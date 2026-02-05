Noul concept de magazin Lidl

Ceea ce le face remarcabile este dimensiunea lor impresionantă: 1.732 m² în arondismentul 8 din Marsilia, pe locul unui fost supermarket Casino cumpărat de Intermarché și ulterior vândut către Lidl, și 1.840 m² la Muret, magazin ce se întinde pe trei etaje. Patrice Casanave, directorul magazinului, a declarat la inaugurare că acesta este „cel mai mare din lume” în acest moment.

Însă nu doar dimensiunile sunt cele care atrag atenția, ci și inovațiile introduse. Conform publicației franceze LSA, magazinele au culoare mai largi, fructele și legumele sunt expuse în unități frigorifice, iar semnalistica integrează o nouă culoare, negrul, alături de bine-cunoscutele albastru și galben.

De asemenea, brutăriile sunt dotate cu echipamente moderne, iar casele de marcat self-service dispun de camere integrate care recunosc automat produsele.

Stații pentru mașini electrice și panouri fotovoltaice

Acest concept modern va fi extins și la alte locații, începând cu 5 februarie 2026, în Oyonnax (Ain), cu o suprafață de 1.539 m², 12 februarie în Saint-Martin-de-Crau (Bouches-du-Rhône) și 19 februarie în Angers (Maine-et-Loire), cu 1.414 m². Toate aceste magazine vor include facilități ecologice, precum stații de încărcare pentru vehicule electrice, fațade din sticlă sau materiale verzi și panouri fotovoltaice.

Într-un interviu acordat LSA în iulie 2025, președintele Lidl Franța, John Paul Scally, a anunțat un plan de investiții de 575 milioane de euro pentru deschiderea a aproximativ 50 de magazine noi până în 2025, incluzând 20 de locații noi și 30 de relocări. „Pentru o perioadă lungă, între 2011 și 2015, am închis multe magazine. Pentru prima dată, anul acesta vom depăși nivelul din 2011, ajungând la 1.624 de magazine (…). Preferăm să investim în proiecte mai mari, care să crească suprafața de vânzare”.