoperită pe Via delle Terme lângă o brutărie, este interpretată ca având o semnificație legată de prosperitate și bogăție”, completează arheologul.

Monumentul sculptural descoperit în Colonia Aurelia Apulensis este reprezentat pe un bloc de calcar sculptat, care probabil a aparținut unei borduri de stradă sau zonei de colț a unei clădiri. 

„A fost dislocat din contextul său inițial și găsit într-un strat de moloz roman rezultat în urma demolării. Se știe că în lumea romană, reliefurile cu imagini falice erau amplasate în zone considerate vulnerabile, unde forțele malefice puteau influența siguranța individuală: la intrările în clădiri, pe poduri, pe străzi și la intersecții. 

Acest aspect este deosebit de relevant pentru zona în care a fost găsit monumentul nostru – intersecția a trei străzi – confirmând-o ca un «loc vulnerabil» unde ar fi fost amplasat un astfel de relief falic. Încorporarea acestora în zidurile fortificațiilor de pe Zidul lui Hadrian confirmă și mai mult rolul lor apotropaic”, a mai precizat Radu Ota, care a exclus că relieful marca drumul către un bordel. 

„Agentul secret” de la Apulum

O altă descoperire inedită este reprezentată de o inscripție realizată pe un altar votiv dedicat „zeilor nemuritori și zeițelor nemuritoare” de către un personaj important, membru în statul-major al guvernatorului celor trei Dacii, care deținea funcția de speculator. Acesta îndeplinea sarcini importante și diverse în serviciul guvernatorului, având atribuții de spionaj, curierat (inclusiv pentru înmânarea de informații importante împăratului) și chiar de ducere la îndeplinire a pedepselor capitale. De asemenea, speculatorii îl ajutau pe guvernator în chestiuni de poliție militară și justiție, uneori făcând parte chiar din garda imperială.

„Aurelius Aquilinus provenea dintre acei speculatores recrutați din legiunea V Macedonica, staționată în fortificația legionară de la Potaissa. Guvernatorul de rang consular al celor trei Dacii avea sub comanda sa două legiuni (XIII Gemina și V Macedonica) astfel încât în statul său major (officium consularis) era nevoie de un număr de zece speculatores din fiecare legiune. 

Personajul de pe inscripția noastră se adaugă celorlalți unsprezece speculatores atestați în legiunea V Macedonica, în perioada staționării în Dacia. Din punct de vedere cronologic, lipsa prenumelui, precum și numele Aurelius permit datarea acestui altar într-o perioadă post 212 p.Chr. Conform contextului arheologic avem de-a face cu ultimul nivel de locuire, care poate fi încadrat în ultimele două sau trei decenii de existență ale provinciei”, spune coordonatorul cercetărilor arheologice. 

Falus sculptat, în lungime de 26,5 centimetri, descoperit în „orașul de aur” de lângă Alba Iulia. „Avea rol în lupta împotriva «Ochiului Rău»”
Altar votiv dedicat „zeilor nemuritori și zeițelor nemuritoare”

24 de speculatori, atestați în Dacia romană

Altarul votiv a fost descoperit într-una din încăperile unei clădiri de cult (templu), la o adâncime de circa 50 de centimetri, pe o pardoseală din mortar de culoare albă-gri. Monumentul, lucrat din calcar de culoare albă, are baza și coronamentul redate cu profilaturi simple, fără alte elemente de ornamentație. Traducerea inscripției: „Zeilor nemuritori și zeițelor nemuritoare, Aurelius Aquilinus, speculator al legiunii V Macedonica, a pus (altarul)”.

„Inscripția atestă un nou speculator al legiunii V Macedonica (staționată la Potaissa – Turda de azi, n. red.) recrutat din această unitate pentru a face parte din statul-major al guvernatorului celor trei Dacii. Se cunoaște faptul că într-o provincie cu două legiuni, în «officium consularis» erau recrutați câte zece speculatores din fiecare legiune. 

