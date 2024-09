Clipurile și imaginile postate pe rețelele de socializare au arătat o minge uriașă de foc în zona depozitului de muniţii din Toropeţ, regiunea Tver, unde forţele ruse aveau rachete tactice Iskander, sisteme de rachete tactice Tochka-U, bombe aeriene dirijate și muniție de artilerie, notează Reuters.

Sateliții NASA au detectat surse intense de căldură emanând dintr-o zonă de aproximativ 14 kilometri pătrați la fața locului în primele ore, iar stațiile de monitorizare a cutremurelor au înregistrat un mic seism.

Potrivit Nexta, seismografele au indicat un cutremur cu magnitudinea 2,8.

❗️ A magnitude 2.8 earthquake was recorded in Toropets after a drone attack on an ammunition depot



After that there were 7 more tremors with magnitudes from 2 to 2.8.



The giant ammunition depot continues to detonate. Google maps satellite imagery shows hundreds of crates that… pic.twitter.com/eeSyY6oReo