Cum arată ceasul oficial NASA pe care astronauții din Artemis II l-au purtat pe drumul până la Lună și înapoi

Artemis II, zborul cu care am revenit la Lună

Artemis II reprezintă următorul pas major în programul lunar al NASA, menit să pregătească revenirea oamenilor pe suprafața Lunii. Spre deosebire de misiunile Apollo, aceasta nu va ateriza, ci va testa sisteme critice într-un zbor care depășește orbita Lunii.

Misiunea are rolul de a valida tehnologii esențiale pentru viitoarele zboruri cu echipaj: protecția împotriva radiațiilor din spațiul profund, sistemele de susținere a vieții și comunicațiile pe distanțe foarte mari.

La bord s-au aflat patru astronauți:

1. Reid Wiseman (NASA), comandantul misiunii

2. Victor Glover (NASA), pilot

3. Christina Koch (NASA), specialist de misiune

4. Jeremy Hansen (CSA), specialist de misiune

Tradiția Speedmaster în spațiu

Sursă foto: NASA

În 1964, NASA a testat anonim mai multe cronografe comerciale (Omega, Rolex, Longines, Hamilton) pentru a găsi un ceas potrivit misiunilor spațiale. Singurul care a trecut toate testele din 1965 a fost Omega Speedmaster ref. ST105.003, cu mecanism manual calibru 321.

Testele au inclus temperaturi extreme (-18°C până la peste 90°C), șocuri de până la 40G, vibrații, umiditate ridicată și medii cu oxigen. După aceste probe, Speedmaster a fost certificat oficial pentru toate misiunile cu echipaj.

Modelul a fost purtat în programele Gemini și Apollo. La aselenizarea din 1969, astronauții aveau deja varianta ST105.012, tot cu calibru 321.

Un moment-cheie a avut loc în 1970, în misiunea Apollo 13, când echipajul a folosit Speedmaster-ul pentru a cronometra manual o ardere critică de 14 secunde a motoarelor.

Rolul acestuia a contribuit la revenirea în siguranță pe Pământ, iar Omega a primit ulterior „Silver Snoopy Award” din partea NASA.

După 1968, Omega a introdus calibru 861 (ref. ST145.022), folosit în misiunile ulterioare și în programul Space Shuttle.

Astăzi, Speedmaster Professional mecanic rămâne singurul ceas certificat de NASA pentru activități extravehiculare (EVA), în timp ce modelele moderne, precum X-33, sunt utilizate la bordul navei.

Ce ceasuri au purtat astronauții pe Artemis II

Pentru Artemis II, NASA a ales o variantă modernă: Omega Speedmaster X-33, un model ana-digital dezvoltat special pentru utilizare în spațiu.

Toți cei patru astronauți au purtat exact același model:

– Omega Speedmaster X-33, generația a doua

– Referință: 3291.50.00

Ceasul este realizat din titan de grad 2, un material ușor și rezistent, potrivit pentru condițiile din spațiu.

Modelul X-33 a fost dezvoltat în colaborare cu astronauți și ingineri NASA, inclusiv cu generalul Thomas P. Stafford. Prima generație a fost testată în spațiu în 1996 și lansată oficial în 1998.

A doua generație a apărut în 2001 și a fost retrasă din producția comercială în 2006, însă Omega a continuat să producă versiuni dedicate NASA. Iar versiunea utilizată de NASA are referința internă 318.90.45.79.01.001.

Astronauții folosesc acum X-33 deoarece oferă funcții digitale adaptate misiunilor moderne: cronometrare precisă, alarme multiple și afișaj ușor de citit în condiții dificile.

Un nou capitol pentru un ceas istoric

Sursă foto: NASA

Lansarea Artemis II a marcat și un moment simbolic pentru Omega Speedmaster. Pentru prima dată, un model X-33 s-a îndreptat spre Lună.

Prezența acestui model a fost constantă în pregătirea misiunii, de la conferințe de presă până la simulările pre-zbor.

Astfel, Artemis II nu a fost doar o continuare a explorării spațiale, ci și o confirmare că tradiția începută în anii 60 continuă, adaptată tehnologiei moderne.