La Apulum, în praetorium consularis este atestat un sediu central al speculatorilor, construit prin finanțarea acestora în timpul guvernatorului Mevius Surus în anii 198-199 p.Chr. Acest aspect indică încă o dată importanța acestora în guvernarea provinciei. Acest personaj se adaugă celor 24 de speculatores atestați până acum în Dacia, iar un lucru foarte important este faptul că 23 dintre aceștia sunt descoperiți la Apulum și doar câte unul la Potaissa și la Cioroiul Nou (dintr-o legiune din provincia vecină, Moesia Superior). 

Numărul mare al descoperirilor din centrul urban Apulum reprezintă încă o dovadă a rolului important al acestor speculatores în cadrul statului-major al guvernatorului și în administrarea provinciei”, mai susține arheologul de la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia. 

La cercetarea și interpretarea celor două vestigii au mai participat arheologul Cristian Titus Florescu, respectiv Radu Groza și Cosmin Todea (TBL Grup). Rezultatele cercetărilor au fost publicate în revistele științifice „Archaeology of Western Anatolia” a Universității din Izmir (Turcia), respectiv „Cercetări Arheologice” a Muzeului Național de Istorie a României.

Activitatea arheologilor în șantierul din cartierul Partoș al municipiului Alba Iulia va continua și în 2026. Primăria Alba Iulia a renunțat la proiectul de a realiza în această zonă o autobază, care ar fi urmat să deservească noul sistem de transport călători din oraș. Consiliul local a aprobat transferul terenului în suprafață de peste 18.000 de metri pătrați în administrarea Consiliului Județean Alba, care ar urma să amenajeze zona într-un parc arheologic denumit „Colonia Aurelia Apulensis”.

Parteneri
Știrea care a făcut înconjurul presei! Demisie complet neașteptată la vârful PSD, în plină criză politică. Motivul e de neimaginat
Viva.ro
Știrea care a făcut înconjurul presei! Demisie complet neașteptată la vârful PSD, în plină criză politică. Motivul e de neimaginat
Mihaela Rădulescu a ajuns să se lupte cu părinții fostului ei iubit pentru „ultimul cadou de la Felix”. „E singurul lucru pe care l-am cerut. Cadoul meu de ziua mea, pe care am sărbătorit-o cu cenușa lui”. Ce vrea vedeta noastră să recupereze de la familia lui Felix Baumgartner
Unica.ro
Mihaela Rădulescu a ajuns să se lupte cu părinții fostului ei iubit pentru „ultimul cadou de la Felix”. „E singurul lucru pe care l-am cerut. Cadoul meu de ziua mea, pe care am sărbătorit-o cu cenușa lui”. Ce vrea vedeta noastră să recupereze de la familia lui Felix Baumgartner
„În viața privată voia să controleze tot” Diana Dumitrescu, confesiuni dureroase despre fostul soț, Ducu Ion, și relația cu fosta soacră, producătoarea Ruxandra Ion
Elle.ro
„În viața privată voia să controleze tot” Diana Dumitrescu, confesiuni dureroase despre fostul soț, Ducu Ion, și relația cu fosta soacră, producătoarea Ruxandra Ion
gsp
Florin Prunea are o amantă de 15 ani, soția îl desființează: „Să-i fie rușine, nu e un bărbat divorțat! Ce învață copiii de la el?”
GSP.RO
Florin Prunea are o amantă de 15 ani, soția îl desființează: „Să-i fie rușine, nu e un bărbat divorțat! Ce învață copiii de la el?”
Ion Țiriac, acuzat de fraudă fiscală! „Nu regret nimic”
GSP.RO
Ion Țiriac, acuzat de fraudă fiscală! „Nu regret nimic”
Parteneri
Dovada că posteriorul lui Jennifer Lopez nu arată deloc ca în reclame. Poze neretușate, surprinse de paparazzi
Libertateapentrufemei.ro
Dovada că posteriorul lui Jennifer Lopez nu arată deloc ca în reclame. Poze neretușate, surprinse de paparazzi
Adevărul despre vizita Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan acasă la Mihaela Rădulescu! Toată lumea a văzut pozele superbe, dar iată ce se acunde în spatele lor. "Mihaela dragă, nu mi-aș fi imaginat niciodată că...". Mesajul Adelei spune tot
Avantaje.ro
Adevărul despre vizita Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan acasă la Mihaela Rădulescu! Toată lumea a văzut pozele superbe, dar iată ce se acunde în spatele lor. "Mihaela dragă, nu mi-aș fi imaginat niciodată că...". Mesajul Adelei spune tot
Ivanka Trump, apariție hipnotizantă la Casa Albă! Cât a costat întreaga ținută și detaliul de la cina regală care a amintit de Grace Kelly
Tvmania.ro
Ivanka Trump, apariție hipnotizantă la Casa Albă! Cât a costat întreaga ținută și detaliul de la cina regală care a amintit de Grace Kelly

