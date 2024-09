Imagini publicate de compania de tehnologie spațială Maxar arată că exploziile au lăsat coloane de fum și focuri împrăștiate pe teritoriul depozitului din muniții din Toropeț care era printre cele mai noi din Rusia, fiind inaugurat în 2018.

New @Maxar 📸 satellite images showing the aftermath of this morning's large-scale Ukrainian drone attack on an ammunition depot in Toropets, Russia, about 240 miles west of Moscow, that triggered massive explosions. Pics 1, 3: Before, Sept. 7 Pics 2, 4: Aftermath, Sept. 18 pic.twitter.com/HmwL9dBIQD

Joi, a doua zi după explozii, sateliții NASA au detectat surse de căldură emanând de pe un teritoriu de 14 kilometri pătrați. Explozia principală a fot atât de puternică încât a declanșat un cutremur minor, cu magnitudine 2,8.

O sursă din cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei a spus că atacul a „șters literalmente depozitul de pe suprafața Pământului”.

Exploziile s-au soldat cu aproximativ 20 de răniți și au determinat evacuarea localnicilor.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a felicitat rezultatul atacului, considerându-l „foarte eficient”. „Acesta este tipul de acțiune care slăbește inamicul. Mulțumesc tuturor celor implicați. O precizie atât de inspirată”, a declarat el.

There are reports that Grad, S-300 and S-400 missiles, ballistic Iskander missiles and a small stash of North Korean missiles were stored at the ammunitions warehouse in Toropets, Tver region of Russia.



NASA FIRMS shows fires on almost the whole territory of the 107th Russian… https://t.co/E2zO1dJmMo pic.twitter.com/RpQd0s8pSX