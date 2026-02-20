Noua geantă Lidl, creată de designerul Nikolas Bentel

Lanțul de supermarketuri Lidl aduce un nou accesoriu inedit pe piață.

În colaborare cu designerul și artistul newyorkez Nikolas Bentel (32 de ani), a fost creată o geantă neobișnuită intitulată „The Trolley Bag”.

După geanta Croissant, devenită virală, aceasta este a doua creație în ediție limitată realizată de Bentel pentru Lidl. De această dată, sursa de inspirație a fost un obiect cotidian: căruciorul clasic de cumpărături.

Un mini-cărucior din oțel inoxidabil, accesoriu fashion

Rezultatul este un mini-cărucior realizat din oțel inoxidabil rezistent, prevăzut cu un mâner tradițional. Cu ajutorul unui lanț detașabil, geanta devine un veritabil statement de designer, scrie Bild.

Produsul este livrat într-un săculeț textil de protecție, împreună cu un jeton pentru cumpărături și o cutie cadou. Dimensiunile reduse nu îl recomandă pentru cumpărături săptămânale consistente, însă geanta poate găzdui produse alimentare selectate sau obiecte personale.

„Este incredibil de interesant să transformi cele mai neașteptate obiecte în declarații de modă”, a declarat Nikolas Bentel. Potrivit acestuia, geanta „este jucăușă, practică și concepută să atragă atenția, fie pe podium, fie la cumpărături”.

Lansare la Londra, în timpul Fashion Week

„The Trolley Bag” va fi prezentată în perioada 20–21 februarie, în cadrul unui eveniment organizat la Londra, în paralel cu London Fashion Week.

Începând cu 26 februarie, geanta va fi disponibilă online, însă doar pentru persoanele înregistrate. Modelul va fi oferit gratuit prin tragere la sorți, iar numărul de exemplare produse nu a fost făcut public.

Este de așteptat ca interesul pentru ediția limitată să fie ridicat.

Geanta Croissant, epuizată în două minute

În 2024, colaborarea dintre Lidl și Nikolas Bentel a atras atenția publicului cu geanta Croissant, inspirată de clasica pungă maro de brutărie. Accesoriul s-a epuizat în doar două minute.

Modelul, care a avut un preț inițial de aproximativ 59 de euro, a fost ulterior revândut pe eBay pentru sume de peste 2.000 de euro.

Pe 29 ianuarie, Lidl a lansat un concept nou de magazin, cu camere la casele self-pay: primele 3 locații au fost deja deschise în Franța.