Alte știri

Mașinile hibride și jurnaliștii, fără parcare gratuită în București din 1 mai, prin decizia primarului Ciucu. Ce se întâmplă cu mașinile electrice
Știri România 01 mai
Mașinile hibride și jurnaliștii, fără parcare gratuită în București din 1 mai, prin decizia primarului Ciucu. Ce se întâmplă cu mașinile electrice
21 de trenuri „nou-nouțe zac de luni bune în curtea Ministerului Transporturilor”, nefolosite, spune Radu Miruță: „Culmea absurdului la CFR”
Știri România 01 mai
21 de trenuri „nou-nouțe zac de luni bune în curtea Ministerului Transporturilor”, nefolosite, spune Radu Miruță: „Culmea absurdului la CFR”
Parteneri
Marea păcăleală a șoferilor: de ce sunt mai multe accidente vara decât iarna? Luna în care riscul de impact este maxim
Adevarul.ro
Marea păcăleală a șoferilor: de ce sunt mai multe accidente vara decât iarna? Luna în care riscul de impact este maxim
Mihai Neșu, îndurerat la ultimul său interviu! Cazul unui băiețel l-a emoționat: „Plâng tot timpul”
Fanatik.ro
Mihai Neșu, îndurerat la ultimul său interviu! Cazul unui băiețel l-a emoționat: „Plâng tot timpul”
Vestea asteptata de milioane de pensionari. Cand intra banii pe card in luna mai
Financiarul.ro
Vestea asteptata de milioane de pensionari. Cand intra banii pe card in luna mai
Superliga.ro (P)
”Înapoi la primii pași”, episodul 6. Tudor Băluță: „Datorită accidentării, nu din cauza ei, mi-am întâlnit soția”
”Înapoi la primii pași”, episodul 6. Tudor Băluță: „Datorită accidentării, nu din cauza ei, mi-am întâlnit soția”
Super-Sub de play-off. Alexandru Musi este jucătorul etapei în Superliga
Super-Sub de play-off. Alexandru Musi este jucătorul etapei în Superliga
Parteneri
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 5 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Elle.ro
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 5 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Viva.ro
Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră

Monden

Rețeta de paste cu somon, praz și sos cremos, preparată de Laura Cosoi pentru familia ei. „Mă gândeam să împărtășesc cu voi”
Stiri Mondene 01 mai
Rețeta de paste cu somon, praz și sos cremos, preparată de Laura Cosoi pentru familia ei. „Mă gândeam să împărtășesc cu voi”
Mesajul lui Cabral care a stârnit un val de reacții în mediul virtual. „Am învățat să tăcem când doare. Să zâmbim când suntem goi pe dinăuntru”
Stiri Mondene 01 mai
Mesajul lui Cabral care a stârnit un val de reacții în mediul virtual. „Am învățat să tăcem când doare. Să zâmbim când suntem goi pe dinăuntru”
Parteneri
O avere pe o singură rochie! Melania Trump a lăsat audiența fără cuvinte la cina cu Regele Charles. Cum arată ținuta Dior de 80.000 de dolari și detaliul „scump” pe care doar experții l-au observat
TVMania.ro
O avere pe o singură rochie! Melania Trump a lăsat audiența fără cuvinte la cina cu Regele Charles. Cum arată ținuta Dior de 80.000 de dolari și detaliul „scump” pe care doar experții l-au observat
Fiul unui cunoscut stomatolog din Capitală şi-a dat foc în cabinet. Tatăl a încercat disperat să-l salveze
ObservatorNews.ro
Fiul unui cunoscut stomatolog din Capitală şi-a dat foc în cabinet. Tatăl a încercat disperat să-l salveze
Ultima oră! A murit și el! Final tragic, marele actor a fost găsit mort într-un restaurant! Ce s-a întâ...Vezi mai multe
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! A murit și el! Final tragic, marele actor a fost găsit mort într-un restaurant! Ce s-a întâ...Vezi mai multe
Parteneri
O altă țară i-a plătit pensia lui Ioan Andone: „Ăștia erau banii. Nu înțelegeam de ce și am întrebat”
GSP.ro
O altă țară i-a plătit pensia lui Ioan Andone: „Ăștia erau banii. Nu înțelegeam de ce și am întrebat”
Jucătoarea de tenis care a pozat în Playboy divorțează după 16 ani: „Diferențe ireconciliabile”
GSP.ro
Jucătoarea de tenis care a pozat în Playboy divorțează după 16 ani: „Diferențe ireconciliabile”
Parteneri
Schimbări majore la Premiile Oscar, vizând utilizarea inteligenței artificiale și eligibilitatea la film internațional
Mediafax.ro
Schimbări majore la Premiile Oscar, vizând utilizarea inteligenței artificiale și eligibilitatea la film internațional
România, în stare de șoc! Ratele românilor...
StirileKanalD.ro
România, în stare de șoc! Ratele românilor...
Nașa lui Armin Nicoară, implicată într-un accident în drum spre filmări: „Sunt lovită din spate!”
Wowbiz.ro
Nașa lui Armin Nicoară, implicată într-un accident în drum spre filmări: „Sunt lovită din spate!”
Promo
Sneakerșii care țin pasul cu tine: Adistar Control 5 între performanță și fashion
Advertorial
Sneakerșii care țin pasul cu tine: Adistar Control 5 între performanță și fashion
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Ea este doctorița care s-a spânzurat de geamul apartamentului. A fost găsită fără suflare, atârnând de o funie
Wowbiz.ro
Ea este doctorița care s-a spânzurat de geamul apartamentului. A fost găsită fără suflare, atârnând de o funie
1 Mai. Care sunt cele mai căutate stațiuni de pe litoral și cum sunt tarifele față de anul trecut?
Mediafax.ro
1 Mai. Care sunt cele mai căutate stațiuni de pe litoral și cum sunt tarifele față de anul trecut?
VIDEO Un șofer băut a fost urmărit cu elicopterul pe A2! Tânărul de 19 ani conducea haotic spre Vama Veche
KanalD.ro
VIDEO Un șofer băut a fost urmărit cu elicopterul pe A2! Tânărul de 19 ani conducea haotic spre Vama Veche

Politic

Takacs Csaba, mentorul lui Kelemen Hunor și unul dintre fondatorii UDMR, a murit strivit de tractor. Reacția lui Kelemen
Politică 01 mai
Takacs Csaba, mentorul lui Kelemen Hunor și unul dintre fondatorii UDMR, a murit strivit de tractor. Reacția lui Kelemen
S-a decis soarta celor 231 de milioane de euro din PNRR pentru pensiile speciale. Cu banii pierduți pe patru jaloane se făceau nouă spitale precum cel al Asociației Dăruiește Viață
Politică 01 mai
S-a decis soarta celor 231 de milioane de euro din PNRR pentru pensiile speciale. Cu banii pierduți pe patru jaloane se făceau nouă spitale precum cel al Asociației Dăruiește Viață
Parteneri
Interes tot mai mare pentru Iași: cererea de locuințe a crescut cel mai mult dintre marile orașe. La nivel național trendul e invers: piața pare a se tempera
ZiaruldeIasi.ro
Interes tot mai mare pentru Iași: cererea de locuințe a crescut cel mai mult dintre marile orașe. La nivel național trendul e invers: piața pare a se tempera
Ce s-a întâmplat înainte ca Simona Halep să explodeze în tenis. Ce îl întreba mama campioanei pe antrenorul fostului lider WTA
Fanatik.ro
Ce s-a întâmplat înainte ca Simona Halep să explodeze în tenis. Ce îl întreba mama campioanei pe antrenorul fostului lider WTA
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea
Spotmedia.ro
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea